Administrația locală din Galați continuă să aloce sume importante din bugetul public pentru asigurarea și întreținerea toaletelor din oraș. O recentă achiziție directă efectuată de Primăria Galați adaugă 92.675 de lei fără TVA la lista de cheltuieli destinate igienei rutiere și parcurilor, relatează cotidianul Viața liberă.

Contractul a fost încheiat cu firma Toi Toi & Dixi și acoperă perioada 15 iunie 2026 – 30 aprilie 2027, vizând închirierea și întreținerea a maximum 40 de toalete ecologice, precum și vidanjarea a 30 de cabine mobile.

Motivația oficială prezentată în caietul de sarcini arată că, deși pe domeniul public din Galați există deja 52 de toalete publice modulare racordate la rețelele de utilități, acestea nu reușesc să satisfacă cerințele populației.

Din acest motiv, autoritățile au apelat la soluția suplimentară a cabinelor ecologice mobile TOI FRESH, amplasate în parcuri, piețe, cimitire, capete de linie ale transportului în comun sau în zonele unde se organizează evenimente publice.

Regulile de igienizare și serviciile contractate

Conform clauzelor contractuale, firma furnizoare trebuie să asigure zilnic vidanjarea, spălarea, dezinfectarea și odorizarea toaletelor ecologice. Operațiunile se desfășoară între orele 6:00 și 14:00, cu cel puțin două echipaje de teren.

Caietul de sarcini prevede utilizarea de substanțe biodegradabile care descompun materiile organice și obligativitatea ca igienizarea să continue și iarna, la temperaturi negative, precum și reaprovizionarea zilnică cu hârtie igienică.

Cu toate acestea, potrivit Viața liberă, realitatea din teren arată că toaletele modulare racordate la apă și canalizare sunt adesea murdare și greu de utilizat.

Pentru igienizarea acestor 52 de unități fixe, Primăria Galați are în derulare un acord-cadru separat cu firma SC CFI Solution SRL, valabil până la 31 decembrie 2026.

Valoarea acestui singur acord se ridică la 2.747.940 de lei fără TVA, programul de curățenie fiind de 10 ore pe zi.

Contracte suplimentare de zeci de mii de euro pentru reparații și mentenanță

Milioanele de lei alocate curățeniei generale nu sunt singurele sume direcționate către acest sector. În Sistemul Electronic de Achiziții Publice figurează și alte contracte atribuite de municipalitate pentru funcționarea toaletelor racordate la rețele.

Unul dintre acestea, în valoare de 64.480 de lei, a fost semnat cu firma Aqua Sewer Services Global pentru vidanjarea a două fose septice și desfundarea a 48 de toalete publice.

Un alt contract de 112.200 de lei a fost atribuit societății Agios pentru întreținerea și mentenanța sistemelor de automatizare, încălzire, ventilare și iluminat la 38 de cabine.

Situația din teren transmisă de Primăria Galați

Reprezentanții Primăriei Galați au oferit clarificări cu privire la stadiul infrastructurii sanitare din oraș. În municipiu funcționează 30 de toalete mobile neracordate la utilități, igienizate o dată pe zi, și 52 de toalete fixe racordate la rețea.