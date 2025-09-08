Filtrul de particule: ce este și ce rol are

Filtrul de particule, cunoscut sub denumirea de DPF (Diesel Particulate Filter), este un dispozitiv integrat în sistemul de evacuare al mașinilor, care captează și stochează funinginea de eșapament rezultată în urma procesului de ardere a combustibilului. Însă, deoarece DPF-ul are o capacitate limitată, funinginea stocată trebuie eliminată sau „arsă” periodic pentru ca filtrul să se regenereze. Prin regenerarea DPF-ului este ars în mod controlat excesul de funingine depus în filtru, fiind reduse în acest fel emisiile nocive și, implicit, evitarea fumului negru caracteristic pe care îl vezi adesea la mașinile diesel, în special la reprizele de accelerație.

Primele mașini diesel echipate cu DPF au fost cele din norma de poluare Euro 4, însă DPF-ul clasic a devenit în mod oficial obligatoriu pe vehiculele dotate cu motoare diesel din 2009, când, la nivelul Uniunii Europene, au fost introduse normele de poluare Euro 5. De asemenea, odată cu implementarea normelor Euro 6, filtrul a devenit obligatoriu și pe mașinile echipate cu propulsoare pe benzină cu injecție directă (GPF-Gasoline Particulate Filter). Rolul principal al DPF-ului este reducerea poluării atmosferice. El captează până la 80-90% dintre particulele nocive nearse și de cenușă, care, în lipsa acestuia, ar ajunge în aerul pe care îl respirăm. Astfel, contribuie în acest fel la scăderea nivelului de emisii de particule fine, respectând normele de poluare în vigoare, precum și la protejarea sănătății publice, funinginea având efecte grave asupra sistemului respirator.

Cum funcționează un filtru de particule

Filtru de particule diesel (DPF) integrat în sistemul de evacuare al unei mașini Foto:Shutterstock.com

Filtrul de particule este montat în sistemul de eșapament al mașinii, imediat după colectorul de evacuare, informează DPFcleaning.com. Acesta este alcătuit dintr-un material ceramic poros, cu o structură de tip fagure, care este acoperit cu un strat de catalizator chimic ce conține mici cantități de metale prețioase, de obicei platină și paladiu, care reține particulele solide. De asemenea, conține celule și canale cu pereți subțiri care permit trecerea gazelor de eșapament, reținând particulele solide nocive, care sunt reținute pe suprafața poroasă a materialului filtrant. Din această cauză, filtrul de particule trebuie curățat periodic, deoarece particulele de funingine se depun pe pereții interiori ai DPF-ului în timpul funcționării motorului, iar filtrul se înfundă treptat chiar cu particulele pe care este conceput să le rețină.

Ce este regenerarea filtrului de particule

Curățarea DPF-ului se realizează printr-o procedură denumită regenerare. Poate te întrebi de nu i se spune simplu „curățarea DPF-ului”, iar profesioniștii folosesc termenul de „regenerarea DPF-ului”. Ei bine, explicația este la fel de simplă: din punct de vedere tehnic, particulele de funingine sunt arse din filtru pentru a-l „regenera”. Acest proces se realizează de obicei în mod automat atunci când motorul atinge o anumită temperatură, în mod normal la viteze de autostradă sau în timpul unei călătorii pe distanță mai lungă, chiar și la viteze mai mici. Renegerarea filtrului de particule este de două feluri, activă și pasivă.

Regenerarea activă a DPF-ului. Deoarece multe mașini diesel nu sunt folosite în condiții care să permită regenerarea la viteze mari, unii producători au introdus regenerarea activă pentru a rezolva problema înfundării filtrului de particule. În acest caz, software-ul de control al motorului monitorizează gradul de blocare al DPF-ului și, în momentul în care detectează depuneri excesive, inițiază un proces prin care se injectează combustibil suplimentar pentru a ridica temperatura, declanșând astfel curățarea filtrului, conform specialiștilor de la Redex.

Regenerarea activă durează, de regulă, între 5 și 10 minute și are loc la fiecare aproximativ 480 km, în funcție de stilul de condus și de frecvența de utilizare a mașinii. În timpul regenerării active vei observa modificări în felul în care sună sau se simte mașina, care sunt urmarea creșterii puterii ventilatoarelor de răcire și a turației motorului la ralanti. De asemenea, este posibil ca funcția automată start/stop să nu mai fie activă sau să se simte un miros puternic care provine de la evacuare. Toate acestea sunt normale, iar după finalizarea ciclului mașina revine la funcționarea obișnuită. Totuși, regenerarea activă nu este o soluție infailibilă. Dacă utilizezi mașina doar pentru drumuri scurte prin oraș, procesul de regenerare poate fi ușor întrerupt. Oprirea motorului în timp ce are loc regenerarea activă poate cauza probleme și, totodată, poate lăsa filtrul insuficient curățat.

Regenerarea pasivă a DPF-ului. Spre deosebire de cea activă, regenerarea pasivă apare în mod natural în timpul condusului zilnic. Dacă, spre exemplu, parcurgi frecvent distanțe lungi pe autostradă, DPF-ul ar trebui să rămână curat datorită procesului de regenerare pasivă, deoarece temperatura gazelor de eșapament este suficient de mare (peste 500°C) pentru a preveni înfundarea filtrului. Principala diferență între regenerarea pasivă și cea activă este aceea că aceasta din urmă este declanșată de ECU (calculatorul de bord) atunci când senzorii detectează înfundarea filtrului, în timp ce regenerarea pasivă apare atunci când mașina este menținută la viteze constante suficient de mult timp, în condiții care permit curățarea naturală a DPF-ului.

Ce faci dacă nu funcționează regenerarea DPF-ului

Dacă martorul de bord DPF rămâne aprins, se colorează în roșu sau apar și alte avertizări legate de filtrul de particule, va trebui să faci de urgență o vizită într-un service auto autorizat. În astfel de situații pot apărea daune suplimentare, iar ceea ce ar putea fi o reparație ieftină se poate transforma într-o problemă mult mai costisitoare.

Este important de știut că unele service-uri pot curăța filtrele de particule înfundate printr-o operațiune denumită regenerare forțată. Deși nu este o soluție garantată în proporție de 100%, de cele mai multe ori, această procedură reușește să elimine excesul de funingine, permițând filtrului să funcționeze din nou și să se regenereze automat.

Cele mai multe probleme cu DPF-ul apar din cauza regenerării incomplete sau incorecte. Filtrul se înfundă, ceea ce duce la creșterea emisiilor de evacuare, scăderea performanțelor motorului și, uneori, la trecerea mașinii în „limp-home mode” (n.n. – mod de siguranță cu putere redusă), potrivit RAC. Dacă este lăsat mai mult timp, DPF-ul nu se va putea regenera și va trebui curățat sau chiar înlocuit. La unele automobile, motorul poate să nu mai pornească după un anumit număr de kilometri și de aceea este important să consulți manualul mașinii pentru detalii specifice.

Ce cauzează înfundarea filtrului de particule

Călătoriile scurte, la viteze reduse, reprezintă principala cauză a înfundării filtrelor de particule la mașinile diesel. De aceea, producătorii auto recomandă șoferilor care circulă mai mult prin oraș sau pe distanțe scurte să aleagă fie un automobil dotat cu motor pe benzină, fie unul 100% electric, în locul unui model pe motorină.

În același timp, o altă cauză a înfundării DPF-ului o reprezintă întreținerea necorespunzătoare a acestuia. Trebuie să știi că un filtru de particule de pe o mașină prost întreținută poate ceda mai repede comparativ cu unul montat pe o mașină bine îngrijită, deși, în general, durata de viață a unui DPF ar trebui să fie de cel puțin 160.000 km. Este, de asemenea, foarte important să folosești tipul corect de ulei, mai exact cel recomandat de producător, deoarece unele uleiuri conțin aditivi care pot înfunda filtrul de particule. Modificările în materie de performanță pot deteriora DPF-ul diesel, la fel ca utilizarea unui combustibil de slabă calitate sau ca mersul frecvent cu rezervorul aproape gol, situație în care mașina poate evita regenerarea DPF-ului pentru a economisi combustibil.

Semne că filtrul de particule este înfundat

Un filtru de particule diesel înfundat este o problemă frecventă la vehiculele diesel și poate provoca probleme serioase. Cel mai evident indiciu este aprinderea intermitentă a martorului portocaliu pentru DPF din bord, care semnalează că filtrul este înfundat și ar putea avea nevoie de regenerare sau de curățare. Există, însă, și alte simptome la care trebuie să fii atent, cum ar fi:

Motorul pierde putere și accelerația este greoaie. Dacă motorul pare lent și nu mai are puterea obișnuită, cauza poate fi un DPF înfundat. Această restricție poate limita eficiența și performanța motorului, provocând o scădere vizibilă a puterii.

Imposibilitatea de a depăși o anumită turație. Un DPF blocat poate împiedica motorul să urce peste un anumit nivel de turații. Gazele de evacuare nu circulă liber, iar acest lucru face ca mașina să pară „sufocată”.

Fum negru la evacuare. Când DPF-ul este înfundat, arderea incompletă a combustibilului poate provoca emisii de fum negru prin sistemul de evacuare. Acesta este un semn clar că motorul nu reușește să filtreze corect gazele, aflăm de pe Bumper.co.

Dificultăți la pornirea motorului. Un filtru de particule sever blocat poate cauza probleme la pornire. Dacă vehiculul pornește greu, este posibil ca fluxul de gaze de evacuare să fie afectat de un DPF înfundat.

Consum mai mare de combustibil. Când filtrul de particule nu funcționează corect, motorul consumă mai mult carburant pentru a putea împinge gazele prin filtrul înfundat. Astfel, eficiența scade, iar consumul de benzină/motorină crește.

Funcția start-stop nu mai funcționează. Funcția start-stop cu care sunt dotate mașinile moderne economisește combustibil oprind motorul la ralanti. Un DPF înfundat poate cauza oprirea acestei funcții, deoarece motorul trebuie să rămână pornit pentru a menține fluxul de gaze de eșapament.

Miros puternic de carburant în habitaclu. Un miros intens de carburant în interiorul mașinii poate indica faptul că DPF-ul nu mai filtrează corect gazele. Acest lucru permite mirosului de combustibil nears să pătrundă în habitaclu, fiind periculos pentru toți ocupanții vehiculului.

Când se schimbă filtrul de particule

Filtrul de particule nu este o componentă cu durată de viață nelimitată. În funcție de stilul de condus, de calitatea combustibilului, dar și de frecvența cu care conduci mașina, durata medie de funcționare a DPF-ului este cuprinsă în medie între 130.000 și 250.000 km. De asemenea, drumurile lungi regulate ajută la prelungirea duratei sale de viață, în timp ce condusul excesiv în oraș, cu opriri și porniri multiple, poate duce la uzura mai rapidă a acesteia. Totuși, în multe cazuri, filtrul poate fi curățat profesional în loc să fie înlocuit, ceea ce reduce semnificativ costurile.

Demontarea fizică a filtrului de particule, coroborată cu modificarea software-ului ECU (resoftare), operațiuni care sunt întâlnite în unele service-uri auto, sunt considerate ilegale. Potrivit RAR, acestea reprezintă intervenții neautorizate asupra ansamblului tehnic al vehiculului. Mașinile fără DPF nu trec testele de emisii la ITP, iar proprietarii vor fi amendați. În plus, demontarea DPF-ului afectează negativ mediul și sănătatea publică.

Cum prelungești durata de viață a DPF-ului

Pentru a evita înfundarea prematură a filtrului de particule poți aplica o serie de măsuri simple, cum ar fi, spre exemplu, efectuarea periodică a unor drumuri pe distanțe mai lungi, la turații de peste 2.500 rpm, care permit regenerarea pasivă. De asemenea, este recomandat să folosești combustibil de calitate și tipul de ulei potrivit, pentru a reduce depunerile de reziduuri, să respecți intervalele de schimb pentru ulei și filtre, să eviți condusul exclusiv urban, cu opriri și porniri frecvente și, nu în ultimul rând, să verifici funcționarea injectoarelor și a supapei EGR, notează Bell Performance.

Foto: Shutterstock.com

