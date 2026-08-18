Centura Comarnic va fi gata până la finalul lunii august

Eforturile se concentrează acum pe deschiderea rapidă a traficului până la sfârșitul lunii august. Centura va ocoli orașul Comarnic și DN1 prin vest.

„Centura Comarnic. Mai e puțin. Și finalul se vede. (…) Acum asfaltarea este gata și, privind drumul, parcă începi să vezi deja mașinile circulând pe el. Mai avem puțin. Și trebuie să terminăm. Pentru oamenii care pierd ore în traficul de pe DN1, Centura Comarnic înseamnă puțin mai mult confort și timp câștigat”, a precizat, pe 14 august, președintele CJ Prahova, pe Facebook.

Varianta ocolitoare a orașului Comarnic are o lungime de 5,9 km, fiind construită pentru ca autoturismele să circule pe acesta cu o viteză de 90 km/oră, ceea ce însemnă că va putea fi parcursă în circa 4 minute.

Termenul contractual pentru realizarea centurii era iunie 2026, dar aceasta urmează să fie gata abia pe parcursul lunii august.

„Centura Comarnic va fi gata până la finalul lunii august!”, a precizat, recent, Virgiliu Daniel Nanu.

Lucrarea a început în 2023

Proiectul include construirea a patru poduri, dintre care unul peste râul Prahova și Magistrala CFR București-Brașov. Lucrările au fost realizate de asocierea S.C. Frasinul S.R.L. (lider) – S.C. Arthenis S.R.L. Valoarea totală actualizată a investiției este de aproximativ 470 de milioane de lei, cu TVA.

Proiectul Centurii Comarnic a fost inițiat de Consiliul Județean Prahova și este finanțat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, din Programul Operațional Transporturi 2021-2027.

Lucrările la Centura ocolitoare a oraşului Comarnic au început în noiembrie 2023. Proiectul a întâmpinat însă mai multe dificultăți, printre care lipsa unor avize, apariția unor surpări de teren, dar și modificări ale traseului.