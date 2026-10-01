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S-a trezit după două injecții letale eșuate. Întrebarea tulburătoare pusă de Christa Pike după execuție

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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A supraviețuit injecției letale și s-a trezit pe masa de execuție. Sursă foto captură video Youtube
A supraviețuit injecției letale și s-a trezit pe masa de execuție. Sursă foto captură video Youtube
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Apar detalii cutremurătoare de la execuția eșuată din Tennessee, SUA, unde procedurile nu au decurs conform protocolului, iar Christa Pike s-a trezit după două injecții letale.

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„Simt că brațul meu e pe cale să explodeze”

Christa Pike, singura femeie condamnată la pedeapsa capitală în statul american Tennessee, a trecut printr-o experiență terifiantă în momentul în care injecția letală care ar fi trebuit să o ucidă nu a produs efectul scontat, pacienta trezindu-se direct pe masa din camera de execuție.

„Simt că brațul meu e pe cale să explodeze”, ar fi spus Pike. Apoi s-a referit la un punct de pe braț și a întrebat: „Așa se întâmplă?”, relatează The Sun.

Cazul său continuă să provoace dezbateri aprinse în Statele Unite privind etica, eficiența și duritatea metodelor de executare a pedepsei cu moartea, mai ales în contextul în care procedura tehnică a suferit defecțiuni majore.

Christa Pike alive after botched execution in Tennessee

„Când cortina s-a închis pentru ultima oară, la ora 20:05, îi puteam auzi în mod constant sforăitul, apoi a devenit un fel de scâșnet și iar un sforăit. Chiar și la ora 20:53, când microfonul a fost oprit, încă i se mai auzea sforăitul”, a afirmat Tori Gessner, jurnalistă martor al execuției.

Era conștientă după două runde de pentobarbital

O altă jurnalistă, Catherine Sweeney, martor la procedura eșuată din penitenciar, a spus:La un moment dat și-a ridicat capul și se uita în jur. A spus că simte o arsură în braț și a întrebat dacă era normal. Nimic din toate astea nu era normal”. Lui Pike i s-au administrat două runde de pentobarbital, barbituricul puternic utilizat în cadrul protocolului de injecție letală din Tennessee.

Aceasta a declarat că Pike era încă suficient de conștientă pentru a reacționa după administrarea ambelor runde de pentobarbital.

„A trecut prin două runde, iar ea încă respira la final, era foarte agitată, și-a ridicat capul și s-a uitat în jur la un moment dat”, a spus Sweeney la o conferință de presă după ce execuția a fost oprită.

Sweeney, care a relatat despre mai multe execuții în Tennessee, a spus că scena a fost diferită de orice a văzut până atunci.

„Am relatat despre toate execuțiile de anul trecut și despre majoritatea celor de anul acesta, nu am mai văzut nimic asemănător.”

A lovit din picioare în timp ce era legată de targă

Martorii au mai raportat că au văzut-o pe Pike lovind în mod repetat din picioare în timp ce era legată de targă, în timp ce execuția se prelungea.

În alte momente, cei care priveau îi puteau auzi respirația și sforăitul chiar și după ce fusese administrat medicamentul letal.

Protocolul din Tennessee prevede un al doilea cocktail cu substanțe letale, în cazul în care persoana executată nu moare după primul. Însă protocolul nu precizează ce se întâmplă dacă persoana este încă în viață după administrarea celui de-al doilea set.

Un medic citat de presă a spus că este posibil ca substanța administrată să nu fi ajuns la cantitatea necesară în organism pentru a-i provoca femeii decesul subit.

O crimă comisă la doar 18 ani

Pike a fost condamnată la moarte pentru o crimă de o violență extremă comisă în anul 1995, când avea doar 18 ani. Împreună cu un grup de cunoscuți, ea a atacat brutal o tânără de aceeași vârstă, Colleen Slemmer, într-un parc izolat. Motivul invocat de anchetatori la acea vreme a fost o gelozie patologică, Pike bănuind că victima încerca să îi fure partenerul.

În urma unui proces rapid, jurații au decis că gravitatea faptelor justifică pedeapsa cea mai aspră prevăzută de lege, iar Christa Pike a fost trimisă direct pe culoarul morții din închisoarea de maximă securitate din Tennessee, devenind singura femeie din stat aflată sub o astfel de sentință.

Procedura eșuată și clipele de groază de pe masa de execuție

În momentul în care s-a încercat punerea în aplicare a pedepsei capitale, cocktailul de substanțe destinat să oprească funcțiile vitale ale organismului nu a acționat conform normelor medicale standard.

În loc să își piardă conștiența definitiv, condamnata s-a trezit la scurt timp după administrare, fiind pe deplin conștientă de mediul din jur și de prezența oficialilor din camera de execuție.

Eșecul procedurii a fost atribuit unor erori de dozaj și unor probleme la nivelul căilor venoase prin care au fost introduse substanțele.

Tensiunea și suferința fizică prin care a trecut femeia au relansat apelurile avocaților săi pentru comutarea pedepsei în închisoare pe viață fără drept de eliberare condiționată, aceștia argumentând că supunerea la o a doua tentativă de execuție reprezintă o pedeapsă crudă și neobișnuită, interzisă de Constituția SUA.

Execuția fusese programată inițial miercuri, la ora locală 10.00. Cu numai o oră înainte, o instanță federală a suspendat procedura pentru a analiza dacă acuzațiile femeii privind abuzurile sexuale suferite în copilărie fuseseră luate suficient în considerare la stabilirea pedepsei.

Statul Tennessee a atacat rapid decizia și, câteva ore mai târziu, Curtea Supremă a Statelor Unite a permis ca execuția să continue. Pike urma să devină prima femeie executată în Tennessee în mai bine de două secole.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii)
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