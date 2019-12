De Cristian Anton,

La ședința Comitetului Executiv Național al PSD, prima de la debarcarea ei, Viorica Dăncilă a venit cu părul prins lejer, într-o coadă. De asemenea, fostul prim-ministru al României a vorbit și despre imaginile din mall, scrie Digi 24.

Fostul lider PSD a purtat coc în toată perioada în care fost prim-ministru și apoi candidat al PSD la prezidențiale.

Reporter: Aveți o schimbare de look…

Viorica Dăncilă: Nu e o schimbare de look, mi-am prins părul mai lejer.

Reporter: Ați renunțat la coc!

Viorica Dăncilă: O să îmi mai fac și coc… Ne mai schimbăm, nu?

Reporter: Cum s-a schimbat viața dumneavoastră de când nu mai sunteți șefa PSD?

Viorica Dăncilă: Am fost mereu om normal… normalitate să mergi în mall… am discutat cu oamenii, îmi place să stau între oameni. Acum am mai mult timp liber.

