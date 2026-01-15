Atac asupra „patrioților” ICE

Incidentul are loc la o săptămână după împușcarea mortală a unei femei, mamă a 3 copii.

„Dacă politicienii corupți din Minnesota nu respectă legea și nu îi opresc pe agitatorii profesioniști și insurgenți să atace patrioții de la I.C.E., care încearcă doar să-și facă treaba, voi institui Legea insurecției pe care mulți președinți au făcut-o înaintea mea, și voi pune rapid capăt parodiei care are loc în acel stat cândva măreț. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele DJT”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

Ce este legea insurecției?

„Legea Insurecției” (în engleză, The Insurrection Act) este o serie de legi federale care autorizează președintele Statelor Unite să utilizeze forțele armate americane (inclusiv Garda Națională federalizată) pe teritoriul intern al țării pentru a aplica legea în anumite circumstanțe excepționale.

Acest act este o excepție majoră de la Actul Posse Comitatus din 1878, care, în general, interzice utilizarea armatei federale pentru scopuri de aplicare a legii civile.



Principalele prevederi și condiții pentru invocare:

Legea Insurecției permite Președintelui să desfășoare trupe federale pentru a: .suprima o insurecție, o rebeliune sau violențe împotriva guvernului Statelor Unite și pentru a aplica legile federale atunci când autoritățile statale sunt incapabile sau refuză să o facă. Totodată, aceasta permite suprimarea violențeloe care obstrucționează aplicarea legilor federale sau privează cetățenii de drepturile lor constituționale, iar autoritățile statale eșuează în a acționa.

Proclamația Președintelui: În majoritatea cazurilor, înainte de a desfășura trupe sub Legea Insurecției, președintele trebuie să emită un decret prin care ordonă insurgenților să se disperseze și să se supună autorității federale. Acesta trebuie să fie public și să ofere un termen rezonabil pentru conformare.

Cererea Statului: De obicei, președintele poate acționa la cererea legislativului statal sau a guvernatorului statului afectat. Cu toate acestea, în anumite situații, președintele poate acționa unilateral, fără o cerere din partea statului, în special dacă consideră că ordinea publică este atât de perturbată încât drepturile constituționale ale cetățenilor sunt încălcate sau dacă legile federale nu pot fi aplicate.

Președinții care au invocat, de-a lungul istoriei SUA, legea insurecției

Războiul Civil American (1861-1865): Președintele Abraham Lincoln a folosit-o pentru a mobiliza forțe federale.

Mișcarea pentru Drepturile Civile (anii 1950-1960): Președinții Dwight D. Eisenhower (pentru a integra școlile din Little Rock, Arkansas, în 1957) și John F. Kennedy (pentru a asigura înscrierea studenților de culoare la Universitatea din Mississippi, în 1962) au invocat-o pentru a impune deciziile federale de desegregare.

Revoltele din Los Angeles (1992): Președintele George H.W. Bush a desfășurat trupe federale pentru a restabili ordinea după revoltele izbucnite în urma verdictului în cazul Rodney King.

Recent, a fost subiect de dezbatere în timpul protestelor din 2020 legate de moartea lui George Floyd și în contextul atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, deși nu a fost invocată pentru aceste evenimente.