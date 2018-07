'Ar fi fost bine ca domnul actual preşedinte al ANAF-ului să se gândească dacă spune că e într-o situaţie, să se fi gândit că a fost ministru de Finanţe anul trecut şi atunci întrebarea clar se pune de ce nu a trimis dânsul spre ANAF un astfel de document pe care dânsul îl solicită astăzi de la minister. Nu e nevoie de niciun fel de document pentru că eu cred că este o neînţelegere la nivelul conducerii ANAF. De ce? Pentru că nu este nevoie de niciun fel de mandat. Este o prevedere legală foarte clară, şi anume ordonanţa 14 pe 2007, la articolul 1, spune foarte clar că bunurile de orice fel intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului se valorifică către ANAF”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Ministrul de Finanţe a anunțat că joi îi va transmite, în scris, preşedintelui ANAF că aşteaptă motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciară ca imobilul din Sibiu pierdut de familia preşedintelui Iohannis să treacă în proprietatea statului.

Termenul limită până la care Ionuţ Mişa trebuie să-i răspundă lui Eugen Teodorovici este vineri, până la finalul zilei, iar ministrul de Finanţe a lăsat să se înţeleagă că l-ar putea demite.

„Mâine (vineri -n.r.), până la finalul zilei, să am un punct de vedere foarte clar din partea domniei sale. (…) Am trimis o solicitare preşedintelui ANAF-ului, obligaţia domniei sale este să răspundă până mâine (vineri -n.r.) să-mi spună care au fost acţiunile întreprinse şi dacă are vreun temei legal să nu facă ce i-am spus. (…) Dacă nu răspunde cerinţelor mele, nu mai are calitatea de subordonat al meu', a mai spus Teodorovici.

Președintele Klaus Iohannis trebuie să plătească statului aproximativ 1,2 milioane lei.

Suma a fost anunțată de ministrul Eugen Teodorovici, la Bistriţa, el precizând că preşedintele României ar trebui să achite „imediat” către bugetul de stat banii rezultați din chiriile percepute pentru imobilul din strada Nicolae Bălcescu din Sibiu.

Liderul PSD Liviu Dragnea i-a cerut, joi, lui Eugen Teodorovici și șefului ANAF să recupereze sutele de mii de euro de la șeful statului.

Teodorovici a anunțat imediat că ANAF va recupera suma încasată drept chirie de președintele Klaus Iohannis, după ce a pierdut procesul în instanță.