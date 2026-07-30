S-a deschis Centura Brănești

Proiectul, finanțat prin PNRR, a fost realizat printr-un parteneriat între Primăria Brănești, CNAIR și Consiliul Județean (CJ) Ilfov. Centura Brănești va scoate traficul de tranzit din localitate și va fluidiza accesul celor peste 11.000 de locuitori din zonă către rețeaua națională de autostrăzi.

Varianta ocolitoare are 3,287 km, pornește din sensul giratoriu de la DJ100 – A2 și se racordează la pasajul peste calea ferată și drumul de legătură către DN3.

Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a explicat, pe Facebook, cât de important este acest nou drum: „Fluidizează traficul din întreaga zonă. Și, foarte important, este o variantă rapidă pentru cei 11 mii de cetățeni din Brănești, dar și pentru toți cei care tranzitează sud-estul Ilfovului spre București – Constanța sau oricare alt punct al județului. Mai mult, traficul pe pe DN3 se descarcă prin VO Brănești – A2. Scăpăm, astfel, de aglomerația din localitate”.

S-a realizat, astfel, legătura directă dintre DN3 – Pasaj peste CFR – Varianta Ocolitoare Brănești – Autostrada A2.

„Vă explic pe date din teren – o familie care locuiește în estul județului are la dispoziție DJ100, un drum foarte circulat, pe care trec zilnic zeci de mii de cetățeni, drum conectat la A0, Centura Capitalei și, de astăzi, la A2, prin Pasajul Brănești și Centura Ocolitoare VO Brănești. Pasajul amplasat peste linia de cale ferată București – Constanța face legătura între DN3 și DJ100, iar acum, după finalizarea Centurii Ocolitoare VO Brănești, se va asigura accesul direct către A2”, a mai precizat președintele CJ Ilfov.

Varianta Ocolitoare BrăneștiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Un drum de legătură între A2 și DN3

Lucrările au vizat realizarea drumului de legătură dintre A2 și DN3, amenajarea unui sens giratoriu în zona km 3+180, relocarea rețelelor de utilități , realizarea sistemului de iluminat public și lucrări de terasamente, fundații și structură rutieră, a precizat și secretarul de stat Irinel Scrioșteanu.

Investiția în valoare de 35,6 milioane de lei, a fost finanțată din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lucrările au fost realizate de Primăria Brănești, în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Dacă tragem linie, Ilfovul este, în prezent, conectat în proporție de peste 80% la drumurile de mare viteză care duc în toată țara”, a mai precizat Hubert Thuma.

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