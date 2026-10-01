Ucraina a anunțat recent o realizare remarcabilă în războiul său tehnologic împotriva Rusiei, interceptând o dronă Geran-5 la o viteză impresionantă de 425 km/h.

Această performanță atribuită unui nou model de dronă interceptoare marchează un progres semnificativ în apărarea aeriană a țării.

Interceptare la mare altitudine

Fundația Caritabilă Serhi Pritula, care sprijină armata ucraineană, a publicat luni imagini termice care arată o dronă ucraineană apropiindu-se rapid de dispozitivul inamic la o altitudine de peste 3 kilometri.

„Drona a fost distrusă în timpul zborului la 425 km/h”, a transmis fundația. Acest incident implică o dronă Geran-5, descrisă de serviciile de informații ucrainene ca o versiune rusească a modelului iranian Karrar.

Cu o viteză maximă de 600 km/h, Geran-5 este una dintre cele mai rapide drone de atac unidirecțional produse de Rusia.

Deși viteza interceptării a fost mai mică, succesul este o demonstrație impresionantă a capabilităților noilor drone ucrainene.

O viteză de 425 km/h înseamnă că într-o secundă drona acoperă o distanță mai mare decât lungimea unui teren de fotbal.

Tehnologie și inovație

Unitatea 1020 de Artilerie și Rachete Antiaeriene din Poltava a folosit o dronă interceptoare special concepută pentru a contracara dronele propulsate de motoare cu reacție.

Aceste drone sunt produse pentru a fi accesibile și ușor de fabricat în masă, oferind Ucrainei un avantaj strategic în lupta împotriva atacurilor aeriene.

Într-un interviu recent, o companie producătoare de drone, Wild Hornets, a prezentat modelul Sting-S, o dronă quadcopter modificată pentru a urmări și distruge dronele rapide.

Ministerul Apărării din Ucraina a confirmat că testează cel puțin patru tipuri de drone interceptoare, inclusiv modele lansate prin catapultă.

Comparații impresionante

Performanța dronei ucrainene este comparabilă cu viteza maximă atinsă de o mașină de Formula 1, o Honda modificată, care a stabilit un record la 397 km/h. Este mai rapidă decât trenurile de mare viteză japoneze Shinkansen, care ajung la 320 km/h.

În decembrie 2025, fostul ministru al transformării digitale din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că o altă dronă interceptoare a atins 400 km/h datorită unui motor special.