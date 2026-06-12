Colonelul Ramil Fashutdinov a primit medalia „Steaua de Aur”, aferentă titlului de „Erou al Federației Ruse”, din partea ministrului apărării Andrei Belousov în cadrul unei ceremonii organizate înainte de Ziua Rusiei, sărbătorită pe 12 iunie.

Ministerul rus al Apărării nu a precizat care ar fi actele de eroism pentru care colonelul Fashutdinov ar merita „Steaua de Aur”. La sfârșitul anului 2025, Ramil Fashutdinov l-a informat personal pe liderul autocrat de la Kremlin Vladimir Putin despre capturarea orașului Mîrnohrad, situat în regiunea ucraineană Donețk. În realitate, Mîrnohrad a căzut în februarie anul acesta.

Colonelul Ramil Fashutdinov a preluat comanda Brigăzii a 5-a în 2024, după uciderea generalului Pavel Klimenko, care a fost decorat postum cu titlul de „Erou al Federației Ruse”.

Sub conducerea lui Klimenko, soldați din cadrul brigăzii l-au torturat până la moarte pe cetățeanul american Russell Bentley, un veteran de război și un propagandist prorus stabilit în Donbas. După crimă, cadavrul lui Bentley a fost aruncat în aer pentru a acoperi urmele.

Tot sub conducerea lui Klimenko, Vladimir Frolov, un profesor de muzică mobilizat ilegal cu o invaliditate de gradul trei, a fost ucis în subsolul locului de tortură al Brigăzii a 5-a, scrie publicația iStories.

Aceste atrocități au continuat sub comanda lui Fashutdinov. Potrivit publicației ASTRA, Brigada a 5-a administrează un lagăr de tortură pe teritoriul minei abandonate Petrovskaia din Donețk. Acolo, ofițerii superiori extorchează bani de la soldați, îi obligă pe cei cu probleme medicale, inclusiv în cârje, să atace „în valuri” și își transferă în propriile conturi, prin intermediari, salariile și indemnizațiile de la cei căzuți în lupte.

Rudele unor soldați au declarat că Fashutdinov obișnuiește să-i trimită în lupte pe soldații schilodiți pentru a scăpa de ei. Unii soldații au mărturisit că au primit ordin din partea lui Fashutdinov să-și împuște propriii camarazi.

Adjunctul lui Fashutdinov, colonelul Ilia Ivanov (Boțman), a fost decorat la rândul său cu titlul de „Erou al Federației Ruse”. Ilia Ivanov este acuzat de înființarea unor detașamente de eliminare fizică a soldaților care se retrag în fața inamicului, extorcări, torturi, uciderea celor care refuzau să împartă bani, uciderea civililor și vânzarea unor ajutoare umanitare.

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