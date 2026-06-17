Cererile pentru echipajele care să curețe navele au crescut în ultimele zile

Numărul mare de comenzi pentru curățarea carenelor, în vederea îndepărtării algelor, nămolului și scoicilor acumulate în timpul șederii prelungite în ape calde și puțin adânci, a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru scafandrii, relatează Bloomberg, potrivit Agerpres.

Totuși, odată ce a crescut această cerere, s-au majorat și tarifele pe care echipajele le percep pentru astfel de misiuni.

Ce salarii iau scafandrii care vor să curețe de scoici navele blocate în Strâmtoarea Ormuz

Taxele pentru curățarea carenelor au crescut cu până la 60%, ajungând la 8.000 de dolari per navă, pe fondul cererii ridicate pentru îndepărtarea crustaceelor acumulate în timpul staționării navelor. Porturile refuză accesul navelor murdare din cauza riscului de specii invazive.

„Această creștere semnificativă are potențialul de a majora taxele percepute de echipajele de curățare a scoicilor pentru lucrări subacvatice pe o singură navă cu până la 60%, la 8.000 de dolari”, a declarat căpitanul Manandeep Singh Kukreja, inspector șef la firma Prominence Shipping Services LLC, cu sediul în Dubai.

Blocajele prelungite au generat dificultăți logistice

Războiul izbucnit la sfârșitul lunii februarie a provocat una dintre cele mai mari perturbări ale pieței energetice globale, iar navele blocate în Golful Persic trebuie acum să depășească mai multe provocări logistice înainte de a-și putea relua traseele.

Acestea includ verificarea polițelor de asigurare, asigurarea unor condiții de trecere în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz și protejarea împotriva potențialelor mine.

„În următoarele 30 de zile, o companie de scufundări va lucra ca și cum ar fi găsit aur. Toată lumea vrea să iasă în sfârșit din Ormuz. Toată lumea vrea să se întoarcă la câștigarea de bani”, a adăugat Kukreja.

Interdicțiile portuare amplifică cererea pentru echipaje

Porturile de escală au restricționat accesul navelor acoperite de scoici, din cauza riscului ca acestea să transporte specii invazive pe carene. Drept urmare, nevoia de echipaje de scafandri specializați în curățare a explodat.

„Vor profita la maximum de această oportunitate. Este evident că își vor crește prețurile”, a afirmat Kukreja, referindu-se la echipele de scafandri.

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