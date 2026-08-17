Petiția este inițiată de profesorul de învățământ primar Petruț Rizea

Profesorul de învățământ primar Petruț Rizea a inițiat această petiție, care apare după atacul recent al unor părinți asupra unei învățătoare din județul Dâmbovița, după ce copilul s-a plâns de faptul că a fost certat în excursie.

La acel moment, profesorul Petruț Rizea a luat poziție împotriva actelor de violență de acest fel, el făcând apel la un „statut real al cadrului didactic”, prin care acesta să fie protejat atât în școală, cât și în celelalte activități legate de profesie, inclusiv excursii și tabere.

Petiția online lansată acum este adresată Guvernului, Ministerului Educației, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Parlamentului.

Iată care sunt cererile formulate în campania online:

„Elaborarea unei protecții penale exprese și proporționale pentru cadrele didactice amenințate sau agresate din cauza exercitării profesiei.

Modificarea procedurii naționale privind violența școlară, astfel încât să includă explicit agresiunile comise de părinți, reprezentanți legali sau alte persoane, inclusiv în excursii, activități extrașcolare și în afara școlii. În prezent, categoria prezentată oficial pentru violența asupra personalului se referă la fapte săvârșite de elevi în mediul școlar.

Asigurarea obligatorie, de către instituțiile din sistem, a asistenței juridice și psihologice pentru angajații agresați în legătură cu profesia.”

Crearea unui mecanism național de raportare și publicarea anuală a numărului de amenințări și agresiuni asupra personalului din educație.

Prezentarea, într-un termen de 60 de zile, a unui proiect legislativ și a unui calendar public de adoptare”.

Conform inițiatorului, „agresarea unui cadru didactic nu este o problemă personală și nici un simplu conflict între un profesor și un părinte. Este un atac asupra siguranței din școală și asupra întregului act educațional.

Atunci când profesorii sunt amenințați, umiliți sau loviți pentru deciziile luate în exercitarea profesiei, consecințele îi afectează și pe copii. Un profesor care lucrează sub presiunea fricii nu mai poate construi acel mediu stabil și sigur de care elevii au nevoie”.

În final, Petruț Rizea a transmis faptul că petiția nu este îndreptată împotriva părinților sau elevilor, ci „pentru o școală în care nemulțumirile se soluționează prin dialog”.

Doi părinți din Dâmbovița au bătut-o cu pumnii și palmele pe învățătoarea fiului lor de 8 ani

Doi părinți din județul Dâmbovița au fost arestați preventiv după ce ar fi agresat-o pe învățătoarea fiului lor de 8 ani. Incidentul a avut loc în localitatea Pătroaia-Vale, după întoarcerea copiilor dintr-o excursie la Predeal.

Potrivit surselor judiciare, băiatul de 8 ani le-ar fi povestit părinților că învățătoarea l-a certat în timpul excursiei la Predeal, după un incident pe care aceștia l-ar fi considerat minor.

La întoarcerea copiilor, părinții, o femeie de 27 de ani și un bărbat de 32 de ani, au așteptat autocarul și au agresat-o pe învățătoarea în vârstă de 48 de ani. Cei doi părinți au lovit-o pe învățătoare cu pumnii și palmele, fără să țină cont de ceilalți copii din jur.

„La data de 10 august a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, în urma cercetărilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti, au reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, două persoane, respectiv o femeie, de 27 de ani şi un bărbat, de 32 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a precizat Poliția Județeană Dâmbovița.









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