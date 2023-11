„Am auzit multe cuvinte despre mine și în această perioadă de 10 ani, în care am fost arestat preventiv, am fost batjocorit, am fost trimis la Gherla, am stat de 120 de ori în instanță și în loc să mă retrag și să las pe seama avocaților mei, am fost prezent la fiecare termen, în afară de trei termene (…) Am suportat umilința publică însoțită de acuzații mincinoase, dar n-am renunțat la luptă și la a-mi apăra onoarea mea și a familiei mele”, a spus Cherecheș, joi noapte, într-o transmisiune live pe Facebook, în jurul orei 3, în noaptea de joi spre vineri.

„Am fost acuzat pe nedrept, dar am rămas dedicat misiunii de a-mi dovedi nevinovăția în fața justiției, dar și în fața lui Dumnezeu. Sunt sigur că Cel de Sus m-a binecuvântat și crede în corectitudinea mea”, a continuat edilul.

Edilul spune că a pierdut 10 ani din viață din cauza acestui proces.

„Acest proces nu s-a desfășurat după dorințele sau interesele mele, nici măcar după drepturile mele cetățenești. Nu s-a luat în seamă că am îmbătrânit psihic și fizic mai mult decât timpul calculat aproape 10 ani, nu s-a luat în calcul că vreau și eu să-mi fac o familie, dar nu am vrut 10 ani ca o ființă din familia mea să sufere așa cum a suferit ani de zile mama mea”, a mai spus edilul, pe Facebook.

A atacat judecătoarea care urma să pronunțe decizia

Cherecheș a mai acuzat că procesul său a fost amânat aproape 4 ani din cauza magistraților de la Tribunalul Cluj, „aruncând pisica moartă” în curtea lui.

„Prima judecătoare, după doi ani de zile, și cu două termene înainte să se pronunțe, a plecat. Al doilea, la fel după un an, a abandonat prin promovare. Al treilea, timp de 10 luni n-a pronunțat sentința”, a spus edilul.

„Eu am rămas cu consecințele altora în care instanța se grăbește să vegheze prescripția pronunțând cu orice preț pedeapsa în loc să vegheze justiția (…) Instanța care se va pronunța asupra dosarului meu, peste câteva ore, s-a pronunțat deja când judecătoarea care a făcut denunțul împotriva socrilor mei la DNA a uitat de traficul de influență, malformat în dare de mită. Paradoxal, o mamă de judecător nu trebuie să facă acest lucru și toate mi s-au pus public, și de doamna judecător, mie în cârcă. Eu aș fi suspect și interesul ar fi al meu”, a mai declarat primarul din Baia Mare.

Cherecheș, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost condamnat definitiv vineri, 24 noiembrie, la 5 ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Cluj, în dosarul în care e acuzat de luare de mită.

Din completul de la Curtea de Apel Cluj a făcut parte şi judecătoarea Georgiana Rodica Farcaş Hîngan, pe care soacra lui Cherecheş a încercat să o mituiască, pentru a obţine o condamnare mai „blândă” sau chiar achitare.

Cătălin Cherecheş a fost trimis în judecată de DNA în 20 mai 2016, pentru luare de mită în formă continuată, după ce a primit de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare 70.000 de lei pentru a susţine financiar clubul. Atunci, a petrecut 107 zile în arest preventiv și, ulterior, a fost plasat în arest la domiciliu, până în decembrie 2016.

Socrii lui Cherecheș, în arest preventiv

Socrii lui Cherecheș, Claudia și Dorin Petru Gliga, se află în arest preventiv din 9 noiembrie, acuzați că au încercat să o mituiască pe judecătoarea Georgiana Rodica Farcaş Hîngan pentru a pronunța o sentinţă mai blândă în dosarul de corupție al ginerelui lor.

Soacra edilului a fost prinsă în flagrant în timp ce dădea mită 50.000 de euro mamei judecătoarei, la un mall din Cluj-Napoca, pe 8 noiembrie. Soțul femeii este acuzat că a ajutat-o la „rezolvarea problemei”, potrivit DNA.







