Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Zeci de persoane au participat la funeralii

Zeci de persoane au participat, în ciuda caniculei, la funeraliile fostului președinte al României Ion Iliescu. La finalul slujbei religioase, organizatorii au împărțit pungi cu alimente participanților, conform obiceiurilor ortodoxe de pomenire. Acest gest simbolic a fost menit să onoreze memoria celui care a condus țara în primii ani post-Revoluție și să mulțumească celor prezenți.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În fiecare pungă s-au găsit o sticlă de apă plată, o bere la doză, o pâine, o porție de salam de biscuiți – desert tradițional românesc -, colivă, nelipsită din ritualul funerar ortodox, caserole cu diverse preparate gătite și prăjituri de casă în mai multe sortimente, potrivit Click!.

Înmormântarea lui Ion Iliescu a fost plătită de statul român

Ion Iliescu a murit pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. Vestea că fostul președinte s-a stins din viață a fost anunțată de Guvernul României înainte de ora 18.00, însă decesul fostului președinte a fost înregistrat la ora 15.50, așa cum a anunțat chiar Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din București.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Joi, 6 august, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost transportat de la Spitalul Agrippa Ionescu la Palatul Cotroceni. Mai mulți politicieni și foști președinți i-au dus un ultim omagiu în Sala Unirii. Unii români au adus coroane de flori în semn de respect pentru fostul președinte al României.

Pe 7 august, a avut loc înmormântarea lui Ion Iliescu. Evenimentul funerar a început cu un moment religios, iar apoi sicriul a fost ridicat și slujba de la Biserica Palatului Cotroceni a fost oficiată. Ulterior, cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Ghencea III într-o mașină mortuară.

Întreaga înmormântare a fost acoperită de statul român. În practică, organizarea a fost suportată de un Comitet pentru organizarea funeraliilor de stat, constituit în baza unei Ordonanțe de Urgență (ulterior transformată în lege), care include reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Prim‑Ministrului, Ministerelor de Interne, Externe, Apărare, Secretariatului de Stat pentru Culte și Serviciului de Protecție și Pază. În presă, circulă informația că 300.000 de euro ar fi costat înmormântarea, însă această sumă nu e una oficială.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE