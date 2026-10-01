Medicii i-au amputat piciorul greșit unei femei, în SUA. Patru luni mai târziu și-a pierdut și celălalt picior

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O femeie de 74 de ani din Ohio a trecut printr-un coșmar medical după ce pe 19 septembrie 2025 i-a fost amputat membrul greșit. În urma acestei erori șocante, confirmată de spital, femeia a rămas fără ambele picioare, relatează publicația franceză Midi Libre.
Pacienta fusese diagnosticată cu cancer de piele, iar medicii recomandaseră amputarea parțială a piciorului drept. Însă, în timpul intervenției chirurgicale, i-a fost amputat piciorul stâng.
„Nu am consimțit niciodată amputarea membrului inferior stâng”, a declarat femeia în plângerea depusă împotriva spitalului și a personalului medical, citată de publicația franceză Le Parisien. Patru luni mai târziu, complicațiile au forțat amputarea și celuilalt picior.
Spitalul a admis greșeala printr-un comunicat oferit postului local WBNS-TV, adăugând că personalul implicat „nu se mai află la locul de muncă”. Femeia a subliniat încălcarea „principiilor fundamentale de siguranță recunoscute universal în profesia medicală”.
Ea a solicitat despăgubiri, însă suma cerută nu a fost dezvăluită.
Nu este primul caz în care un pacient este operat greșit. În Austria, o pacientă nu va primi despăgubiri, deși a fost operată din greșeală la degetul inelar în loc de cel mijlociu.