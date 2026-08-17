Ce se ascunde în spatelor declarațiilor lingușitoare ale lui Trump pentru dictatorul Kim Jon Un?

Trump a calificat aceste exerciții drept „costisitoare” și „un semnal total nepotrivit și ostil” față de Coreea de Nord. În același mesaj, liderul american a afirmat: „Coreea de Nord, de când sunt președinte, s-a dovedit neamenințătoare și respectuoasă”. De asemenea, Trump a postat o fotografie din 2019 alături de Kim Jong Un, comentând: „Kim Jong Un și cu mine ne înțelegem FOARTE BINE!”.

Pe de altă parte, Phenianul a condamnat exercițiile militare comune dintre Washington și Seul, pe care le consideră o pregătire pentru o invazie, și a amenințat cu măsuri de „descurajare” sporite. În semn de protest, Coreea de Nord a lansat săptămâna trecută o rachetă balistică deasupra Mării Japoniei.

Peste 46.000 de soldați americani și sud-coreeni se antrenează contra noilor amenințări nord-coreene

Exercițiile „Ulchi Freedom Shield”, planificate să implice 18.000 de soldați sud-coreeni și 28.500 de militari americani staționați în Coreea de Sud, sunt esențiale pentru apărarea împotriva amenințărilor nord-coreene.

Potrivit colonelului Ryan Donald, purtător de cuvânt al Comandamentului Forțelor Comune americano-sud-coreene, antrenamentele din acest an iau în considerare experiența dobândită de trupele nord-coreene în conflictul din Ucraina, unde au colaborat cu armata rusă. „Acest lucru le-a schimbat capacitățile, iar antrenamentele noastre sunt adaptate acestei amenințări”, a declarat Donald pentru AFP.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat recent Coreea de Nord că intenționează să trimită între 30.000 și 50.000 de soldați pentru a sprijini trupele ruse, în timp ce Kim Jong Un se declară „mândru” de legătura cu Rusia, conform unei scrisori adresate lui Vladimir Putin.

Trump se răzbună pe Coreea de Sud că nu l-a sprijinit în războiul dus contra Iranului

Trump a criticat și lipsa de sprijin a Coreei de Sud în eforturile Statelor Unite de a denucleariza Iranul. „Am întrebat recent președintele Coreei de Sud dacă vor să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice Iran, și au spus: ` Nu, mulțumim `”, a scris el pe Truth Social.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung, cunoscut pentru abordarea sa mai conciliantă față de Coreea de Nord, a reiterat în iunie că prioritatea rămâne soluționarea „problemei nord-coreene” și a oferit Phenianulului discuții fără condiții prealabile. Cu toate acestea, regimul lui Kim Jong Un nu a răspuns încă acestor inițiative.

Exercițiile militare comune au început „conform planificării”

În pofida declarațiilor lui Trump, Ministerul Apărării sud-coreean a confirmat luni că exercițiile militare comune au început „conform planificării”. Un oficial prezidențial sud-coreean a afirmat că Seul speră că relația personală dintre Trump și Kim ar putea deschide calea pentru un „dialog constructiv” și negocieri viitoare.

Totuși, profesorul Leif-Eric Easley de la Universitatea Ewha din Seul avertizează că reducerea manevrelor comune ar putea „slăbi descurajarea în fața unor conflicte potențiale din Asia”. În opinia sa, „economiile realizate sunt marginale, în timp ce beneficiile diplomatice pentru relațiile cu Coreea de Nord rămân incerte”, a declarat acesta pentru AFP.

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