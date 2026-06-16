Statele Unite anunță tranzit fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au transmis luni că navele vor putea circula fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz în baza unui acord de pace cu Iranul semnat de președintele Donald Trump și au insistat că Teheranul va trebui să își îndeplinească obligațiile înainte de a beneficia de avantaje economice.

Printre măsurile discutate se află și un posibil fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari destinat țării afectate de război, însă eliberarea fondurilor va fi „legată de performanță”, a declarat un înalt oficial al administrației Trump în cadrul unei convorbiri cu jurnaliștii. Potrivit oficialilor americani, Donald Trump, vicepreședintele american JD Vance și președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, au semnat electronic duminică un memorandum de înțelegere (MoU).

„Președintele a vrut să îl semneze personal pentru că a dorit să își arate angajamentul față de proces”, a declarat unul dintre oficialii americani, sub protecția anonimatului.

JD Vance: Documentul este unul general

Vicepreședintele JD Vance a recunoscut că acordul-cadru amână pentru negocieri viitoare cele mai dificile subiecte, în special programul nuclear iranian.

„Memorandumul de înțelegere are aproximativ o pagină și jumătate, deci este un document foarte general”, a declarat Vance pentru CNN.

Ulterior, el a afirmat pentru NBC că inspectorii nucleari americani și internaționali vor putea reveni în Iran pentru a contribui la distrugerea stocurilor de uraniu îmbogățit.

Vance va conduce în această săptămână discuțiile tehnice și va participa la o ceremonie oficială de semnare care ar urma să aibă loc la Geneva, în Elveția.

Președintele Donald Trump, aflat la summitul G7 din Franța, a declarat că textul acordului va fi probabil publicat după ziua de vineri, însă oficialii americani au precizat că documentul va fi făcut public „în următoarele 24-48 de ore”.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prioritate imediată

Semnarea memorandumului deschide o perioadă de 60 de zile în care Teheranul și Washingtonul vor încerca să negocieze un acord de pace complet.

„Vrem să punem discuțiile nucleare pe primul loc”, a declarat un oficial american.

În același timp, Strâmtoarea Ormuz reprezintă o prioritate imediată din cauza impactului global al creșterii prețurilor la petrol. JD Vance a declarat pentru CNBC că există o înțelegere cu Iranul potrivit căreia strâmtoarea va fi redeschisă „fără taxe pe termen lung”, aspect care urmează să fie clarificat în cadrul negocierilor tehnice. Donald Trump a afirmat că importanta rută maritimă va fi „complet deschisă” începând de vineri, adăugând însă că operațiunile de verificare și deminare sunt încă în desfășurare.

Potrivit unui oficial american, traficul maritim ar urma să revină la nivelurile de dinaintea războiului „în următoarele câteva săptămâni”, însă deja s-a înregistrat „o creștere substanțială a traficului”.

Ministerul iranian de Externe a transmis însă luni că acordul îi va permite Iranului să perceapă taxe pentru servicii maritime navelor care tranzitează Strâmtoarea, fără a impune însă taxe de trecere propriu-zise.

Fondurile și sancțiunile rămân subiecte sensibile

Există în continuare incertitudini privind alte aspecte importante ale acordului, inclusiv accesul Iranului la fondurile înghețate și eventualele măsuri de relaxare a sancțiunilor, relatează AFP.

Subiectul este sensibil din punct de vedere politic pentru Donald Trump, care a susținut în repetate rânduri că acordul nuclear negociat în timpul administrației lui Barack Obama și abandonat ulterior de Trump în 2018 a oferit Iranului prea multe resurse financiare.

Inspectorii nucleari vor putea reveni în Iran

JD Vance a declarat că niciun dolar provenit de la contribuabilii americani nu va ajunge în Iran în baza acordului. „Nu vor primi niciodată niciun cent”, a spus vicepreședintele american.

El a argumentat însă că ridicarea sancțiunilor și reintegrarea Iranului în economia internațională ar putea genera beneficii economice semnificative.

„Există multe beneficii, nu bani americani, dar există multă prosperitate economică ce poate rezulta din acest proces”, a declarat Vance pentru Fox News.

În cadrul unui alt interviu acordat NBC, vicepreședintele a afirmat că inspectorii nucleari americani și cei ai Organizației Națiunilor Unite vor putea intra în Iran.

„De fapt, una dintre componentele esențiale ale acordului este că Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Statele Unite vor ajuta Iranul să distrugă stocul de uraniu puternic îmbogățit, iar acest lucru este prezentat foarte clar în memorandum”, a declarat JD Vance.

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