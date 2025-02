Nesimțirea lor pe banii dumneavoastră nu are limite, dar astăzi am reușit să opresc o parte din ea. Tocmai am eliminat un privilegiu pentru CCR din bugetul pe anul 2025. Am pus o întrebare simplă pentru Curtea Constituțională: ce fel de cheltuieli de asistență socială au de aproape 1 milion de lei? Răspunsul a venit senin, că vor să cumpere medicamentele pentru actualii și foștii judecători CCR și angajați CCR. Nu de alta dar s-au tot scumpit medicamentele. Fix asta ne-a spus.

Claudiu Năsui, deputat USR: