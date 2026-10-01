O femeie din SUA a descoperit o bancnotă de 100 de dolari într-un portofel second-hand cumpărat recent dintr-un magazin de vechituri. Iată care a fost motivul pentru care descoperirea a fost specială pentru ea.

Un portofel din piele de șarpe i-a atras femeii atenția

În timpul unei vizite obișnuite la un magazin de obiecte second-hand, un portofel din piele de șarpe i-a atras atenția, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

I-a plăcut de la prima vedere, dar inițial l-a pus înapoi în coș, gândindu-se dacă are cu adevărat nevoie de el. În cele din urmă, l-a cumpărat, impresionată de starea impecabilă în care se afla, fără să bănuiască ceea ce avea să descopere mai târziu.

Portofelul a rămas câteva zile uitat într-un colț al casei. Când, într-un final, l-a luat să îl inspecteze mai bine, a avut parte de o surpriză.

„L-am dus în bucătărie ca să îl fotografiez. Voiam să văd dacă merită să-l pun pe eBay sau să-l păstrez. Atunci am verificat din nou interiorul și am simțit ceva ca o hârtie într-unul din compartimente”, și-a amintit ea.

Experiența a fost cu atât mai interesantă cu cât prietenii săi îi povestiseră anterior despre astfel de descoperiri neașteptate.

„O prietenă mi-a spus că știe pe cineva care găsește mereu bani în lucruri second-hand și că ar trebui să verific buzunarele, gențile și portofelele. Am început să fac asta, dar până acum nu găsisem nimic”, a spus ea.

Motivul pentru care descoperirea a fost specială

De data aceasta însă, norocul a fost de partea ei. Dintr-unul dintre buzunarele portofelului a scos o bancnotă de 100 de dolari. S-a bucurat foarte mult, mai ales că era din 1985, anul în care s-a născut.

Inițial, tânăra a luat în considerare să păstreze bancnota ca amintire. Totuși, din cauza situației financiare din prezent, a decis să o folosească.