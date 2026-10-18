În 1966, un arhitect a creat chioșcurile de ziare K67. După 60 de ani recuceresc lumea, dar „e groaznic să lucrezi în ele”

Chioșcul K67, creat în 1966 de arhitectul și designerul industrial sloven Saša Janez Mehtig, continuă să atragă atenția la peste jumătate de secol de la apariție. Folosite odinioară pentru vânzarea ziarelor, țigărilor sau a benzilor desenate, aceste construcții modulare au devenit un simbol al peisajului urban din fosta Iugoslavie. Un exemplar restaurat se află în parcul Domino din Brooklyn, New York, iar fotografiile chioșcului au stârnit recent discuții pe Reddit, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Chioșcul K67 a fost conceput în 1966

În trecut, în aceste chioșcuri se vindeau ziare, țigări, benzi desenate, înghețată și tot felul de mărunțișuri. Astăzi, ele sunt considerate unul dintre simbolurile vieții cotidiene din fosta Iugoslavie. Este vorba despre chioșcurile K67, construcții modulare de mici dimensiuni, care timp de decenii au făcut parte din peisajul stradal al orașelor, piețelor și stațiilor de autobuz.

Deși multe au fost îndepărtate sau abandonate între timp, designul lor neobișnuit continuă să atragă atenția în întreaga lume, inclusiv în rândul celor care nu au locuit niciodată în spațiul fostei Iugoslavii. Celebrul chioșc a fost conceput în 1966 de arhitectul și designerul industrial sloven Saša Janez Mehtig.

Elementul său distinctiv era construcția modulară, care permitea îmbinarea mai multor unități pentru a forma structuri mai mari, în funcție de nevoile utilizatorilor.

Chioșcurile erau realizate din poliester ranforsat, cu elemente metalice și din sticlă, și puteau fi folosite pentru diverse activități comerciale și de prestări servicii. Proiectul a fost brevetat în 1967, iar producția de serie a început în 1970, în localitatea slovenă Ljutomer. Chioșcurile au ajuns și în afara granițelor fostei Iugoslavii, iar designul lor a atras atenția inclusiv Muzeului de Artă Modernă (MoMA) din New York, care are un exemplar K67 în colecția sa.

Străinii sunt fascinați de celebrul chioșc din fosta Iugoslavie

O fotografie a celebrului chioșc a stârnit discuții pe Reddit, unde un utilizator a amintit de istoria sa și de importanța acestui model pentru arhitectura urbană.

„Mi-aș dori să le văd peste tot în lume”, a scris unul dintre comentatori.

Un alt utilizator nu a fost însă de aceeași părere și i-a răspuns: „Crede-mă, nu ți-ai dori. Este groaznic să lucrezi într-un astfel de chioșc”.

Designul construcției a stârnit curiozitatea și altor participanți la discuție.

„Mai există și astăzi? Arată incredibil”, a întrebat un utilizator. Un alt comentator a răspuns că unele exemplare au fost restaurate recent și transformate în mici cafenele în Belgrad.

K67 a ajuns și în Brooklyn, New York

Un comentariu aparte a venit de la un utilizator din Statele Unite, care a povestit că un chioșc K67 restaurat se află în parcul Domino din Brooklyn. „Unul se află aici, în Brooklyn, în parcul Domino. A fost importat și restaurat. Pentru că nu sunt originar din acea parte a lumii, mi s-a părut interesant să îl văd și apoi să caut mai multe informații despre el pe internet. Mi-aș dori ca astfel de construcții urbane modulare să existe peste tot”, a scris acesta.

Alți participanți la discuție au amintit că aceste chioșcuri nu au dispărut complet de pe străzile fostei Iugoslavii, deși multe dintre exemplarele rămase sunt într-o stare precară sau au fost abandonate. Pentru cei care au crescut în fosta Iugoslavie, ele au și o valoare sentimentală.

„Îmi amintesc că, la sfârșitul anilor ’80, vizavi de școala mea primară se vindeau gustări și benzi desenate în astfel de chioșcuri”, a povestit un utilizator.

Modele inspirate de K67 au apărut și în Polonia

Un alt utilizator Reddit a amintit și de începuturile producției chioșcurilor K67, susținând că cererea a fost atât de mare, încât modele similare au început să fie produse și în afara fostei Iugoslavii. „Polonezii au propria lor versiune, pentru că cererea era atât de mare, încât în fosta Iugoslavie nu se putea produce un număr suficient de chioșcuri”, a scris acesta.

În Polonia a apărut modelul Kami, fabricat local și inspirat de designul K67. De-a lungul anilor, diferite versiuni ale chioșcului au fost folosite ca puncte de vânzare, centre de informare și spații pentru diverse servicii.

De la chioșc de cartier la local cu grătar

Un comentariu arată că aceste construcții continuă să aibă întrebuințări practice. Un utilizator a descris un astfel de chioșc din Belgrad, aflat la capătul liniei de transport public numărul 16.

Construcția, formată din două module, a fost transformată într-un mic local în care se prepară carne la grătar. „În Belgrad, la capătul liniei de transport public numărul 16 se află acest chioșc format din două module, transformat într-un local cu grătar. Pot să spun că mâncarea de acolo este extraordinar de gustoasă”, a scris utilizatorul.