Aeroportul Roma Fiumicino – lider incontestabil

Premiile ACI EUROPE 2025 au evidențiat aeroporturile care s-au adaptat cu succes la noile provocări din industrie. Acestea includ securitatea, operațiunile eficiente, bunăstarea personalului și obiectivele de mediu. Revenirea puternică a traficului aerian și creșterea preconizată pentru 2025 au accentuat importanța acestor aspecte.

Aeroportul italian și-a menținut poziția de lider în categoria aeroporturilor cu peste 40 de milioane de pasageri. Juriul a apreciat în mod deosebit lansarea celei mai mari ferme solare din Europa, care reduce emisiile de CO2 cu peste 11.000 de tone anual. De asemenea, abordarea bazată pe date în gestionarea aeroportului a contribuit la această victorie impresionantă.

Inovație și sustenabilitate la alte aeroporturi europene

Aeroportul München din Germania a primit Premiul pentru Transformare Digitală. Utilizarea roboților de servicii și a inteligenței artificiale pentru îmbunătățirea operațiunilor și a experienței pasagerilor a fost decisivă.

Aeroportul Maastricht-Aachen din Olanda a câștigat Premiul pentru Eco-Inovație cu proiectul său „Electrify”. Acesta vizează implementarea transportului internațional complet electric.

Aeroportul Lyon din Franța a fost recunoscut pentru excelența în resurse umane. Concentrarea pe diversitate, echitate și incluziune în gestionarea forței de muncă a fost apreciată de juriu.

Reziliență în fața provocărilor

Un premiu special pentru Reziliență Excepțională a fost acordat aeroporturilor ucrainene. Acestea au fost onorate pentru eforturile lor de a menține operațiunile și de a îngriji personalul în contextul conflictului cu Rusia.

Aeroportul Cork din Irlanda a fost lăudat pentru creștere și sustenabilitate în categoria sub 5 milioane de pasageri.

Aeroportul Vasil Levski din Sofia, Bulgaria, a impresionat cu eforturile sale de a atinge emisii nete zero în categoria 5-10 milioane de pasageri.

Aeroportul Hamburg din Germania a câștigat în categoria 10-25 de milioane de pasageri pentru obiectivele sale fără emisii de carbon și confortul pasagerilor.

Aeroportul Internațional Atena s-a remarcat în categoria 25-40 de milioane de pasageri pentru abordarea provocărilor legate de sezonalitate și colaborarea în turism.

Premii speciale

Premiul pentru Transformare Digitală: Aeroportul München

Premiul pentru Eco-Inovație: Aeroportul Maastricht-Aachen

Premiul de Excelență în HR: Aeroportul Lyon

Premiul pentru Partenerul de Afaceri Mondial: Ella Soltani, TO70 Aviație

Cele mai periculoase aeroporturi

Au fost dezvăluite și cele mai periculoase aeroporturi din lume. Aeroportul Paro din Bhutan este considerat al cincilea cel mai periculos pentru aterizare.

Pista singurului aeroport internațional din Bhutan este complet înconjurată de Himalaya. La aterizare, avioanele trebuie să se arunce în picaj prin văi înguste, fără radar. Din acest motiv, doar 17 piloți sunt certificați să aterizeze aici și pot face acest lucru doar în timpul zilei și la anumite ore după-amiaza în sezoanele cu vânt.

Pentru mulți pasageri, zborul este deja o experiență destul de tensionată; însă atunci când pista de aterizare se intersectează efectiv cu o cale ferată funcțională, nivelul de adrenalină crește brusc. Un astfel de exemplu este aeroportul Gisborne din Noua Zeelandă.

