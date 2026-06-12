Publicația americană Axios a prezentat, pe surse, liniile generale ale acordului din punctul de vedere al administrației Trump.

Versiunea americană

Axios scrie despre un memorandum de înțelegere menit prelungirii cu încă 60 de zile ale armistițiului actual, care a intrat în vigoare pe 8 aprilie și a fost încălcat în mod repetat de părțile beligerante. Acest memorandum este menit să favorizeze negocierea unui acord mai amplu, care să includă și programul nuclear al regimului de la Teheran.

Conform surselor citate de Axios, memorandumul de înțelegere prevede redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz fără taxe de tranzit, în scopul restabilirii, în termen de 30 de zile, a volumelor de transport maritim la nivelurile anterioare declanșării războiului, care a început pe 28 februarie prin operațiunea militară americano-israeliană „Epic Fury”.

Regimul islamic din Iran s-ar angaja să nu încerce să obțină arme nucleare și să răspundă preocupărilor internaționale legate de stocul său de uraniu îmbogățit în scopuri militare. Totuși, orice măsură concretă legată de programul nuclear al Teheranului ar face obiectul unui acord separat și mai detaliat negociat ulterior.

De asemenea, acordul ar oferi Iranului o ridicare treptată a sancțiunilor, în funcție de conformarea sa la angajamente, inclusiv derogări temporare care să permită exporturile de petrol.

Negocieri purtate cu ajutorul Qatarului

Potrivit Axios, acest acord a fost convenit în noaptea de miercuri spre joi, în urma discuțiilor dintre mediatorul qatarez Ali Al-Thawadi și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, în negocieri fiind implicați și emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Ministerul iranian de Externe a comunicat că regimul de la Teheran nu a luat încă o decizie și a catalogat anunțul lui Donald Trump privind existența unei „înțelegeri extraordinare” drept „simple speculații”. Axios notează că Ministerul iranian de Externe încă așteaptă aprobarea finală din partea celor mai influente centre de decizie de la Teheran.

Versiunea iraniană

Pe de altă parte, agenția iraniană de presă Mehr a publicat vineri o versiune a proiectului de acord din perspectiva regimului de la Teheran.

Iranul prezintă un proiect de acord care vizează „încetarea permanentă și imediată a ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, informează AFP. Această solicitare nu este inclusă în versiunea americană.

De asemenea, Iranul menționează o perioadă de „60 de zile de negocieri pentru ajungerea la un acord cu privire la chestiunile nucleare și ridicarea totală a sancțiunilor” americane. Acest interval de timp de 60 de zile de negocieri corespunde cu cele 60 de zile menționate de sursele americane pentru prelungirea armistițiului.

Iranienii susțin că proiectul de acord-cadru prevede „eliberarea a 24 miliarde de dolari din fondurile iraniene blocate, în perioada finală de negociere de 60 de zile”. Jumătate din această sumă ar urma să fie „pusă la dispoziția Iranului înainte de începerea negocierilor“. Statele Unite se referă de asemenea la „ridicarea treptată a sancțiunilor”, în funcție de respectarea angajamentelor de către Iran, dar nu menționează sume specifice.

În schimb, Teheranul nu va renunța la controlul Strâmtorii Ormuz, așa cum afirmă partea americană. Această informație nu este furnizată prin intermediul Mehr, o agenție de presă asociată Guvernului iranian, ci prin intermediul Irna, o agenție de presă din subordinea Ministerului Culturii și Orientării Islamice.

„Iranul nu își ia, în acest text, niciun angajament de a ceda gestionarea strâmtorii și nici de a restabili condițiile de dinaintea agresiunii militare americane și israeliene”, scrie IRNA, care prezintă „marile linii ale textului actual” aflat în curs de finalizare.

Așadar, administrația Trump și regimul din Iran difuzează din nou pe surse versiuni prin lentilele proprii, chiar dacă unele puncte sunt apropiate, iar altele sunt omise.

JD Vance s-ar putea deplasa în Europa pentru semnarea acordului

Donald Trump a declarat joi că vicepreședintele JD Vance s-ar putea deplasa în Europa în zilele următoare pentru a participa la o ceremonie oficială de semnare.

De altfel, potrivit Axios, patru avioane de transport C-17 ale Forțelor Aeriene Americane au decolat joi spre Europa, având la bord echipament pentru o posibilă deplasare a vicepreședintelui JD Vance la Geneva.

Axios, care citează surse informat cu pregătirile, subliniază că zborurile militare au legătură cu o potențială ceremonie de semnare ce ar putea avea loc în zilele următoare.

Chiar dacă va fi semnat la Geneva, acordul ar urma să se numească „Acordul de la Islamabad”, pentru a reflecta eforturile de mediere depuse de Qatar și Pakistan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
News alert! E anunțul de ultimă oră care chiar zguduie politica! Ce a făcut Claudiu Manda în urmă cu puțin timp
Viva.ro
News alert! E anunțul de ultimă oră care chiar zguduie politica! Ce a făcut Claudiu Manda în urmă cu puțin timp
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.RO
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
GSP.RO
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:00
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Politică 13:43
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Parteneri
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
Adevarul.ro
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
A reziliat cu CFR Cluj, deși mai avea doi ani de contract! Clubul a făcut anunțul oficial. Update Exclusiv
Fanatik.ro
A reziliat cu CFR Cluj, deși mai avea doi ani de contract! Clubul a făcut anunțul oficial. Update Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Ce i-a dezvăluit lui Ernest o fată de 17 ani care s-a uitat la emisiunea lui de la Kanal D: „Real ajutor”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:16
Ce i-a dezvăluit lui Ernest o fată de 17 ani care s-a uitat la emisiunea lui de la Kanal D: „Real ajutor”
Elena Udrea, interviu alături de fiica ei, Eva. Ce au spus cele două: „Mă puneam în genunchi”
Stiri Mondene 13:18
Elena Udrea, interviu alături de fiica ei, Eva. Ce au spus cele două: „Mă puneam în genunchi”
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Interviu EXCLUSIV. Wizz Air aduce internetul Starlink în avioane. Cât vor plăti pasagerii pentru Wi-Fi la bord
ObservatorNews.ro
Interviu EXCLUSIV. Wizz Air aduce internetul Starlink în avioane. Cât vor plăti pasagerii pentru Wi-Fi la bord
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
GSP.ro
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
GSP.ro
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
Parteneri
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Mediafax.ro
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Cele trei zodii care dau lovitura în săptămâna 15-21 iunie. Viața li se schimbă când se așteaptă mai puțin
Redactia.ro
Cele trei zodii care dau lovitura în săptămâna 15-21 iunie. Viața li se schimbă când se așteaptă mai puțin
„M-a bușit plânsul. Am și eu acasă 3 fete” Pompierul care a salvat o fetiță de 8 ani dintr-o fântână din Vrancea face declarații emoționante. Intevenția a durat câteva ore
KanalD.ro
„M-a bușit plânsul. Am și eu acasă 3 fete” Pompierul care a salvat o fetiță de 8 ani dintr-o fântână din Vrancea face declarații emoționante. Intevenția a durat câteva ore

Politic

Ilie Bolojan spune că Nicușor Dan poate nominaliza un premier PSD care să formeze viitorul Guvern
Politică 15:46
Ilie Bolojan spune că Nicușor Dan poate nominaliza un premier PSD care să formeze viitorul Guvern
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:00
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Ștefan Bănică le dă peste nas contestatarilor, după apariția în platoul Antena la startul CM 2026: „Nu vreau să se ‘îngrijoreze’ nimeni”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Bănică le dă peste nas contestatarilor, după apariția în platoul Antena la startul CM 2026: „Nu vreau să se ‘îngrijoreze’ nimeni”. Update exclusiv
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani