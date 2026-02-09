Cele mai mari greșeli care distrug profiturile pe bursă și motivele pentru care mulți pierd bani din prima lună

Cu toate acestea, deși tot mai mulți români aleg să își pună economiile la treabă, mulți cad în capcanele emoțiilor sau ale lipsei de strategie, erori care le pot diminua profiturile pe termen lung.

Una dintre cele mai frecvente greșeli e lipsa de cunoștințe de bază

Mulți cumpără acțiuni fără să înțeleagă elemente esențiale, precum dividendul sau raportul preț-câștig. Studiile din domeniu confirmă că investitorii cu mai puține cunoștințe financiare obțin randamente mai mici și iau decizii mai riscante. „Investiția fără a înțelege cum funcționează piața este ca un zbor cu ochii închiși”, spun experții citați de cash.ro.

O altă eroare majoră este lipsa unei strategii clare

Investitorii deseori achiziționează acțiuni haotic, trecând de la titluri de creștere la cele de dividende fără o direcție stabilită. Cercetările arată că o strategie bine definită reduce tendința de a reacționa impulsiv la fluctuațiile pieței și îmbunătățește rezultatele pe termen lung.

Mulți investitori nu-și diversifică suficient portofoliile

Mulți investitori se concentrează excesiv pe companii locale. Această preferință, numită „home bias”, crește riscul de pierderi semnificative. Specialiștii recomandă distribuirea investițiilor pe industrii, regiuni și dimensiuni ale companiilor, pentru a reduce riscurile. „Un portofoliu echilibrat ar trebui să includă cel puțin 15-20 de acțiuni din diverse zone geografice”, subliniază cash.ch.

„România a demonstrat potențialul de a dezvolta soluții informatice și tehnologice. Aștept să vedem companii din această zonă listându-se la bursă. De asemenea, energia regenerabilă – solară, eoliană, hidro – atrage din ce în ce mai mult atenția investitorilor, susținută fiind și de politicile Uniunii Europene privind sustenabilitatea”, a declarat într-un interviu anterior pentru Libertatea Cristian Pascu, Asociația Administratorilor de Fonduri.

Diversificarea este cheia. Cu cât diversificăm mai mult, cu atât riscurile sunt mai mici. Este important să fim atenți la riscurile economice și politice și să ne protejăm investițiile prin diversificare și analiză atentă a piețelor”, concluzionează Pascu.

Cele mai mari greșeli care distrug profiturile pe bursă și motivele pentru care mulți pierd bani din prima lună

Încrederea oarbă în sfaturi externe reprezintă un alt obstacol

Fie că este vorba de recomandările unui consilier bancar sau de un „pont fierbinte” de pe internet, investitorii trebuie să investigheze temeinic înainte de a lua decizii. „Fără o cercetare proprie, riscul de pierdere crește semnificativ”, avertizează experții.

O încredere prea mare în tine și abilitățile tale

În plus, supraestimarea propriilor abilități poate duce la decizii greșite. Mulți cred că pot învinge piața pe termen lung, însă studiile arată că doar o minoritate reușește. „Chiar și managerii profesioniști de fonduri rareori depășesc performanța pieței”, confirmă analizele.

Lăcomia și urmărirea randamentelor de tip „peste noapte”

Atracția către companii speculative care promit dublarea banilor într-un timp record transformă investiția în jocuri de noroc. De cele mai multe ori, aceste creșteri sunt bule care se sparg exact când investitorii neexperimentați intră în piață, lăsându-i cu pierderi masive.

Emoțiile sunt un alt inamic al succesului financiar

De exemplu, în timpul prăbușirii piețelor din 2020, mulți au vândut din panică și au ratat recuperarea ulterioară. Stabilirea unor criterii raționale și respectarea lor pot ajuta la evitarea deciziilor pripite.

Schimbarea portofoliul prea des duce la costuri ridicate și pierderi

Multe persoane tranzacționează mult prea des, fără să realizeze că fiecare ordin de vânzare sau cumpărare implică costuri care se adună. Pe termen lung, comisioanele mari și taxele pe profitul realizat pot reduce semnificativ câștigul net.

În schimb, investitorii care adoptă o strategie „buy-and-hold” obțin, în general, rezultate mai bune. „Păstrarea răbdării este cheia succesului pe termen lung”, sugerează cash.ch.

Atașamentul nejustificat față de un tip de acțiuni

De asemenea, mulți investitori se atașează de acțiuni pierzătoare, sperând că acestea își vor reveni, chiar dacă datele fundamentale indică contrariul. Experții recomandă reevaluarea constantă a pozițiilor și acceptarea pierderilor atunci când este cazul.

Fixarea pe prețul de achiziție

Prețul plătit inițial nu are relevanță pentru viitorul unei acțiuni. „Puneți-vă mereu întrebarea: Aș mai cumpăra această acțiune azi?”, sfătuiesc analiștii.

Achiziționarea de acțiuni cu fonduri împrumutate

În cele din urmă, investițiile pe datorie pot amplifica riscurile. Achiziționarea de acțiuni cu fonduri împrumutate poate duce la pierderi semnificative în perioade de criză.

Bursa este volatilă pe termen scurt, iar obligarea de a vinde activele într-un moment de scădere a pieței pentru a acoperi cheltuieli neprevăzute garantează pierderea capitalului. Este esențial ca investitorul să dețină un fond de urgență separat înainte de a plasa orice sumă în acțiuni.

Recomandarea generală este să investiți doar bani pe care vă puteți permite să-i pierdeți.

Succesul pe piața de acțiuni necesită cunoștințe, o strategie bine gândită și disciplină. Evitarea greșelilor comune poate crește semnificativ șansele de randamente pozitive pe termen lung.

Cum arată, concret, primul drum al unui investitor la BVB

Un traseu tipic, fără jargon:

  1. îți stabilești un buget și un orizont (6 luni, 3 ani, 10 ani);
  2. alegi intermediarul (licență ASF, costuri, platformă, suport);
  3. deschizi contul și alimentezi;
  4. începi cu ordine simple (cumpărare la piață/limită), sume mici și diversificare;
  5. îți construiești rutina: rapoarte, rezultate, calendar de dividende, risc.

Cont individual vs cont global 

ASF definește „contul global” ca fiind un cont deschis de SSIF/agent custode în care sunt înregistrate instrumentele financiare aflate în proprietatea clienților. 

Diferența relevantă pentru investitor: în contul global, evidența pe fiecare client e ținută de intermediar, în timp ce în modelul individual evidența este mai direct asociată titularului. În ambele cazuri, proprietatea trebuie să fie clară și separarea activelor este o cerință-cheie în funcționarea pieței (nu e un „detaliu tehnic”, e infrastructura încrederii).

Cont în marjă (dacă există în oferta intermediarului): ASF îl descrie ca pe contul în care se evidențiază fonduri/instrumente constituite pentru garantarea pozițiilor deschise și obligațiile/drepturile aferente. 

Pentru un începător, marja poate amplifica randamentele, dar și pierderile. De regulă, e un pas de etapă, nu primul pas.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Armata SUA a sechestrat al optulea petrolier încărcat cu țiței în Oceanul Indian: „A sfidat carantina instituită de Trump”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Unica.ro
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
GSP.RO
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.RO
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Parteneri
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Catedrala Mântuirii Neamului a fost reconstituită pe un server din jocul Minecraft
Știri România 20:37
Catedrala Mântuirii Neamului a fost reconstituită pe un server din jocul Minecraft
În procesul Pfizer contra României, luna viitoare am putea afla dacă plătim jumătate de miliard de euro gigantului farmaceutic
Exclusiv
Știri România 18:30
În procesul Pfizer contra României, luna viitoare am putea afla dacă plătim jumătate de miliard de euro gigantului farmaceutic
Parteneri
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Adevarul.ro
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Ce se întâmplă cu afacerea moștenită de iubita lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care compania a fost dată în judecată
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu afacerea moștenită de iubita lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care compania a fost dată în judecată
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Unica.ro
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Stiri Mondene 17:30
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Power Couple România, 9 februarie 2026. Concurenții trec prin provocări tot mai mari: „Au început să devină grele psihic”
Stiri Mondene 17:15
Power Couple România, 9 februarie 2026. Concurenții trec prin provocări tot mai mari: „Au început să devină grele psihic”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
ObservatorNews.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
KanalD.ro
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult

Politic

Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, a hotărât Tribunalul București. Va urma decizia și în al doilea dosar
Politică 14:48
Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, a hotărât Tribunalul București. Va urma decizia și în al doilea dosar
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL: „M-a șocat că i-a recomandat pe Geoană și Lasconi”
Politică 11:04
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL: „M-a șocat că i-a recomandat pe Geoană și Lasconi”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Dumitru Dragomir, reacție șoc în scandalul derby-ului de la Cluj. „Îi dădeam în cap!”. Ce pedepse așteaptă. Exclusiv
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir, reacție șoc în scandalul derby-ului de la Cluj. „Îi dădeam în cap!”. Ce pedepse așteaptă. Exclusiv
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă