Publicația americană Axios a prezentat, pe surse, liniile generale ale acordului din punctul de vedere al administrației Trump.

Versiunea americană

Axios scrie despre un memorandum de înțelegere menit prelungirii cu încă 60 de zile ale armistițiului actual, care a intrat în vigoare pe 8 aprilie și a fost încălcat în mod repetat de părțile beligerante. Acest memorandum este menit să favorizeze negocierea unui acord mai amplu, care să includă și programul nuclear al regimului de la Teheran.

Conform surselor citate de Axios, memorandumul de înțelegere prevede redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz fără taxe de tranzit, în scopul restabilirii, în termen de 30 de zile, a volumelor de transport maritim la nivelurile anterioare declanșării războiului, care a început pe 28 februarie prin operațiunea militară americano-israeliană „Epic Fury”.

Regimul islamic din Iran s-ar angaja să nu încerce să obțină arme nucleare și să răspundă preocupărilor internaționale legate de stocul său de uraniu îmbogățit în scopuri militare. Totuși, orice măsură concretă legată de programul nuclear al Teheranului ar face obiectul unui acord separat și mai detaliat negociat ulterior.

De asemenea, acordul ar oferi Iranului o ridicare treptată a sancțiunilor, în funcție de conformarea sa la angajamente, inclusiv derogări temporare care să permită exporturile de petrol.

Negocieri purtate cu ajutorul Qatarului

Potrivit Axios, acest acord a fost convenit în noaptea de miercuri spre joi, în urma discuțiilor dintre mediatorul qatarez Ali Al-Thawadi și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, în negocieri fiind implicați și emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Ministerul iranian de Externe a comunicat că regimul de la Teheran nu a luat încă o decizie și a catalogat anunțul lui Donald Trump privind existența unei „înțelegeri extraordinare” drept „simple speculații”. Axios notează că Ministerul iranian de Externe încă așteaptă aprobarea finală din partea celor mai influente centre de decizie de la Teheran.

Versiunea iraniană

Pe de altă parte, agenția iraniană de presă Mehr a publicat vineri o versiune a proiectului de acord din perspectiva regimului de la Teheran.

Iranul prezintă un proiect de acord care vizează „încetarea permanentă și imediată a ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, informează AFP. Această solicitare nu este inclusă în versiunea americană.

De asemenea, Iranul menționează o perioadă de „60 de zile de negocieri pentru ajungerea la un acord cu privire la chestiunile nucleare și ridicarea totală a sancțiunilor” americane. Acest interval de timp de 60 de zile de negocieri corespunde cu cele 60 de zile menționate de sursele americane pentru prelungirea armistițiului.

Iranienii susțin că proiectul de acord-cadru prevede „eliberarea a 24 miliarde de dolari din fondurile iraniene blocate, în perioada finală de negociere de 60 de zile”. Jumătate din această sumă ar urma să fie „pusă la dispoziția Iranului înainte de începerea negocierilor“. Statele Unite se referă de asemenea la „ridicarea treptată a sancțiunilor”, în funcție de respectarea angajamentelor de către Iran, dar nu menționează sume specifice.

În schimb, Teheranul nu va renunța la controlul Strâmtorii Ormuz, așa cum afirmă partea americană. Această informație nu este furnizată prin intermediul Mehr, o agenție de presă asociată Guvernului iranian, ci prin intermediul Irna, o agenție de presă din subordinea Ministerului Culturii și Orientării Islamice.

„Iranul nu își ia, în acest text, niciun angajament de a ceda gestionarea strâmtorii și nici de a restabili condițiile de dinaintea agresiunii militare americane și israeliene”, scrie IRNA, care prezintă „marile linii ale textului actual” aflat în curs de finalizare.

Așadar, administrația Trump și regimul din Iran difuzează din nou pe surse versiuni prin lentilele proprii, chiar dacă unele puncte sunt apropiate, iar altele sunt omise.

JD Vance s-ar putea deplasa în Europa pentru semnarea acordului

Donald Trump a declarat joi că vicepreședintele JD Vance s-ar putea deplasa în Europa în zilele următoare pentru a participa la o ceremonie oficială de semnare.

De altfel, potrivit Axios, patru avioane de transport C-17 ale Forțelor Aeriene Americane au decolat joi spre Europa, având la bord echipament pentru o posibilă deplasare a vicepreședintelui JD Vance la Geneva.

Axios, care citează surse informat cu pregătirile, subliniază că zborurile militare au legătură cu o potențială ceremonie de semnare ce ar putea avea loc în zilele următoare.

Chiar dacă va fi semnat la Geneva, acordul ar urma să se numească „Acordul de la Islamabad”, pentru a reflecta eforturile de mediere depuse de Qatar și Pakistan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE