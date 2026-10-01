Pământul a depășit deja 7 din cele 9 „limite vitale” ale sale și se apropie de abisul climatic

Sistemele vitale ale planetei noastre se află sub o presiune fără precedent, avertizează un raport recent al Institutului Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic. Din cele nouă „limite planetare” esențiale pentru menținerea unui mediu sigur pe Pământ, șapte au fost deja depășite, semnalând o degradare ecologică alarmantă. Potrivit National Geographic și The Guardian, această situație este atribuită poluării globale și distrugerii masive a habitatelor naturale.

Echilibrul ecologic global este în pericol, avertizează experții

Indicatori critici precum schimbările climatice, pierderea biodiversității, defrișările masive și acidificarea oceanelor au atins praguri fără precedent.

„Diagnosticul este clar: presiunea continuă să crească în toate limitele planetare care sunt deja în afara spațiului de siguranță operațional”, a declarat Boris Sakschewski, autor principal al raportului, pentru publicația britanică.

Această situație gravă limitează drastic capacitatea umanității de a evita transformări ireversibile în ecosistemele globale, după cum mai avertizează experții.

Ecosistemele, în pragul colapsului

Pierderea capacității ecosistemelor de a amortiza șocurile climatice amplifică riscul unui colaps global. Un exemplu critic este pădurea amazoniană, al cărei punct de neîntoarcere ar putea transforma acest ecosistem tropical într-o savană.

„Această schimbare ar avea implicații grave pentru stabilitatea climatică, securitatea alimentară și sănătatea umană la nivel mondial”, avertizează raportul. National Geographic subliniază că Amazonul joacă un rol crucial în absorbția carbonului și reglarea temperaturii planetare.

Problemele persistă, în ciuda progreselor limitate

Deși există semne de recuperare a stratului de ozon și a concentrației de aerosoli atmosferici, alte probleme persistă.

Poluarea cu particule fine continuă să cauzeze probleme de sănătate în multe regiuni, iar încălzirea globală amenință să destabilizeze principalele rezervoare de carbon ale planetei. Johan Rockström, coautor al analizei, a subliniat necesitatea urgentă de acțiune: „Accelerarea măsurilor pentru a reveni la un spațiu operațional sigur este esențială pentru protejarea vieților și a mijloacelor de trai”.

Fenomenele extreme sunt considerate semnale de avertizare

Evenimentele meteorologice extreme din ultimii ani, de pe toate continentele, sunt o manifestare clară a dezechilibrului biosferei. Un alt studiu recent arată că furtunile devin tot mai puternice din cauza schimbărilor climatice.

Hindou Oumarou Ibrahim, președinta coaliției Planetary Guardians, a declarat: „Acestea nu sunt urgențe separate; planeta ne spune, în fiecare regiune, că este în afara echilibrului”.

Experții fac presiuni asupra liderilor globali

Raportul a fost prezentat în cadrul Climate Week, desfășurat la New York, unde experții au solicitat un angajament mai vizibil din partea corporațiilor. Helen Clarkson, executivă la Climate Group, a criticat strategiile de greenwashing: „Nu am mai văzut un asemenea nivel de dezinformare ecologică. Multe companii susțin că sunt implicate, dar nu într-un mod vizibil”.

Deși situația este gravă, oamenii de știință rămân optimiști că soluțiile tehnice pot inversa cursul actual al distrugerii. Cu toate acestea, timpul este esențial, iar adoptarea măsurilor imediate devine o prioritate pentru a stabiliza procesele ecologice cruciale.

Ce sunt cele 9 limite planetare și cum funcționează

Conceptul celor 9 limite planetare (sau „limite vitale”) a fost dezvoltat în 2009 de o echipă internațională de cercetători condusă de Johan Rockström la Stockholm Resilience Centre. Modelul definește pragurile ecologice și biofizice pe care omenirea nu ar trebui să le depășească pentru a menține stabilitatea Pământului și condițiile favorabile vieții.

Aceste limite funcționează ca un sistem interconectat de siguranță: depășirea unei singure limite poate declanșa efecte de domino și așa-numitele puncte de cotitură (tipping points) - momente în care schimbările din mediu devin ireversibile.

Potrivit celor mai recente evaluări științifice, 6 din cele 9 limite au fost deja depășite:

Schimbările climatice: Nivelul crescut al gazelor cu efect de seră din atmosferă determină încălzirea globală și fenomene meteo extreme.

Integritatea biosferei: Ritmul accelerat de extincție a speciilor și degradarea ecosistemelor reduc capacitatea naturii de a se regenera.

Schimbarea utilizării terenurilor: Defrișările masive și extinderea agriculturii distrug habitatele naturale și reduc stocurile de carbon.

Modificarea ciclului apei dulci: Exploatarea excesivă a resurselor de apă potabilă și uscarea solurilor afectează securitatea alimentară și hidrică.

Fluxurile biogeochimice: Excesul de azot și fosfor din îngrășămintele chimice ajunge în ape, creând „zone moarte” fără oxigen în oceane și lacuri.

Introducerea entităților noi (poluarea chimică): Acumularea de mase plastice, pesticide, substanțe sintetice și metale grele contaminează ecosistemele globale.

Acidifierea oceanelor: Absorbția dioxidului de carbon scade pH-ul apei de mare, amenințând organismele marine și recifele de corali (limită aflată la pragul critic).

Domeniile aflate încă în zona de siguranță:

Diminuarea ozonului stratosferic: Stratul de ozon este singura limită care a înregistrat o refacere vizibilă, datorită restricțiilor globale impuse prin Protocolul de la Montreal (1987).

Încărcarea atmosferică cu aerosoli: Poluarea cu microparticule din aer rămâne în limite de siguranță la nivel global, deși creează riscuri majore la nivel regional.