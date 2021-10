Jurnalist independent, Daniel F., 29 de ani, însoțea protestul îndreptat împotriva vaccinării anti-Covid. „Deodată cineva a urlat la megafon chiar în dreptul meu. A fost un sunet foarte puternic în ureche. Am fost șocat, am simțit durere”, a povestit fotoreporterul. În instantă, el a prezentat filmarea incidentului: „Aveam o cameră de corp”.

Victima a suferit o leziune a timpanului și tinitus, un șuierat persistent în ureche. A trebuit să urmeze un tratament cu cortizon pentru o săptămână.

Pentru „atacul sonor”, Bijanka J. a primit o amendă de 2700 de euro, împotriva căruia a formulat recurs.

„În calitate de lider al manifestației, folosesc megafonul pentru a atrage atenția celorlalți. În momentul în care am țipat la megafon și am dat drumul sirenei, am vrut să avertizez manifestanții cu privire la un tramvai care tocmai sosea, cu scopul de a elibera șinele”, s-a apărat Bijanka F.

Recursul ei a fost respins de instanță, care a considerat actul drept „act intenționat”.

Foto: Captură DF_Nuernberg/Twitter

Citeşte şi:

Peste 67.000 de persoane, vaccinate în ultimele 24 de ore. Jumătate dintre ele, imunizate cu prima doză

O pacientă COVID în stare critică a murit pe drumul spre Ungaria. Alți nouă oameni au fost transferați

Iohannis, testat pentru COVID, după ce președintele Letoniei, cu care intrase în contact, a fost depistat pozitiv

PARTENERI - GSP.RO Ce spune un iranian despre România. Toți i-au zis: „Nu te duce la București! Sunt oameni săraci„

Playtech.ro Vești cumplite pentru Gabriel Cotabiță la spital. Diagnosticul tulburător primit din partea medicilor

Observatornews.ro "De ce, Doamne? De ce am ajuns să ne petrecem florile?". Mesaje emoţionante după moartea unei adolescente de 18 ani din Botoşani

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2021. Scorpionii au de rezolvat probleme cu adevărat importante în legătură cu casa și familia

Știrileprotv.ro Sumele uriașe câștigate de cei care strâng aparatele electronice din gunoaie și le vând la fier vechi

Telekomsport Ireal! Unde a ajuns ceasul de 180.000 $ furat de la Cosmin Olăroiu. A fost vândut ilegal de mai multe ori în Europa. Ce s-a întâmplat acum

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!