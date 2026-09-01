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Peste 17.000 de copii au fost afectați direct de inundațiile devastatoare care au lovit coridoarele râurilor Bhotekoshi și Trishuli pe 26 august, potrivit UNICEF.

„Inundația mi-a luat surorile într-o clipită”

Printre aceștia se numără și Samir Tamang, un băiat de 16 ani din Rasuwa, care a pierdut două surori mai mici și locuința în urma viiturii.

„Sora mea mai mică era rănită la mână și nu a putut merge la școală, așa că sora mai mare a rămas să o îngrijească”, spune Samir, cu vocea tremurândă, adăpostit într-un centru temporar la Școala Shivalaya.

Nu mai știu ce să fac. Surorile mele erau prietenele mele cele mai bune, iar inundația mi le-a luat într-o clipă.

Inundațiile nu au cruțat nici casa lui Samir. Tatăl său, Surya, a reușit să scape de potop, în timp ce mama sa, Chhesang, lucrează în prezent în Kuweit.

Samir este unul dintre sutele de copii care se adăpostesc acum în blocuri de ajutor social din Rasuwa și Nuwakot, în urma inundațiilor catastrofale din 26 august.

Pentru Akash Tamang, 14 ani, tot din Khalte, amintirea inundației este o ceață îngrozitoare. Akash sosise devreme la Școala Publică Uttargaya când a auzit un vuiet înspăimântător venind dinspre râul Trishuli. Mulțimile au început să alerge panicate în timp ce apa inunda curtea.

„Am alergat spre pădure cât de repede am putut. Altfel, nu as fi supraviețuit”, a spus Akash.

Inundația mi-a înghițit școala în câteva secunde. Un autobuz care aducea elevi la școală a fost și el prins în inundații.

Akash pregătise o masă în acea dimineață pentru frații săi mai mici, Ashwin, în vârstă de 8 ani, și Anisha, 11 ani – și i-a trimis la școala elementară Ramchandra, de peste graniță, în Nuwakot. Niciunul dintre ei nu a mai fost văzut de la inundații.

„Eu am reușit să supraviețuiesc, dar fratele și sora mea, nu! Habar n-am unde i-a dus râul pe frații mei”, a spus Akash, ștergându-și lacrimile. Anisha era în clasa a treia, iar Ashwin, în clasa a doua. Mama lor, Karsang, lucrează în Dubai, iar tatăl, Sanukanchha, în Malaezia.

„Îmi este atât de dor de el. Nu cred că îl vom mai găsi vreodată”

Deși copiii au fost aduși în diverse adăposturi, încă nu există știri despre locul unde se află rudele lor.

Nirajan Tamang, 15 ani, îl caută cu disperare pe fratele său Abiral, în vârstă de 12 ani, elev în clasa a patra la Școala Gimnazială Nilakantha, care a fost surprins de torent în timp ce mergea spre clasă.

Fratele meu mergea spre școală când a fost prins în inundație. Îmi este atât de dor de el. Nu cred că îl vom mai găsi vreodată.

Tatăl său, Lawang, și mama sa, Munchi, erau acasă, în Thiru, cu fratele său cel mic, Sachin.

În Kalikastan, municipiul rural Kalika, Anju Tamang, 12 ani, și-a pierdut mama, Subhamaya, împreună cu fratele cel mare, cumnatul, mătușa, unchiul și un văr, în urma inundațiilor fulgerătoare care au lovit Shanti Bazar.

Anju, care își pierduse tatăl în urmă cu cinci ani, este acum fără adăpost și stă la rude la școala primară Shivalaya.

„Am fugit desculț în pădure”

Nirmal Ghale, 13 ani, a fugit desculț în pădure, pe un deal, după ce i-a văzut pe bunicii săi, Mingmar și Lenjom, luați de râu, este încă prea îngrozit ca să se gândească la viitor.

Mergeam la școală când a lovit inundația. Zgomotul era asurzitor. Am crezut că o să mor chiar acolo. Mi-am scos pantofii și am fugit în pădure. Atât de mulți dintre colegii mei au fost luați de val. De fiecare dată când aud râul acum, intru în panică. Nu vreau să mă întorc la școală. Nici măcar nu am haine de schimb.

Problema copiilor afectați este amplificată de riscurile de boli, malnutriție și traume. Alice Akunga, reprezentanta UNICEF în Nepal, a subliniat nevoia urgentă de consiliere psihologică și spații temporare pentru educație.

„Copiii primesc mâncare instant, precum tăiței, care nu asigură nutrienții necesari. Au nevoie urgentă de mese echilibrate și bogate în proteine”, a declarat Sher Bahadur Karki de la Crucea Roșie Nepaleză.

Ministerul Educației a raportat că 250 de elevi și profesori sunt dați dispăruți, iar 23 de instituții de învățământ au suferit daune severe.

În plus, Ministerul Femeilor, Copiilor și Seniorilor a emis un avertisment împotriva transportului ilegal al minorilor afectați fără autorizație oficială.

Karna Ghale, un reprezentant local care a pierdut șapte rude, a solicitat ajutor urgent pentru copiii rămași fără familii: „Nu mai pot gândi limpede din cauza durerii. Rog guvernul și agențiile de ajutor să aibă grijă de acești copii”.

Operațiunile de salvare continuă, dar numărul exact al victimelor rămâne incert. 903 morți și 4.247 de dispăruți era ultimul bilanț anunțat de autorități.

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