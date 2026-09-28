Christa Pike va fi executată miercuri, după ce a fost condamnată la moarte în urmă cu 30 de ani. Nicio femeie n-a mai fost executată în Tennessee de peste 200 de ani

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, urmează să fie executată miercuri, 30 septembrie 2026, în statul Tennessee, devenind astfel prima femeie condamnată la moarte în acest stat în peste două secole. Pike a fost condamnată în 1996 pentru o crimă brutală comisă în 1995, pe când avea doar 18 ani. Avocații săi încearcă să oprească execuția, susținând că aceasta este, la rândul ei, o victimă a abuzurilor și neglijării, relatează HLN.

O crimă care a șocat Knoxville

În ianuarie 1995, Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani, a fost ucisă cu sălbăticie într-o centrală electrică abandonată din Knoxville. Potrivit autorităților, Slemmer a fost torturată timp de 30 de minute, apoi ucisă cu o piatră grea, iar în pieptul său a fost gravată o pentagramă, un simbol asociat cu ritualurile satanice. Crima a stârnit o reacție puternică în comunitate, atrăgând atenția presei locale și internaționale.

Christa Pike a fost arestată la scurt timp după incident. Potrivit anchetatorilor, ea păstrase o bucată din craniul victimei drept „trofeu”, pe care l-a arătat mai multor colegi. În timpul interogatoriilor, Pike a mărturisit crima și a recunoscut că a fost ajutată de Tadaryl Shipp, un adolescent de 17 ani pasionat de ocultism. Se presupune că Pike a considerat-o pe Slemmer o rivală romantică.

„Ea a comis crima. Cred că trebuie să plătească pentru ea”, a declarat mama victimei, May Martinez, pentru presă.

Sentința și lupta pentru grațiere

În 1996, Christa Pike a fost condamnată la moarte, în timp ce Tadaryl Shipp a primit închisoare pe viață, fiind minor la momentul crimei. După numeroase apeluri și amânări, execuția ei a fost programată pentru această săptămână, prin injecție letală.

Apărarea lui Pike susține însă că aceasta nu a avut parte de un proces echitabil. Potrivit avocaților săi, detalii esențiale despre copilăria traumatizantă a clientei lor nu au fost prezentate în instanță. „Christa a fost grav neglijată, abuzată fizic și sexual în copilărie. Este o victimă a circumstanțelor în care a crescut”, au afirmat aceștia în petiția de grațiere depusă recent.

De asemenea, în 2021, Pike a fost diagnosticată cu tulburare bipolară și tulburare de stres posttraumatic (PTSD), ambele netratate la momentul crimei. Experți ai ONU în drepturile omului au cerut oprirea execuției, argumentând că problemele sale psihice ar trebui să fie luate în considerare. Totuși, guvernatorul Tennessee, Bill Lee, nu a acordat până acum nicio grațiere în cazuri de pedeapsă cu moartea.

Familia victimei cere dreptate

Mama lui Colleen Slemmer consideră că execuția este necesară pentru a face dreptate. „Îmi doresc ca fiica mea să poată, în sfârșit, să-și găsească pacea”, a declarat May Martinez. De asemenea, aceasta a adăugat că își dorește ca Pike „să simtă aceeași durere” pe care a resimțit-o Colleen în ultimele momente ale vieții sale.

În ciuda controverselor, Christa Pike a cerut ca prietenii săi să nu fie prezenți la execuție. „Nu vrea să fim nevoiți să trecem prin asta”, a declarat Ashlee Sellars, un apropiat care a intervievat-o recent.