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Un interceptor ucrainean a doborât un Geran-5 rusesc la 425 km/h deasupra regiunii Poltava, centrul țării, potrivit imaginilor publicate de fundația Serhiy Pritula, preluate de Business Insider. Anterior, președintele Vladimir Putin susținuse că Ucraina nu se poate apăra de dronele cu reacție ale Rusiei.
Ucraina a anunțat recent o realizare remarcabilă în războiul său tehnologic împotriva Rusiei, interceptând o dronă Geran-5 la o viteză impresionantă de 425 km/h.
Această performanță atribuită unui nou model de dronă interceptoare marchează un progres semnificativ în apărarea aeriană a țării.
Fundația Caritabilă Serhi Pritula, care sprijină armata ucraineană, a publicat luni imagini termice care arată o dronă ucraineană apropiindu-se rapid de dispozitivul inamic la o altitudine de peste 3 kilometri.
„Drona a fost distrusă în timpul zborului la 425 km/h”, a transmis fundația. Acest incident implică o dronă Geran-5, descrisă de serviciile de informații ucrainene ca o versiune rusească a modelului iranian Karrar.
Cu o viteză maximă de 600 km/h, Geran-5 este una dintre cele mai rapide drone de atac unidirecțional produse de Rusia.
Deși viteza interceptării a fost mai mică, succesul este o demonstrație impresionantă a capabilităților noilor drone ucrainene.
O viteză de 425 km/h înseamnă că într-o secundă drona acoperă o distanță mai mare decât lungimea unui teren de fotbal.
Unitatea 1020 de Artilerie și Rachete Antiaeriene din Poltava a folosit o dronă interceptoare special concepută pentru a contracara dronele propulsate de motoare cu reacție.
Aceste drone sunt produse pentru a fi accesibile și ușor de fabricat în masă, oferind Ucrainei un avantaj strategic în lupta împotriva atacurilor aeriene.
Într-un interviu recent, o companie producătoare de drone, Wild Hornets, a prezentat modelul Sting-S, o dronă quadcopter modificată pentru a urmări și distruge dronele rapide.
Ministerul Apărării din Ucraina a confirmat că testează cel puțin patru tipuri de drone interceptoare, inclusiv modele lansate prin catapultă.
Performanța dronei ucrainene este comparabilă cu viteza maximă atinsă de o mașină de Formula 1, o Honda modificată, care a stabilit un record la 397 km/h. Este mai rapidă decât trenurile de mare viteză japoneze Shinkansen, care ajung la 320 km/h.
În decembrie 2025, fostul ministru al transformării digitale din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că o altă dronă interceptoare a atins 400 km/h datorită unui motor special.
Astfel de progrese în utilizarea dronelor arată cum Ucraina transformă tehnologia în armă strategică pentru a face față amenințărilor rusești.