Primele exporturi de ţiţei ale ţării în două luni

După mai bine de trei luni de război care s-a soldat cu mii de morți – în principal în Iran și Liban –, după negocieri anevoioase și multiple răsturnări de situație din partea lui Donald Trump, Statele Unite și Iranul au reușit în cele din urmă să ajungă la un numitor comun privind liniile directoare ale înțelegerii.

Informațiile despre acest acord sunt extrem de limitate și apar cu țârâita. Este vorba despre un text „foarte general”, cu o lungime de doar „o pagină și jumătate”, după cum a declarat vicepreședintele american, JD Vance, într-o intervenție la postul de televiziune CNN.

Petrolierele iraniene au ieşit din zona din Golf blocată de Marina SUA, arată site-ul TankerTrackers, numind transporturile „primele exporturi de ţiţei ale ţării în două luni”, transmite AFP.

„Cel puţin două supertankere VLCC ale Companiei Naţionale Iraniene de Petroliere (NITC), numite DIONA (9569695) şi HERO2 (9362073), au ieşit din perimetrul de blocadă al Marinei SUA, transportând un total combinat de 3,8 milioane de barili de ţiţei iranian”, anunţă TankerTrackers într-o postare pe X, citând date digitale de urmărire coroborate de imagini din satelit.

Site-ul – care monitorizează transporturile şi depozitarea petrolului – a adăugat ulterior că un al treilea petrolier NITC „a ieşit din linia de blocadă cu 1 milion de barili de ţiţei iranian”.

Site-ul de urmărire cataloghează transporturile ca fiind „primele exporturi de ţiţei ale ţării în două luni”.

Primele efecte majore în regiunea Golfului

Înainte chiar de a fi semnat oficial, acordul dintre Washington și Teheran produce deja primele efecte majore în regiunea Golfului.

Potrivit diplomației iraniene, blocada americană asupra porturilor din Iran a fost ridicată. Această măsură fusese impusă de SUA pe 13 aprilie, ca reacție la blocarea strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene, la începutul conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie.

Trei nave petroliere aparținând Companiei Naționale Iraniene de Tankere (NITC), având la bord o încărcătură totală de 4,8 milioane de barili de petrol brut, au trecut deja de perimetrul fostei blocade, conform datelor furnizate de site-ul de monitorizare maritimă TankerTrackers.

Cu puțin timp înainte, televiziunea de stat de la Teheran anunțase oficial reluarea traficului maritim pentru petrolierele iraniene.

Trump anunță redeschiderea strâmtorii Ormuz, benzina se ieftinește pe burse

Președintele american Donald Trump a sugerat că vineri va avea loc o redeschidere completă a strâmtorii strategice Ormuz. Blocarea aproape totală a acestei rute navigabile esențiale perturbase grav transportul maritim global și provocase o explozie a prețurilor la energie.

Reacția piețelor financiare nu a întârziat să apară. Cotația barilului de petrol Brent – referința mondială pentru țiței – a scăzut marți sub pragul de 80 de dolari pentru prima dată din luna martie.

Miercuri, în jurul orei 03:30 GMT, tendința descendentă a continuat, petrolul înregistrând o nouă scădere de 0,32%, până la valoarea de 78,71 dolari.

Vânzările de petrol și ridicarea sancțiunilor

Publicația americană The Wall Street Journal, citând surse apropiate acestui dosar sensibil, a raportat că Washingtonul va permite Teheranului să înceapă imediat vânzarea de petrol și combustibil în cadrul noului acord.

Mai mult, pentru a facilita aceste tranzacții financiare complexe, Statele Unite vor ridica o serie de sancțiuni critice din domenii cheie, precum sistemul bancar și cel al transporturilor.

Cu toate acestea, o mare incertitudine planează în continuare asupra modului în care va fi gestionată strâmtoarea Ormuz.

Iranul nu intenționează să revină la status quo-ul dinaintea războiului și vrea să impună taxe navelor comerciale pentru diverse servicii maritime, în timp ce Statele Unite insistă ca tranzitul prin această zonă strategică să rămână complet gratuit.

O pace fragilă, nu o victorie definitivă, spun experții

Într-un editorial de opinie publicat în revista Time, Ali Vaez, expert în cadrul organizației International Crisis Group, avertizează că această înțelegere nu reprezintă în niciun caz „un progres major în sensul larg al termenului”.

„Acordul nu apropie discursurile oficiale ale SUA și Iranului, care par în continuare de neconciliat, nu rezolvă disputa istorică privind programul nuclear și nici nu inaugurează o nouă ordine regională”, explică analistul.

Totuși, notează Vaez, documentul are un merit incontestabil: „oferă o gură de aer proaspăt, un răgaz care permite diplomației să încerce să își revină după valul de violență care a fost la un pas să o îngroape definitiv”.

Semnarea acordului are loc în Elveția

Din punct de vedere logistic, totul este pregătit pentru oficializarea păcii. Ceremonia de semnare a acordului se va desfășura vineri într-un hotel de lux din Bürgenstock, o zonă montană exclusivistă care domină Lacul Lucerna din centrul țării, după cum a confirmat guvernul elvețian pentru agenția de presă AFP.

Negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, va fi prezent la ceremonia de semnare a acordului, la fel ca și vicepreședintele american JD Vance. Președintele Donald Trump se află în acest moment în imediata apropiere, participând la summitul G7 organizat în stațiunea Évian, pe malul francez al Lacului Leman.

Potrivit șefului diplomației de la Teheran, Abbas Araghchi, prima rundă de negocieri oficiale care are ca scop „ajungerea la un acord final” într-un termen de 60 de zile se va desfășura, „cel mai probabil”, imediat după ceremonie.

Pe agenda discuțiilor se află exact problemele unde divergențele rămân majore: programul nuclear iranian și ridicarea completă a sancțiunilor americane care, în ultimii ani, au asfixiat economia Iranului.

Negocieri sub spectrul neîncrederii

Discuțiile diplomatice se vor desfășura într-un climat profund de neîncredere, în condițiile în care tentativele anterioare de dialog au fost rupte în două rânduri din cauza unor atacuri armate israeliano-americane.

„Avem în spate un istoric de angajamente nerespectate, neaplicate sau abandonate, iar toate aceste lucruri ne sunt proaspete în minte”, a avertizat ministrul iranian Abbas Araghchi.

De altfel, șeful diplomației iraniene a insistat asupra importanței ca acest acord să aducă, în paralel, și încetarea războiului din Liban, unde armata israeliană luptă împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah. Liderul Hezbollah a ținut deja să mulțumească public Republicii Islamice pentru sprijinul militar și logistic acordat.

Netanyahu sfidează acordul

În Israel, unde vestea unei înțelegeri între Washington și Teheran lasă un gust extrem de amar, reacțiile sunt vehemente. Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat ferm că trupele sale vor rămâne în Liban, în Siria și în Fâșia Gaza „atât timp cât va fi necesar”.

De altfel, violențele din teren continuă în ciuda eforturilor diplomatice de la Geneva. Patru persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri aeriene israeliene în sudul Libanului, potrivit Agenției Naționale Libaneze (ANI). Armata israeliană susține că a fost vorba despre o ripostă legitimă după o serie de atacuri cu rachete lansate de Hezbollah.

Situația riscă să escaladeze din nou în orice moment: armata iraniană a amenințat deja cu o „replică severă” dacă Israelul nu își oprește imediat operațiunile din Liban, conform unui comunicat oficial emis de comandamentul forțelor armate Khatam al-Anbiya și citat de televiziunea de stat IRIB.

Armata iraniană a amenințat cu o „replică severă” în cazul în care Israelul nu își va opri imediat atacurile de pe teritoriul Libanului. Avertismentul dur a fost lansat de Khatam al-Anbiya, comandamentul central al forțelor armate iraniene, printr-un comunicat oficial preluat și citat de televiziunea de stat IRIB.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat duminică seară că s-a ajuns la o înțelegere definitivă cu Iranul. Anunțul marchează cel mai important progres de la izbucnirea conflictului, după luni de negocieri extrem de dure și adesea blocate.â

Statele Unite au anunțat că navele vor putea tranzita fără taxe Strâmtoarea Ormuz în baza unui acord de pace semnat de președintele Donald Trump și reprezentanții Iranului. Washingtonul susține însă că Teheranul va trebui să își respecte angajamentele înainte de a beneficia de eventuale avantaje economice.



