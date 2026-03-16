Primele informații despre moartea lui Ali Khamenei transmise de televiziunea iraniană de stat

Oficialii guvernului iranian nu au confirmat, dar nici nu au negat moartea lui Khamenei. Pe canalul IRTV3, un prezentator de știri i-a îndemnat pe telespectatori să aibă încredere în „cele mai recente informații” oferite de autorități, calificând zvonurile drept „nefondate” și promițând că „adevărul va ieși curând la lumină”.

Abia dimineața următoare, presa de stat a confirmat decesul lui Khamenei, la câteva ore după ce președintele SUA, Donald Trump, a făcut anunțul pe rețelele sociale.

Televiziunea de stat manipulează informațiile transmise cetățenilor

De la începutul războiului, care a provocat peste 1.200 de morți în Iran și s-a extins în Liban și statele Golfului, presa de stat iraniană a îmbinat faptele cu ficțiunea, prezentând publicului o versiune oficială a evenimentelor.

Potrivit unui raport al BBC, în prima săptămână de conflict, relatările s-au concentrat pe suferința civililor, apelurile la răzbunare împotriva „dușmanilor” și loialitatea față de Republica Islamică, în timp ce atacurile asupra obiectivelor militare și guvernamentale iraniene au primit o atenție minimă.

Accesul la informații independente rămâne dificil pentru iranieni, din cauza cenzurii, blocajelor internetului și canalelor de comunicare restricționate.

Deși milioane de oameni urmăresc posturi TV în limba persană din afara țării, mulți sunt izolați informațional în timpul conflictelor.

Un alt element al propagandei iraniene este utilizarea tehnologiei avansate pentru a manipula informațiile. Pe 3 martie, agenția semi-oficială Tasnim, afiliată Gărzilor Revoluționare, a raportat că 650 de soldați americani au fost uciși în primele două zile ale războiului, citând un purtător de cuvânt al IRGC.

Această informație a fost preluată de media internațională din țări precum India, Turcia și Nigeria. Însă Pentagonul a confirmat doar moartea a șase soldați până atunci, iar ulterior, pe 13 martie, Comandamentul Central al SUA a anunțat alte șapte victime.

Imagini generate cu AI, folosite ca propagandă în război

Canale precum Press TV au folosit imagini generate de inteligența artificială pentru a amplifica propaganda. Un videoclip distribuit pe Facebook arăta un bloc în flăcări din Bahrain, despre care se spunea că a fost lovit de Iran.

Analizele au dezvăluit însă detalii inconsistente, cum ar fi mașini deformate, indicând că materialul era fals.

„Deși utilizarea conținutului generat cu AI în propagandă nu este un fenomen nou, faptul că instituțiile media de stat recurg la astfel de metode este remarcabil”, a declarat Brett Schafer, director al think-tank-ului britanic Institute of Strategic Dialogue.

BBC a identificat și alte exemple de imagini generate de AI distribuite de entități guvernamentale iraniene, menite mai degrabă să glorifice decât să dezinformeze.

Dezinformarea nu este însă exclusivă Iranului. Președintele Trump și premierul Netanyahu au distribuit la rândul lor imagini generate de AI. Netanyahu a postat pe Instagram o imagine în care apărea alături de Trump și Winston Churchill, într-o ipostază triumfală. Postarea a fost realizată printr-o colaborare cu o platformă de știri.

Relatările iraniene oficiale conțin doar fragmente de adevăr

Istoricul manipulării informațiilor de către Iran, combinând adevăruri parțiale cu falsuri, a creat o atmosferă de scepticism atât în rândul criticilor regimului din interiorul, cât și din afara țării.

Pe 3 martie, presa iraniană a raportat că peste 160 de copii și angajați ai unei școli au fost uciși într-un atac, despre care experții independenți cred că a vizat o bază militară din apropiere. O imagine aeriană a unei înmormântări în masă a fost distribuită, însă adversarii regimului au susținut că ar fi fost generată de AI.

Analizele efectuate au arătat însă că fotografia era reală, fiind localizată într-un cimitir la 3,7 km de școală. Imaginile din satelit au confirmat existența mormintelor proaspăt săpate, care nu erau vizibile cu o zi înainte.

„Trebuie să acceptăm două adevăruri în același timp”, afirmă Mahsa Alimardani de la Witness. Regimul iranian ascunde adesea dovezi ale abuzurilor, dar în timpul războiului investește masiv în documentarea victimelor civile.

„Acest lucru poate servi propagandei, dar nu face automat ca informația să fie falsă”, a mai explicat Alimardani.

Războiul din Iran durează deja de 17 zile, iar luni, 16 martie, Iranul a scos la înaintare temutele rachete Sejil iar Donald Trump a acuzat Anglia și Germania de „lipsă de loialitate”