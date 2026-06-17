Primele exporturi de ţiţei ale ţării în două luni

După mai bine de trei luni de război care s-a soldat cu mii de morți – în principal în Iran și Liban –, după negocieri anevoioase și multiple răsturnări de situație din partea lui Donald Trump, Statele Unite și Iranul au reușit în cele din urmă să ajungă la un numitor comun privind liniile directoare ale înțelegerii.

Informațiile despre acest acord sunt extrem de limitate și apar cu țârâita. Este vorba despre un text „foarte general”, cu o lungime de doar „o pagină și jumătate”, după cum a declarat vicepreședintele american, JD Vance, într-o intervenție la postul de televiziune CNN.

Petrolierele iraniene au ieşit din zona din Golf blocată de Marina SUA, arată site-ul TankerTrackers, numind transporturile „primele exporturi de ţiţei ale ţării în două luni”, transmite AFP.

„Cel puţin două supertankere VLCC ale Companiei Naţionale Iraniene de Petroliere (NITC), numite DIONA (9569695) şi HERO2 (9362073), au ieşit din perimetrul de blocadă al Marinei SUA, transportând un total combinat de 3,8 milioane de barili de ţiţei iranian”, anunţă TankerTrackers într-o postare pe X, citând date digitale de urmărire coroborate de imagini din satelit.

Site-ul – care monitorizează transporturile şi depozitarea petrolului – a adăugat ulterior că un al treilea petrolier NITC „a ieşit din linia de blocadă cu 1 milion de barili de ţiţei iranian”.

Site-ul de urmărire cataloghează transporturile ca fiind „primele exporturi de ţiţei ale ţării în două luni”.

Primele efecte majore în regiunea Golfului

Înainte chiar de a fi semnat oficial, acordul dintre Washington și Teheran produce deja primele efecte majore în regiunea Golfului.

Potrivit diplomației iraniene, blocada americană asupra porturilor din Iran a fost ridicată. Această măsură fusese impusă de SUA pe 13 aprilie, ca reacție la blocarea strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene, la începutul conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie.

Trei nave petroliere aparținând Companiei Naționale Iraniene de Tankere (NITC), având la bord o încărcătură totală de 4,8 milioane de barili de petrol brut, au trecut deja de perimetrul fostei blocade, conform datelor furnizate de site-ul de monitorizare maritimă TankerTrackers.

Cu puțin timp înainte, televiziunea de stat de la Teheran anunțase oficial reluarea traficului maritim pentru petrolierele iraniene.

Trump anunță redeschiderea strâmtorii Ormuz, benzina se ieftinește pe burse

Președintele american Donald Trump a sugerat că vineri va avea loc o redeschidere completă a strâmtorii strategice Ormuz. Blocarea aproape totală a acestei rute navigabile esențiale perturbase grav transportul maritim global și provocase o explozie a prețurilor la energie.

Reacția piețelor financiare nu a întârziat să apară. Cotația barilului de petrol Brent – referința mondială pentru țiței – a scăzut marți sub pragul de 80 de dolari pentru prima dată din luna martie.

Miercuri, în jurul orei 03:30 GMT, tendința descendentă a continuat, petrolul înregistrând o nouă scădere de 0,32%, până la valoarea de 78,71 dolari.

Vânzările de petrol și ridicarea sancțiunilor

Publicația americană The Wall Street Journal, citând surse apropiate acestui dosar sensibil, a raportat că Washingtonul va permite Teheranului să înceapă imediat vânzarea de petrol și combustibil în cadrul noului acord.

Mai mult, pentru a facilita aceste tranzacții financiare complexe, Statele Unite vor ridica o serie de sancțiuni critice din domenii cheie, precum sistemul bancar și cel al transporturilor.

Cu toate acestea, o mare incertitudine planează în continuare asupra modului în care va fi gestionată strâmtoarea Ormuz.

Iranul nu intenționează să revină la status quo-ul dinaintea războiului și vrea să impună taxe navelor comerciale pentru diverse servicii maritime, în timp ce Statele Unite insistă ca tranzitul prin această zonă strategică să rămână complet gratuit.

O pace fragilă, nu o victorie definitivă, spun experții

Într-un editorial de opinie publicat în revista Time, Ali Vaez, expert în cadrul organizației International Crisis Group, avertizează că această înțelegere nu reprezintă în niciun caz „un progres major în sensul larg al termenului”.

„Acordul nu apropie discursurile oficiale ale SUA și Iranului, care par în continuare de neconciliat, nu rezolvă disputa istorică privind programul nuclear și nici nu inaugurează o nouă ordine regională”, explică analistul.

Totuși, notează Vaez, documentul are un merit incontestabil: „oferă o gură de aer proaspăt, un răgaz care permite diplomației să încerce să își revină după valul de violență care a fost la un pas să o îngroape definitiv”.

Semnarea acordului are loc în Elveția

Din punct de vedere logistic, totul este pregătit pentru oficializarea păcii. Ceremonia de semnare a acordului se va desfășura vineri într-un hotel de lux din Bürgenstock, o zonă montană exclusivistă care domină Lacul Lucerna din centrul țării, după cum a confirmat guvernul elvețian pentru agenția de presă AFP.

Negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, va fi prezent la ceremonia de semnare a acordului, la fel ca și vicepreședintele american JD Vance. Președintele Donald Trump se află în acest moment în imediata apropiere, participând la summitul G7 organizat în stațiunea Évian, pe malul francez al Lacului Leman.

Potrivit șefului diplomației de la Teheran, Abbas Araghchi, prima rundă de negocieri oficiale care are ca scop „ajungerea la un acord final” într-un termen de 60 de zile se va desfășura, „cel mai probabil”, imediat după ceremonie.

Pe agenda discuțiilor se află exact problemele unde divergențele rămân majore: programul nuclear iranian și ridicarea completă a sancțiunilor americane care, în ultimii ani, au asfixiat economia Iranului.

Negocieri sub spectrul neîncrederii

Discuțiile diplomatice se vor desfășura într-un climat profund de neîncredere, în condițiile în care tentativele anterioare de dialog au fost rupte în două rânduri din cauza unor atacuri armate israeliano-americane.

„Avem în spate un istoric de angajamente nerespectate, neaplicate sau abandonate, iar toate aceste lucruri ne sunt proaspete în minte”, a avertizat ministrul iranian Abbas Araghchi.

De altfel, șeful diplomației iraniene a insistat asupra importanței ca acest acord să aducă, în paralel, și încetarea războiului din Liban, unde armata israeliană luptă împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah. Liderul Hezbollah a ținut deja să mulțumească public Republicii Islamice pentru sprijinul militar și logistic acordat.

Netanyahu sfidează acordul

În Israel, unde vestea unei înțelegeri între Washington și Teheran lasă un gust extrem de amar, reacțiile sunt vehemente. Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat ferm că trupele sale vor rămâne în Liban, în Siria și în Fâșia Gaza „atât timp cât va fi necesar”.

De altfel, violențele din teren continuă în ciuda eforturilor diplomatice de la Geneva. Patru persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri aeriene israeliene în sudul Libanului, potrivit Agenției Naționale Libaneze (ANI). Armata israeliană susține că a fost vorba despre o ripostă legitimă după o serie de atacuri cu rachete lansate de Hezbollah.

Situația riscă să escaladeze din nou în orice moment: armata iraniană a amenințat deja cu o „replică severă” dacă Israelul nu își oprește imediat operațiunile din Liban, conform unui comunicat oficial emis de comandamentul forțelor armate Khatam al-Anbiya și citat de televiziunea de stat IRIB.

Armata iraniană a amenințat cu o „replică severă” în cazul în care Israelul nu își va opri imediat atacurile de pe teritoriul Libanului. Avertismentul dur a fost lansat de Khatam al-Anbiya, comandamentul central al forțelor armate iraniene, printr-un comunicat oficial preluat și citat de televiziunea de stat IRIB.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat duminică seară că s-a ajuns la o înțelegere definitivă cu Iranul. Anunțul marchează cel mai important progres de la izbucnirea conflictului, după luni de negocieri extrem de dure și adesea blocate.â

Statele Unite au anunțat că navele vor putea tranzita fără taxe Strâmtoarea Ormuz în baza unui acord de pace semnat de președintele Donald Trump și reprezentanții Iranului. Washingtonul susține însă că Teheranul va trebui să își respecte angajamentele înainte de a beneficia de eventuale avantaje economice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Viva.ro
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
LiveText
Politică 16 iun.
Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Politică 16 iun.
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Parteneri
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să economisească
Adevarul.ro
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să economisească
Cât câștigă comentatorii de la Antena 1 pentru fiecare meci de la Cupa Mondială 2026. Comparația cu veniturile de la Pro TV
Fanatik.ro
Cât câștigă comentatorii de la Antena 1 pentru fiecare meci de la Cupa Mondială 2026. Comparația cu veniturile de la Pro TV
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Imagini cu Nicole Cherry la petrecerea lui J. Balvin din Cartagena de final de turneu: „Seară incredibilă, plină de energie”
Stiri Mondene 09:15
Imagini cu Nicole Cherry la petrecerea lui J. Balvin din Cartagena de final de turneu: „Seară incredibilă, plină de energie”
Mihai Bendeac îl ironizează pe Gigi Becali după sfințirea bisericii de 10 milioane de euro din Pipera: „Intri acolo ca la mă-ta pe tarla”
Stiri Mondene 07:00
Mihai Bendeac îl ironizează pe Gigi Becali după sfințirea bisericii de 10 milioane de euro din Pipera: „Intri acolo ca la mă-ta pe tarla”
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax.ro
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
Redactia.ro
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea
KanalD.ro
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea

Politic

Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
LiveText
Politică 16 iun.
Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Politică 16 iun.
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Parteneri
Și-a distrus Mercedesul intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean. După cinci ani de judecată, CJ Iași a fost găsit vinovat
ZiaruldeIasi.ro
Și-a distrus Mercedesul intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean. După cinci ani de judecată, CJ Iași a fost găsit vinovat
Fenomenul Ronaldo! Toate secretele lui CR7, dezvăluite de omul care-i stă în umbră de 22 de ani
Fanatik.ro
Fenomenul Ronaldo! Toate secretele lui CR7, dezvăluite de omul care-i stă în umbră de 22 de ani
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!