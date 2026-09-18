Prin desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, președintele Nicușor Dan a pasat responsabilitatea formării noului guvern pe umerii lui Mureșan, dar președintele Academiei de Advocacy, Radu Nicosevici, susține că președintele Nicușor Dan are în continuare cheia formării noului guvern.

Nicosevici susține că președintele are la dispoziție o „nucleară” pe care o poate folosi pentru a determina Parlamentul să voteze noul guvern: amenințarea cu alegeri anticipate.

Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy

Nicosevici susține că în funcție de momentul pe care îl alege pentru a amenința cu declanșarea alegerilor anticipate, președintele Nicușor Dan va arăta pe cine își dorește ca premier. „E posibil să asistăm la un circ în care Grindeanu e foarte supărat acum, dar scenariul e deja scris”, avertizează Radu Nicosevici.

Aritmetica de la consultări, diferită de cea parlamentară

Președintele Academiei de Advocacy a explicat că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru formarea noului guvern pornește de la o „aritmetică simplă” potrivit căreia PNL, USR și UDMR au, împreună, cel mai mare număr de voturi pentru un candidat comun, la care se adaugă „o serie de calități pe care le-ar avea domnul Mureșan”.

Analistul consideră că socoteala nu se închide. „Noi știm că discutăm de fapt de o aritmetică parlamentară, care e cu totul și cu totul altceva, iar numărul de voturi e destul de mare”, spune el. Calculele sunt afectate de condiția pusă de UDMR, ca printre voturile pentru guvern să nu se numere cele ale unui partid considerat extremist. În consecință, Nicosevici dă șanse mici trecerii Guvernului Mureșan.

Marea întrebare. Lansează președintele „bomba” anticipatelor?

Pentru Nicosevici, miza reală a acestei perioade e modul în care președintele se raportează la declanșarea alegerilor anticipate. „Eu cred că de data asta jocurile sunt la mâna președintelui. Cred că el e perfect conștient. Eu nu știu când lansează bomba cu anticipatele”, spune analistul.

Explicația e simplă: „Alegerile anticipate îngheață orice fel de inițiativă politică. PSD-ul, în afară de primii 20 de oameni, nu mai controlează pe nimeni când apare problema alegerilor anticipate. Niciun parlamentar nu știe dacă o să fie pe listă, dacă o să fie pe o poziție eligibilă, ori acum are certitudinea că mai are de stat doi ani siguri, cerți.”

Pornind de la această idee, Nicosevici vede două posibile scenarii. „Dacă președintele anunță acum public că dacă nu trece Siegfried Mureșan, declanșează alegerile anticipate, guvernul trece. Dacă nu spune lucrul ăsta, Mureșan cade și atunci anunță alegerile anticipate la următorul.”

„Cuiul lui Pepelea e PSD-ul”

Întrebat dacă PSD ar putea vota guvernul Mureșan pentru a intra la guvernare sau pentru a prelua conducerea la o rotativă, Nicosevici spune că posibilitățile sunt „nenumărate”, dar un singur lucru e cert.

„Cuiul lui Pepelea e PSD-ul. Jocurile care se vor face acum vor determina rămânerea pe scena politică sau nu a lui Sorin Grindeanu, care e într-o situație limită, fără ieșire. În funcție de performanța lui politică, în actualele condiții vitrege, el va supraviețui sau nu, pentru că nu o să mai primească a treia șansă. A doua a primit-o”, consideră Nicosevici.

Președintele Academiei de Advocacy exclude, totuși, scenariul în care PSD va negocia cu Siegfried Mureșan intrarea la guvernare. „Eu cred că președintele va folosi arma asta atomică, uriașă, arma sigură: alegerile anticipate.”

Scenariul cu Grindeanu premier: „Va trece ca trenul prin gară”

Nicosevici este convins, în schimb, că dacă Guvernul Mureșan pică, iar președintele îl desemnează pe Sorin Grindeanu, acesta „va trece ca trenul prin gară”. În acest scenariu, susține Radu Nicosevici, președintele ar putea folosi „nucleara” cu amenințarea alegerilor anticipate.

„Va spune că asta e ultima șansă. În urma acestui lucru nu există altă soluție decât alegerile anticipate. Și vor vota (n.r. Guvernul Grindeanu), inclusiv liberali, useriști și așa mai departe, ca să nu declanșeze președintele alegerile anticipate”, a mai declarat Nicosevici.