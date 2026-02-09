Cele mai mari greșeli care distrug profiturile pe bursă și motivele pentru care mulți pierd bani din prima lună

Cu toate acestea, deși tot mai mulți români aleg să își pună economiile la treabă, mulți cad în capcanele emoțiilor sau ale lipsei de strategie, erori care le pot diminua profiturile pe termen lung.

Una dintre cele mai frecvente greșeli e lipsa de cunoștințe de bază

Mulți cumpără acțiuni fără să înțeleagă elemente esențiale, precum dividendul sau raportul preț-câștig. Studiile din domeniu confirmă că investitorii cu mai puține cunoștințe financiare obțin randamente mai mici și iau decizii mai riscante. „Investiția fără a înțelege cum funcționează piața este ca un zbor cu ochii închiși”, spun experții citați de cash.ro.

O altă eroare majoră este lipsa unei strategii clare

Investitorii deseori achiziționează acțiuni haotic, trecând de la titluri de creștere la cele de dividende fără o direcție stabilită. Cercetările arată că o strategie bine definită reduce tendința de a reacționa impulsiv la fluctuațiile pieței și îmbunătățește rezultatele pe termen lung.

Mulți investitori nu-și diversifică suficient portofoliile

Mulți investitori se concentrează excesiv pe companii locale. Această preferință, numită „home bias”, crește riscul de pierderi semnificative. Specialiștii recomandă distribuirea investițiilor pe industrii, regiuni și dimensiuni ale companiilor, pentru a reduce riscurile. „Un portofoliu echilibrat ar trebui să includă cel puțin 15-20 de acțiuni din diverse zone geografice”, subliniază cash.ch.

„România a demonstrat potențialul de a dezvolta soluții informatice și tehnologice. Aștept să vedem companii din această zonă listându-se la bursă. De asemenea, energia regenerabilă – solară, eoliană, hidro – atrage din ce în ce mai mult atenția investitorilor, susținută fiind și de politicile Uniunii Europene privind sustenabilitatea”, a declarat într-un interviu anterior pentru Libertatea Cristian Pascu, Asociația Administratorilor de Fonduri.

„Diversificarea este cheia. Cu cât diversificăm mai mult, cu atât riscurile sunt mai mici. Este important să fim atenți la riscurile economice și politice și să ne protejăm investițiile prin diversificare și analiză atentă a piețelor”, concluzionează Pascu.

Încrederea oarbă în sfaturi externe reprezintă un alt obstacol

Fie că este vorba de recomandările unui consilier bancar sau de un „pont fierbinte” de pe internet, investitorii trebuie să investigheze temeinic înainte de a lua decizii. „Fără o cercetare proprie, riscul de pierdere crește semnificativ”, avertizează experții.

O încredere prea mare în tine și abilitățile tale

În plus, supraestimarea propriilor abilități poate duce la decizii greșite. Mulți cred că pot învinge piața pe termen lung, însă studiile arată că doar o minoritate reușește. „Chiar și managerii profesioniști de fonduri rareori depășesc performanța pieței”, confirmă analizele.

Lăcomia și urmărirea randamentelor de tip „peste noapte”

Atracția către companii speculative care promit dublarea banilor într-un timp record transformă investiția în jocuri de noroc. De cele mai multe ori, aceste creșteri sunt bule care se sparg exact când investitorii neexperimentați intră în piață, lăsându-i cu pierderi masive.

Emoțiile sunt un alt inamic al succesului financiar

De exemplu, în timpul prăbușirii piețelor din 2020, mulți au vândut din panică și au ratat recuperarea ulterioară. Stabilirea unor criterii raționale și respectarea lor pot ajuta la evitarea deciziilor pripite.

Schimbarea portofoliul prea des duce la costuri ridicate și pierderi

Multe persoane tranzacționează mult prea des, fără să realizeze că fiecare ordin de vânzare sau cumpărare implică costuri care se adună. Pe termen lung, comisioanele mari și taxele pe profitul realizat pot reduce semnificativ câștigul net.

În schimb, investitorii care adoptă o strategie „buy-and-hold” obțin, în general, rezultate mai bune. „Păstrarea răbdării este cheia succesului pe termen lung”, sugerează cash.ch.

Atașamentul nejustificat față de un tip de acțiuni

De asemenea, mulți investitori se atașează de acțiuni pierzătoare, sperând că acestea își vor reveni, chiar dacă datele fundamentale indică contrariul. Experții recomandă reevaluarea constantă a pozițiilor și acceptarea pierderilor atunci când este cazul.

Fixarea pe prețul de achiziție

Prețul plătit inițial nu are relevanță pentru viitorul unei acțiuni. „Puneți-vă mereu întrebarea: Aș mai cumpăra această acțiune azi?”, sfătuiesc analiștii.

Achiziționarea de acțiuni cu fonduri împrumutate

În cele din urmă, investițiile pe datorie pot amplifica riscurile. Achiziționarea de acțiuni cu fonduri împrumutate poate duce la pierderi semnificative în perioade de criză.

Bursa este volatilă pe termen scurt, iar obligarea de a vinde activele într-un moment de scădere a pieței pentru a acoperi cheltuieli neprevăzute garantează pierderea capitalului. Este esențial ca investitorul să dețină un fond de urgență separat înainte de a plasa orice sumă în acțiuni.

Recomandarea generală este să investiți doar bani pe care vă puteți permite să-i pierdeți.

Succesul pe piața de acțiuni necesită cunoștințe, o strategie bine gândită și disciplină. Evitarea greșelilor comune poate crește semnificativ șansele de randamente pozitive pe termen lung.

Cum arată, concret, primul drum al unui investitor la BVB

Un traseu tipic, fără jargon:

îți stabilești un buget și un orizont (6 luni, 3 ani, 10 ani); alegi intermediarul (licență ASF, costuri, platformă, suport); deschizi contul și alimentezi; începi cu ordine simple (cumpărare la piață/limită), sume mici și diversificare; îți construiești rutina: rapoarte, rezultate, calendar de dividende, risc.

Cont individual vs cont global

ASF definește „contul global” ca fiind un cont deschis de SSIF/agent custode în care sunt înregistrate instrumentele financiare aflate în proprietatea clienților.

Diferența relevantă pentru investitor: în contul global, evidența pe fiecare client e ținută de intermediar, în timp ce în modelul individual evidența este mai direct asociată titularului. În ambele cazuri, proprietatea trebuie să fie clară și separarea activelor este o cerință-cheie în funcționarea pieței (nu e un „detaliu tehnic”, e infrastructura încrederii).

Cont în marjă (dacă există în oferta intermediarului): ASF îl descrie ca pe contul în care se evidențiază fonduri/instrumente constituite pentru garantarea pozițiilor deschise și obligațiile/drepturile aferente.

Pentru un începător, marja poate amplifica randamentele, dar și pierderile. De regulă, e un pas de etapă, nu primul pas.

