Experții contestă afirmațiile lui Trump despre Rusia și China

Trump și-a concentrat atenția pe Groenlanda în al doilea mandat la Casa Albă, susținând că o preluare americană a teritoriului este o prioritate de securitate națională.

În declarațiile recente, președintele SUA a vehiculat opțiunea utilizării forței militare pentru a obține controlul asupra insulei, afirmând că dacă nu o achiziționează, aceasta va fi ocupată de Rusia sau China. Experții contrazic, însă, vehement aceste afirmații, potrivit Associated Press (AP).

Donald Trump a declarat: „Avem nevoie de asta, pentru că dacă te uiți în afara Groenlandei, acum sunt distrugătoare rusești, distrugătoare chinezești și, mai grav, submarine rusești peste tot. Nu vom permite ca Rusia sau China să ocupe Groenlanda, dar asta se va întâmpla dacă nu acționăm.”.

Potrivit experților, aceste afirmații nu corespund realității, fiind unele „fanteziste”.

„Această declarație nu are sens din punct de vedere factual. Nu există nave rusești și chinezești peste tot în jurul Groenlandei. Rusia și/sau China nu au capacitatea de a ocupa sau controla Groenlanda”, a spus Andreas Østhagen, director de cercetare pentru politica arctică la Institutul Fridtjof Nansen din Oslo, potrivit publicației citate.

De asemenea, Lin Mortensgaard, expert în politica internațională a Arcticii la Institutul Danez pentru Studii Internaționale, a subliniat că, deși probabil există submarine rusești în apropierea Groenlandei, nu există nave de suprafață. China desfășoară nave de cercetare în Oceanul Arctic Central, în timp ce exercițiile militare comune între Rusia și China au avut loc mai aproape de Alaska.

Naaja Nathanielsen, ministrul afacerilor comerciale din Groenlanda, a declarat pentru AP că nu există dovezi care să susțină afirmațiile lui Trump: „Nu avem cunoștință despre asta”. Ea a adăugat că, deși Rusia și China au interese în regiunea arctică, „nu detectăm o amenințare reală”.

Apărarea daneză în Groenlanda

Donald Trump a ridiculizat apărarea Groenlandei, afirmând: „Știți care este apărarea lor? Două sănii trase de câini”. În realitate, Sirius Dog Sled Patrol este o unitate navală daneză de elită care efectuează recunoașteri pe distanțe lungi și susține suveranitatea daneză în regiunea aspră a Arcticii.

„Transportul în zonă se face fie pe mare, fie pe calea aerului. Nu există autostrăzi. Practic, nu poți folosi un vehicul sau un tanc pentru a ajunge acolo. De aceea au sănii trase de câini”, a explicat Steven Lamy, profesor de relații internaționale și expert în securitate arctică la Universitatea din California de Sud.

Pe lângă aceste forțe speciale, Danemarca dispune de nave de patrulare de suprafață, avioane de supraveghere și investește în consolidarea prezenței militare în Groenlanda și Atlanticul de Nord.

În 2025, guvernul danez a anunțat un acord de aproximativ 2,3 miliarde dolari pentru îmbunătățirea supravegherii și menținerii suveranității. Acesta include trei noi nave navale arctice, două drone de supraveghere pe distanțe lungi și capacitate satelitară.

Comandamentul Arctic Comun al Danemarcei, cu sediul în Nuuk, este responsabil cu supravegherea, afirmarea suveranității și apărarea militară a Groenlandei.

De asemenea, SUA operează baza spațială Pituffik, construită după semnarea Tratatului de Apărare a Groenlandei în 1951, care susține operațiuni de avertizare și apărare împotriva rachetelor, precum și de supraveghere spațială.

Istoria Groenlandei în cadrul regatului danez

Trump a pus sub semnul întrebării dreptul Danemarcei asupra Groenlandei: „Faptul că au avut o navă care a ajuns acolo acum 500 de ani nu înseamnă că dețin pământul. Sunt sigur că și noi am avut multe nave care au ajuns acolo”.

Istoric vorbind, primii oameni au ajuns în Groenlanda în jurul anului 2500 î.Hr., venind din Canada, după ce strâmtoarea îngustă dintre insulă și America de Nord a înghețat. Exploratorul norvegian Erik cel Roșu a ajuns în jurul anului 985 d.Hr. cu o flotă de nave vikinge, conform sagelor islandeze medievale.

Colonizarea modernă a Groenlandei de către Danemarca a început în 1721, odată cu sosirea misionarului Hans Egede. Insula a devenit oficial o colonie daneză în 1814, iar SUA au recunoscut dreptul Danemarcei asupra întregii Groenlande în 1917.

În 2009, Groenlanda a devenit o țară autonomă în cadrul regatului danez, având dreptul la independență prin vot popular.