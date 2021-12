Cele șase cazuri de infectare au fost depistate la Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă” din București.

„În spital, am avut, în 15 ani, doar patru cazuri de mucormicoză și suntem un centru cu adresabilitate mare. Acum, am avut șase cazuri într-o singură lună. Deci, clar, numărul acestora a crescut simțitor și ne așteptăm în continuare să mai identificăm astfel de cazuri de mucormicoză. Mare parte dintre aceștia erau pacienți diabetici, dar am avut și pacienți non-diabetici, care avuseseră tratamente cu doze mari de glucocorticoizi”, a declarat conf. univ dr. Răzvan Hainăroșie, director medical al Institutului.

Patru dintre cei șase pacienți diagnosticați cu ciuperca neagră au avut o evoluție favorabilă, altul este internat la Terapie Intensivă după ce a fost operat, iar un altul a decedat.

Medicii precizează că, de obicei, mucormicoza a fost depistată la o lună sau o lună și jumătate după ce pacienții s-au vindecat de infecția cu coronavirus și se observă că vârsta persoanelor diagnosticate cu această afecțiune este din ce în ce mai mică.

Cum se manifestă infecția cu „ciuperca neagră” sau mucormicoza

Potrivit sursei citate, „ciuperca neagră afectează sinusurile, creierul și plămânii și poate fi fatală pentru pacienții diabetici sau cu imunitatea scăzută”. Boala nu este contagioasă.

Există mai multe feluri de mucormicoză:

Cea rinosinuzală, care are un indice de mortalitate cuprins între 36% și 40%.

Cea plumonară, în cazul căreia indicele de mortalitate este cuprins între 75% și 100%.

Astfel, medicii subliniază că este important ca infecția să fie identificată cât mai rapid, iar pacientul să primească tratamentul necesar.

Cele mai frecvente simptome observate la pacienții cu mucormicoză asociată cu COVID-19 au fost durerea facială, ptoza palpebrală, scăderea acuității vizuale și chiar pierderea vederii, afectare sinusală cu risc de extindere cerebrală și pulmonară. Evoluția poate fi fatală în cazul pacientului cu diabet și imunitate scăzută. Ro Vaccinare:

Mii de infecții cu ciuperca neagră în India

În luna mai, în plin val provocat de infectările cu varianta Delta a coronavirusului, India a înregistrat mii de cazuri de mucormicoză.

Infecția a fost observată mai ales la pacienții COVID cu comorbidități sau în rândul celor care se recuperau după boală, dar care sufereau de diabet, afecțiuni renale, insuficiență cardiacă, cancer sau erau infectați cu virusul HIV.

Potrivit specialiștilor, infectarea s-a produs din cauza sporilor, care se pot afla pe sol, plante, în gunoiul de grajd sau pe fructele în descompunere, și care ajung în plămâni prin inhalare.

Boala se poate extinde la creier, în India existând cazuri în care afecțiunea a putut fi tratată doar prin intervenții chirurgicale majore – îndepărtarea ochiului, a unei părți din craniu și din maxilar.

Creșterea numărului de infecții cu ciuperca neagră post-COVID a fost pusă pe seama utilizării excesive a steroizilor în tratarea coronavirusului, care poate compromite sistemul imunitar, dacă tratamentul este luat pentru o perioadă prelungită.

