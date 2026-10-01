Un „grup de intelectuali” din tabăra ultranaționaliștilor ruși și motocicliștii din clubul „Lupii Nopții” au organizat o ceremonie bizară de „botezare ortodoxă” a Lunii pentru a o „uni” cu Rusia.

Ritualul, desfășurat pe 27 septembrie lângă cătunul Mîtno, în regiunea Novgorod, a conținut și „sfințirea” bolovanului Șcegleț, despre care organizatorii susțin că datează din epoca bronzului și provine din spațiu, relatează The Kyiv Post și Dialog.ua.

Un pumn de sol prelevat de lângă această „piatră de cult” a fost pus la baza unei cruci ceremoniale, după care a avut loc rânduiala botezului și o procesiune.

După ritual, motocicliștii din „Lupii Nopții”, pe care liderul autocrat rus Vladimir Putin îi consideră „prietenii” săi, au prezentat un spectacol de cascadorii cu un rover lunar și un vehicul blindat.

Evenimentul a avut loc la inițiativa scriitorului ultranaționalist Aleksandr Prohanov (88 de ani), promotorul Rusiei imperiale. Prohanov conduce Clubul Izborski, care este finanțat de statul rus și reunește ideologi naționaliști și ultraconservatori, printre care Aleksandr Dughin.

Liderul „Lupilor Nopții", Aleksandr Zaldostanov, susține că piatra „botezată” este de „origine cerească".

Aleksandr Prohanov (stânga), alături de Vladimir Putin Sursa foto: Profimedia

La rândul lui, Aleksandr Prohanov a declarat pentru Komsomolskaia Pravda, tabloidul preferat al lui Putin, că a decis să boteze Luna pentru a o „face ortodoxă și a o lega de Rusia”. „Așa cum Rusia a fost botezată și Rusia a devenit ortodoxă, tot așa am decis să botezăm Luna, să o facem ortodoxă și să o unim cu Rusia”, a spus el.

Prohanov susține că bolovanul de lângă Mîtno este o „piatră lunară” care a „căzut cu câteva milenii înainte de era noastră”. „A fost un mesaj din ceruri pentru acest pământ, care avea să devină mai târziu Rusia”, a pretins el.