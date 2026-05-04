„Domeniul imobiliar din România rămâne unul atractiv din punct de vedere al câștigurilor, însă este și unul dintre cele mai sensibile la contextul economic. În 2026, piața este influențată de mai mulți factori: de la creșterea costurilor materialelor de construcții și a prețurilor locuințelor, până la o anumită prudență din partea cumpărătorilor. Toate aceste elemente se reflectă și în dinamica salariilor”, susține Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Banii din comisioane sunt sfinți

„În zona de vânzări, care domină acest sector, veniturile sunt formate în mare parte din comisioane. Agenții imobiliari aflați la început de carieră au, de regulă, un venit de bază redus, însă câștigurile pot crește rapid în funcție de tranzacțiile încheiate. Pentru consultanții cu experiență, care au deja un portofoliu stabil și o rețea de clienți, veniturile pot depăși semnificativ media altor domenii, chiar și într-un context de piață mai prudent”, mai spune ea.

În plus, agențiile mari sau rețelele internaționale oferă, pe lângă comisioane, sprijin operațional, traininguri și uneori bonusuri de performanță, ceea ce contribuie la stabilizarea veniturilor.

Există și locuri stabile

„În afara zonei de vânzări, există și roluri mai stabile din punct de vedere salarial, precum property management sau evaluare imobiliară. Aici, salariile sunt fixe și reflectă nivelul de experiență și complexitatea proiectelor gestionate. Clienții sunt mai informați și mai atenți la deciziile de achiziție, ceea ce crește nevoia de consultanți bine pregătiți, cu abilități de negociere, cunoștințe juridice și înțelegere a pieței”, punctează Dumitra.

