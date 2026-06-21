Parcarea, ticsită cu mașini de ultimă generație

Dincolo de discursurile politice, atenția celor prezenți s-a mutat rapid și în parcarea evenimentului, acolo unde liderii liberali au sosit cu mașini de ultimă generație.

Dintre toate limuzinele aliniate în fața pavilioanelor expoziționale, una singură a deținut titlul de „regină a luxului”. Este vorba despre un Mercedes-Benz S580e, o limuzină hibridă de top.

Modelul Mercedes-Benz S580e reprezintă definiția opulenței și a tehnologiei germane de vârf.

În România, prețul unui Mercedes-Benz S580e (Plug-In Hybrid) nou pornește de la aproximativ 130.000 de euro pentru dotările de bază și poate ajunge la peste 160.000 – 180.000 de euro în versiunile de lux.

Prezența unor astfel de automobile ultraluxoase la reuniunile politice majore reaprinde periodic dezbaterile privind decuplarea clasei politice de realitățile economice ale cetățenilor de rând.

Congresul Extraordinar al PNL în imagini: scut în jurul lui Ilie Bolojan

Congresul Extraordinar al PNL are loc duminică, 21 iunie 2026, la Romexpo, cu participarea a 2.500 de delegați. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns la eveniment, membrii PNL i-au strâns mâna, l-au aplaudat și au strigat „Bolojan! Bolojan”.

Congresul a fost convocat în urma desemnării lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, ca premier de către președintele Nicușor Dan, fără consultarea prealabilă a partidului. Decizia de organizare a congresului a fost luată cu o majoritate de 85% în cadrul Consiliului Național Extraordinar al PNL.

La Congresul Extraordinar al PNL se va decide președintele partidului și echipa sa. Singurul care și-a înregistrat candidatura fiind actualul șef al formațiunii, Ilie Bolojan. Au fost delimitate două tabere ale partidului, una în jurul actualului președinte PNL, Ilie Bolojan, și alta a prim-vicepreședintelui Adrian Veștea, premierul desemnat.





