Ce au în comun un antreprenor, un angajat care lucrează de acasă și o familie cu copii?

Și totuși, există un moment în care toți ajung în aceeași situație: trebuie să imprime un document important. O factură care trebuie trimisă unui client. Un contract care trebuie semnat. Fișa pentru școală, acordul pentru excursie sau formularele necesare pentru înscrierea la o activitate. De cele mai multe ori, astfel de documente apar exact când timpul este limitat și nu e loc pentru improvizații.

Acesta este motivul pentru care s-au schimbat criteriile după care oamenii își aleg o imprimantă. Nu mai este vorba doar despre viteza de imprimare sau despre design, ci despre cât de simplu este să o folosești și cât de puține probleme îți creează în utilizarea de zi cu zi. HP Smart Tank 725 este unul dintre modelele dezvoltate pornind de la această idee.

Când imprimanta devine un instrument de productivitate

Într-o afacere mică, fiecare minut contează. Dacă trebuie să întrerupi o întâlnire pentru că imprimanta nu răspunde, să cauți consumabile sau să rezolvi probleme de configurare, pierzi timp pe care l-ai putea investi în activitatea propriu-zisă.

La fel se întâmplă și acasă. Părinții nu își doresc să descopere duminică seara că nu pot imprima proiectul copilului pentru a doua zi, iar cei care lucrează remote au nevoie de un echipament care să funcționeze atunci când apare o solicitare urgentă din partea unui client sau a angajatorului.

De aceea, producătorii pun din ce în ce mai mult accent pe fiabilitate și pe experiența de utilizare, nu doar pe performanțele tehnice.

Mai puține întreruperi înseamnă mai puțin stres

HP Smart Tank 725 are un sistem cu rezervoare reîncărcabile care elimină nevoia schimbării frecvente a cartușelor, iar nivelul de cerneală poate fi verificat dintr-o privire. Pentru ca imprimanta să nu rămână fără consumabile într-un moment critic, utilizatorii pot planifica reumplerea din timp și, astfel, au o imagine mai clară și asupra costurilor de utilizare.

Potrivit producătorului, cerneala inclusă în cutie permite imprimarea unui volum mare de documente – e suficientă până la trei ani, în funcție de utilizare – ceea ce reduce frecvența intervențiilor și oferă mai multă predictibilitate celor care imprimă constant.

Telefonul devine centrul de comandă

Schimbarea nu ține doar de consumabile. Modul în care folosim imprimanta este diferit față de acum câțiva ani. Astăzi, multe documente sunt create sau primite pe telefon, iar utilizatorii se așteaptă să poată imprima fără să pornească laptopul.

Prin aplicația HP, documentele pot fi trimise la imprimare direct de pe smartphone, iar actele pot fi scanate și distribuite rapid în format digital. Pentru un antreprenor aflat între două întâlniri, un consultant care lucrează de acasă sau un părinte care rezolvă mai multe lucruri în același timp, acest tip de conectivitate poate simplifica semnificativ activitățile zilnice.

Ce au în comun un antreprenor, un angajat care lucrează de acasă și o familie cu copii?

O imprimantă bună este cea la care nu trebuie să te gândești

Poate că acesta este cel mai important criteriu după care sunt evaluate astăzi echipamentele de birou și cele pentru acasă. Nu funcțiile spectaculoase fac diferența, ci faptul că dispozitivul își face treaba fără să ceară atenție permanentă. Pentru categorii diferite de utilizatori, HP Smart Tank 725 răspunde aceleiași nevoi: să fie pregătită atunci când apare un document important, fără să consume timp cu operațiuni complicate și fără surprize legate de utilizarea pe termen lung.

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