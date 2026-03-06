Avioanele de război ale Forțelor Aeriene Chineze nu au mai fost văzute, de vinerea trecută, în Zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) a Taiwanului – o zonă pe care armata taiwaneză o monitorizează îndeaproape, dar care este diferită de spațiul aerian teritorial al insulei.

Anterior, cea mai lungă pauză a durat trei zile și a coincis cu o perioadă de condiții meteorologice nefavorabile. Condițiile meteorologice din jurul Taiwanului au fost blânde în ultima săptămână, cu unele averse. În schimb, nu s-a observat nicio schimbare majoră în activitățile Marinei chineze, potrivit Ministerului taiwanez al Apărării.

Motivul absenței avioanelor militare chineze rămâne neclar, dar ele au dispărut din zona ADIZ cu o zi înainte de declanșarea operațiunii americano-israeliene „Epic Fury” împotriva regimului din Iran, un aliat al regimului de la Beijing. Această pauză misterioasă are loc și cu câteva săptămâni înainte de o întrevedere, programată la Beijing, între liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump.

Taiwanul este un punct central al neînțelegerilor dintre Washington și Beijing. China nu recunoaște independența insulei democratice și o consideră o „provincie rebelă”, parte inalienabilă a teritoriului său, în timp ce Statele Unite sunt principalul susținător militar al acestui hub de cipuri și al menținerii libertății de navigație în Strâmtoarea Taiwan.

Pe de altă parte, statul chinez le-a cerut celor mai importante rafinării de petrol din țară să nu mai exporte benzină și motorină în urma escaladării războiului în zona Golfulului Persic, una dintre cele mai mari regiuni producătoare de petrol din lume.

„Lipsa unei explicații raționale (cu privire la absența avioanelor militare chineze – n.r.) este derutantă”, afirmă Drew Thompson, cercetător la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din cadrul Universității Tehnologice Nanyang și fost oficial american din domeniul apărării responsabil pentru China și Taiwan.

Contactat de Bloomberg, Ministerul chinez al Apărării nu a oferit niciun răspuns.

De câțiva ani încoace, armata chineză trimite aproape zilnic avioane militare în jurul Taiwanului pentru a pune presiuni asupra insulei, care este nevoită, la rândul ei, să mobilizeze avioane militare pentru a preveni incursiuni în spațiul său aerian.

În 2024, Beijingul a trimis un număr-record de 153 de avioane militare într-o singură misiune în zona ADIZ, după ce președintele taiwanez Lai Ching-te a dat asigurări că va rezista încălcării suveranității țării sale. Numărul de intruziuni în zona ADIZ s-a redus între timp, până la o medie de 5,3 avioane militare pe zi în luna februarie.

Această pauză inexplicabilă vine și în contextul în care regimul de la Beijing organizează Congresul Național al Poporului, cel mai mare eveniment politic anual al Chinei. Evenimentul de la Beijing este marcat de lipsa multor lideri militari, în condițiile în care Xi Jinping a lansat o nouă operațiune de epurare la vârful armatei chineze sub pretextul luptei împotriva corupției. Noua epurare ridică semne de întrebare asupra nivelului de pregătire de luptă în cadrul celei mai mari armate din lume ca număr de personal activ, cu peste două milioane de soldați.

În opinia lui Tristan Tang, cercetător asociat la Forumul Pacificului, dispariția avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului se aliniază cel mai probabil cu o schimbare pe termen lung în ceea ce privește instruirea, care a început anul trecut, către explorarea unor noi abordări legate de recăpătarea controlului asupra insulei care s-a desprins de China în 1949, după războiul civil care a dus la instaurarea regimului comunist la Beijing și la retragerea forțele naționaliste Kuomintang în Taiwan.

