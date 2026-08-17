„Diferențele de venit sunt însă importante în funcție de experiență și de nivelul de responsabilitate. Una dintre schimbările importante ale ultimilor ani este digitalizarea accelerată a contabilității. În 2026, competențele digitale și familiaritatea cu programele de contabilitate sunt aproape la fel de importante ca pregătirea financiar-contabilă”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă de România.

Schimbări fiscale dese

Schimbările fiscale dese mențin și ele presiunea pe cei din domeniu.

„Modificările legislative și cerințele tot mai stricte de raportare înseamnă că un contabil trebuie să fie permanent la curent cu regulile care se schimbă și să poată adapta rapid procesele de lucru. Din acest motiv, experiența și specializarea în zone precum fiscalitate, contabilitate financiară sau raportare sunt tot mai bine valorificate în recrutare”, mai spune acesta.

Lucru independent cu un portofoliu de clienți

În plus, contabilitatea oferă și oportunități de lucru independent.

„Mulți experți contabili aleg să își construiască propriul portofoliu de clienți, iar veniturile pot crește în funcție de numărul și complexitatea clienților”, conchide Raluca Dumitra.

14.400 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs sunt disponibile peste 14.400 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 8.700 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

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