Cel mai mare prejudiciu dintre persoanele publice l-ar avea de recuperat Florin Gardoș, care a fost păgubit cu aproximativ 170.000 de euro. Însă bani de recuperat ar avea și Robert Turcescu.

Jurnalistul a afirmat anul trecut, în cadrul unui podcast de pe YouTube, că a investit aproximativ 60.000 de euro într-un apartament făcut de Nordis, dar că el se poate considera norocos, deoarece locuința a fost construită. În alte cazuri, blocurile în care persoanele păgubite au făcut achiziții nici măcar nu au fost ridicate.

„Stăteam pe plajă, la un moment dat, la Phoenicia, la Murad, acolo, și se vedea în zare chestia asta cu Nordis-ul construindu-se. Și nevastă-mea, la un moment de proastă inspirație, zice: «Băi, ce frumos e, hai să mergem și noi să vedem despre ce e vorba». Ne-am dus, ne-au vrăjit, ne-au zis că dacă dăm avansul de 95% ne scad 15% din preț. Am zis că scapi de belea, nu mai trebuie să alergi după chiriași, cumperi un apartament aici.

Nu era chiria foarte mare, promiteau la un moment dat un 250-300 de euro pe lună. Am zis: «Bă, e ok, o investiție de 50.000 – 60.000 de euro, cel mult, iei vreo 250 de euro pe lună. Bine, merge». Apoi a început dezastrul. Am început să luăm… Nu vreau să spun ce. I-am zis nevestei că nu vreau să mai aud de ei, o trecem la pierdute, nu vreau să mor din cauza asta. Sunt oameni care s-au îmbolnăvit. Cunosc oameni care au cumpărat două-trei apartamente și acum sunt bolnavi de inimă, de nervi, e dezastru curat”, a spus Robert Turcescu pentru Fanatik.

Apoi, el a continuat în interviul din toamna lui 2024 afirmând că multă lume a suferit pierderi financiare și că nu crede că proiectele nu vor mai fi finalizate niciodată.

„Eu am reușit să semnez contractul de vânzare-cumpărare, nu sunt vreunul din cei care a rămas la stadiul de promisiune. Am fost foarte insistent și cred că asta m-a ajutat. Va trebui să ajung în Mamaia, să văd cum arată camera aia, dacă e terminată sau nu. Am avut încredere că lucrurile sunt serioase. Am trecut toți prin tot felul de semne de întrebare, îți dai seama.

N-aș da cel mai mare par în Nordis, pentru că știu că la Nordis Mamaia, de exemplu, s-a investit ceva. Nu știu ce o fi. Noi am fost anunțați că vom fi lămuriți ce se întâmplă mai departe. Așteptăm să vedem ce spune administratorul judiciar. Nu prea sunt multe de făcut, acum, dacă vorbim de intrarea în insolvență. Știu că e o firmă serioasă care se va ocupa de treaba asta.

Sunt pierderi financiare pentru toți, acolo trebuie terminată investiția. Totuși, recepția e gata, niște etaje sunt gata. Mi-e greu să cred că se alege praful. Cred că afacerea se va finaliza. Mi-am luat, la un moment dat, gândul că voi primi o chirie de pe baza investiției, dar cred că ar fi o mare tâmpenie să se intre în faliment.

Deocamdată, comunicarea nu mai trebuie purtată cu cei de la Nordis. Înțeleg că vom primi niște scrisori pentru a afla ce se întâmplă pe mai departe. Am făcut investiția, plătită cu bani din bancă. Așa cum am spus în podcast, e vorba de un avans de 95%, care asigura o reducere de 15% a costului total al camerei respective”, a mai spus Robert Turcescu pentru sursa citată.

