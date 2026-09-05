Un castel cu o istorie de 800 de ani ocupă primul loc

Atunci când vine vorba de alegerea unui hotel, prioritățile turiștilor sunt extrem de personale. Pentru unii, locația este totul, în timp ce alții caută exclusiv luxul de cinci stele sau aleg unde să înnopteze pur și simplu pe baza recenziilor despre micul dejun. Totuși, odată cu expansiunea rețelelor sociale, tot mai mulți călători își aleg destinația pur și simplu pe baza esteticii. Dacă te numeri printre ei, un nou clasament internațional îți poate servi drept inspirație.

Un top recent realizat de revista Time Out, bazat pe experiențele și vizitele experților săi în turism, aduce în prim-plan cele mai spectaculoase proprietăți la nivel global. Din cele 33 de hoteluri care au reușit să respecte criteriile exigente și să intre în această selecție exclusivistă, 11 se află în Europa, inclusiv proprietatea impresionantă care a revendicat prima poziție.

Ashford Castle din Irlanda, desemnat cel mai frumos hotel din lume

Construit în urmă cu mai bine de 800 de ani, Castelul Ashford din Irlanda are o istorie lungă și fascinantă, fiind la un moment dat deținut chiar de celebra familie Guinness. Astăzi, grandiosul domeniu a fost transformat într-un hotel de cinci stele, unde oaspeții se pot caza în una dintre cele 83 de camere și apartamente luxoase.

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Experții care au realizat clasamentul notează că designul dormitoarelor mizează pe culori îndrăznețe, iar multe dintre acestea oferă o priveliște directă spre pitorescul lac Lough Corrib chiar din pat.

Unul dintre punctele de atracție ale proprietății este, fără îndoială, centrul spa, care include o piscină de relaxare amenajată într-o seră impresionantă de bronz, completată de candelabre din scoici. Datorită arhitecturii și conservării sale, Castelul Ashford a primit, de asemenea, titlul de cel mai bun hotel de patrimoniu din lume.

Ce alte proprietăți europene domină topul

Europa este extrem de bine reprezentată în acest clasament, jumătate dintre hotelurile din top 10 aflându-se pe continent. Fiecare se distinge prin elemente vizuale unice, de la farmecul istoric al Italiei, la modernismul țărilor nordice.

Pe locul al treilea la nivel mondial se află Four Seasons Hotel Firenze, care dispune de 121 de camere și apartamente distribuite în două clădiri cu o valoare istorică inestimabilă: Palazzo della Gherardesca din secolul al XV-lea și Palazzo Del Nero din secolul al XVI-lea. Transformată într-un hotel din lanțul Four Seasons în anul 2008, proprietatea găzduiește una dintre cele mai mari și mai frumoase grădini private din Florența. Potrivit recenziei realizate de specialiști, cei care se cazează aici se vor simți ca niște adevărați membri ai familiei regale.

Ritz-Carlton Abama din Tenerife a ratat la limită prezența în top 5, însă a primit laude pentru arhitectura sa considerată „fantezistă”, dominată de clădiri vopsite în nuanțe calde de somon. Urmăritorul său direct, pe locul al șaptelea, este ION Adventure Hotel din Islanda, descris drept visul oricărui pasionat de arhitectură brutalistă. Clădirea are un design ascuțit și iese spectaculos în evidență pe pantele acoperite de mușchi ale Muntelui Hengill.

Ultima proprietate europeană care a reușit să pătrundă în primele zece poziții este The Phoenicia din Valletta, Malta. Hotelul este descris ca un loc de cazare extrem de șic, remarcându-se printr-o piscină care a fost votată de experți ca fiind cea mai frumoasă piscină de hotel din lume.

Alte hoteluri europene de prestigiu menționate în clasament și care merită atenția turiștilor pasionați de design includ 1 Hotel Mayfair din Londra (locul 12), elegantul Le Pavillon de La Reine din Paris (locul 13) și domeniul Gleneagles din Scoția (locul 14). Lista europeană este completată de Villa Igiea din Palermo pe poziția 20, Mandarin Oriental Conservatorium din Amsterdam pe locul 22 și Hospes Infante Sagres din Porto pe locul 23.

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