Contractele pentru țițeiul Brent, de referință pe piața globală, au înregistrat o scădere de 51 de cenți, sau 0,7%, ajungând la 73,23 dolari pe baril, în vreme ce țițeiul West Texas Intermediate, de referință în SUA, a pierdut 53 de cenți, sau 0,8%, ajungând la 69,81 dolari pe baril.

Ambele sunt la cel mai scăzut nivel de la 27 februarie.

Benzină mai scumpă decât în februarie

Carburanții comercializați în România s-au ieftinit și ei, dar sunt în continuare peste nivelul de la începutul războiului.

Astfel, joi, 25 iunie, benzina cea mai ieftină era 8,27 lei, iar motorina cea mai ieftină costa 8,32 lei.

În schimb, în data de 26 februarie benzina abia trecea de 8 lei pe litru, în timp ce motorina era 8,3 lei pe litru.

Un litru de benzină era în vara anului trecut, în iulie, 7,3 lei, în timp ce un litru de motorină costa 7,42 lei. Între timp, statul român a majorat accizele în două rânduri, în august 2025 și la începutul acestui an, și a majorat și TVA de la 19% la 21% tot anul trecut.

După declanșarea războiului din Iran, Guvernul a plafonat însă adaosurile comerciale la final de martie. Plafonarea expiră la 30 iunie.

Fluxuri reluate prin strâmtoarea Ormuz

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat în cadrul unui forum că fluxurile prin Strâmtoarea Hormuz erau apropiate de cele înregistrate înainte de începerea războiului cu Iranul, cel puțin 20 de milioane de barili părăsind strâmtoarea în ultimele 24 de ore.

Cu toate acestea, o creștere semnificativă a fluxurilor de intrare necesită restabilirea încrederii în transportul maritim, inclusiv garanții de siguranță și deminarea zonei, pentru a permite normalizarea primelor de asigurare,.

Creșterea ofertei din Orientul Mijlociu, împreună cu intenția Iranului de a-și stimula vânzările după o amânare temporară a sancțiunilor SUA, a determinat scăderea prețurilor încărcăturilor fizice de țiței la nivel mondial.

Iranienii vor pompa mai mult țiței

Goldman Sachs a declarat că nu se așteaptă la o creștere semnificativă a producției iraniene, chiar dacă suspendarea sancțiunilor se va prelungi dincolo de data de expirare din 21 august.

În ceea ce privește cererea, China va rămâne probabil principalul cumpărător de țiței iranian, întrucât sancțiunile UE și ale Regatului Unit asupra petrolului și navelor iraniene rămân în vigoare.

Un acord încheiat săptămâna trecută pentru a pune capăt conflictului dintre SUA și Israel, care a început pe 28 februarie, a permis reluarea traficului prin strâmtoare.

Acesta a stabilit o perioadă de 60 de zile de negocieri pentru a aborda chestiuni mai delicate, precum programul nuclear al Iranului.

Irakul vrea să producă 7 milioane de barili

Între timp, Irakul ia în considerare ieșirea din OPEC în cazul în care cota sa din cadrul OPEC nu va fi majorată semnificativ, au declarat surse pentru Reuters.

Irakul are o cotă de 4,378 milioane de barili pe zi, dar a produs doar 1,48 milioane, din cauza războiului. Totuși, statul vrea să ajungă la 7 milioane de barili pompați pe zi, deoarece Guvernul de la Bagdad vrea să reconstruiască țara.

Irakul este unul dintre cei cinci membri fondatori, iar grupul a fost înființat în capitala irakiană.

Perspectiva ca Irakul să ia în considerare ieșirea din OPEC vine în urma ieșirii surprinzătoare a Emiratelor Arabe Unite din acest an. Acestea vor la rândul lor să crească producția.

Ucrainenii toacă rafinăriile rusești

Pe plan geopolitic, armata ucraineană a lovit un depozit de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia și două rafinării de petrol din regiunea Ufa, la 1.500 km de granița cu Ucraina, a declarat joi președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy.

Acestea se adaugă lovirii unei rafinării Gazprom de lângă Moscova, din urmă cu câteva zile.