Închipuiți-vă un campionat în care cei mai buni jucători ai lumii fac parte din aceeași echipă. Cumva, un patron de club a putut să îi cumpere pe toți și să-i scoată pe teren. Scenariul nu este unul de film, ci realitatea… dar virtuală. Fantasy sports creează tot mai mulți adepți în SUA, unde există pasionați care își fac „echipe de vis", luptă în campionate și câștigă bani.

Microbul fotbalului îl poartă Lisa Ann, actrița porno care a jucat-o pe Sarah Palin, care a făcut o pauză de la filmele pentru adulți și a intrat în lumea fantasy sports. Este și moderator radio la Sirius XM în SUA și specialistă deja fantasy fotbal. În 2015, Lisa Ann a câștigat campionatul de fantasy fotbal. Era primul an în lumea sportului virtual.

„Unul dintre marile mele hobby-uri de când eram mică a fost sportul. Și, din fericirem, am avut oportunitatea de a fi reporter la un post ce se ocupă de fantasy sports. A început ca un singur show de luni noaptea, numit Lisa and her fantasies și acopăr doar fantasy fotbal. Și eram în direct la radio doar în timpul sezoanelor de fotbal, dar șefului meu i-a plăcut cum mă descurc, așa că am fost la cursuri, mi-am ascultat show-urile imediat după și le-am criticat, cum pronunț cuvintele, mi-am îmbunătățit prestația. Și mi-a zis: dacă înveți și alte sporturi, poți fi online tot anul. Cel mai greu a fost la baseball, pentru că sunt mulți jucători și multe jocuri și sezoane, și trebuie să știi între 500 și 600 de jucători. Și am făcut asta, acum e un hobby nebunesc, mă uit la meciuri, îmi iau notițe. Asta îmi oferă un mare echilibru și pot vorbi cu oamenii și despre altceva", a povestit Lisa Ann despre pasiunea sa.

Cum se fac „echipele de vis" la fantasy sports

Aflată în București, Lisa Ann a făcut un show erotic pentru fanii din Capitală, într-un club din Centrul Vechi. Deși industria pariurilor sportive este foarte dezvoltată în România, lumea fantasy sports e aproape necunoscută la noi. Așa că Lisa Ann explică didactic ce înseamnă fantasy sports.

„Să vorbim despre fotbal, fiindcă sunt sezoanele mai scurte. Îți alegi echipa, din orice echipă de pe Pământ. Dacă vrei să-l iei pe Tom Brady, de la New England Quarterback Patriots, îl vreau pe fotbalistul ăsta sau pe ăsta. Și toți încearcă să ia în echipă aceiași jucători, așa că trebuie să te decizi în ce sezon îl iei, așa că, între sezoane, schimbi jucători, apoi iei alți jucători dacă ai tăi s-au accidentat. În permanență faci manevre cu privire la cine are o săptămână bună și cine nu. Mă uit la orice, de la vreme, la teren, dacă e sintetic sau iarbă, la orice te uiți, și la un meci adevărat. Cum au jucat echipele și ce rezultate au avut în ultimele sezoane, dacă echipele se plac sau nu, cum sunt fanii, fusul orar", povestește actrița porno.

Prin urmare, spre deosebire de sportul clasic, care cere doar bere și semințe, fantasy sport înseamnă analiză, calcule, studiu.

„Supraanalizez toate lucrurile și știu că nu e o preocupare care să schimbe lumea, dar pe mine mă duce într-un loc al competiției: o să-i bat pe băieții ăștia! Din toată liga, sunt singura femeie. Există o ligă la New York, unde am fost invitată acum câțiva ani și în primul meu an în ligă am câștigat campionatul. Și toți băieții din ligă au fost furioși, ei jucau de ani de zile și, na, eu studiasem pe bune. E o mare provocare, fiind femeie, și încerc să aduc mai multe femei, fiindcă e un hobby grozav și cred că e grozav ca părinții să joace cu copiii", face lobby actrița.

În fantasy sports există echivalentul tuturor sporturilor de echipă: fotbal, baschet, baseball. Tot ce ai nevoie este pasiunea.

Citește și: