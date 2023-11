În 2021, premierul de atunci Florin Cîțu reacționa și declara că investigația procurorilor nu are legătură cu el. „Ceea ce mi se pare mie mizerabil și revoltător este să asociezi persoana mea cu aceste lucruri în acest moment, pentru că este vorba doar despre faptă și nu are nicio legătură cu persoana.

„Nu am nicio treabă, dar trebuie să remarc coincidența apariției acestor informații cu câteva zile înainte de Congresul PNL”, făcând referire la congresul din 25 septembrie 2021, la care a fost ales președinte al PNL.

„Eu înțeleg frustrarea unora, că se țin de funcții. Eu mă voi concentra în continuare pe actul de guvernare”, a mai afirmat Florin Cîțu.



