Christa Pike fusese condamnată să moară miercuri seară în camera de execuție a unui penitenciar din Tennessee. A primit însă două doze de pentobarbital, iar la aproape o oră și jumătate după începerea procedurii era încă în viață. Martorii o auzeau sforăind zgomotos din spatele cortinei, iar în cele din urmă femeia de 50 de ani a fost scoasă din închisoare cu ambulanța și dusă la spital, relatează Associated Press.

Câteva ore mai târziu, guvernatorul statului Tennessee a oprit toate execuțiile programate pentru restul anului și a cerut o anchetă externă pentru a afla cum a fost posibil ca procedura să eșueze.

Trebuia să fie prima femeie executată în Tennessee în peste 200 de ani

Christa Gail Pike era condamnată la moarte pentru uciderea unei tinere de 19 ani, în 1995. Avea 18 ani când a comis crima. Execuția fusese programată inițial miercuri, la ora locală 10.00. Cu numai o oră înainte, o instanță federală a suspendat procedura pentru a analiza dacă acuzațiile femeii privind abuzurile sexuale suferite în copilărie fuseseră luate suficient în considerare la stabilirea pedepsei.

Statul Tennessee a atacat rapid decizia și, câteva ore mai târziu, Curtea Supremă a Statelor Unite a permis ca execuția să continue. Pike urma să devină prima femeie executată în Tennessee în mai bine de două secole.

Și-a ridicat capul și i-a întrebat pe angajați ce se întâmplă cu brațul ei

Jurnaliștii acreditați urmăreau totul dintr-o cameră separată. La ora 19.27, cortina din fața camerei de execuție a fost ridicată. Christa Pike a rostit atunci ceea ce trebuia să fie ultimele ei cuvinte.

„Voi părăsi această lume așa cum mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții, adică în dragoste”, a spus ea, potrivit AP. Femeia a spus că este împăcată.

Apoi a început procedura. Numai că lucrurile nu au mers așa cum era prevăzut. Pike a rămas trează, ba chiar la un moment dat și-a ridicat capul de pe targă și i-a întrebat pe angajații penitenciarului dacă brațul ei „ar trebui să se simtă așa”. Conform avocaților ei, oficialii i-au administrat pentobarbital, medicamentul pe care Tennessee îl folosește pentru execuțiile prin injecție letală, dar prima doză nu a ucis-o. Protocolul statului prevede că, dacă deținutul este în viață după primul set de seringi, trebuie administrat un al doilea. Așa s-a întâmplat și în cazul ei.

A primit și a doua doză, dar execuția a fost un eșec

În jurul orei 20.26, martorii au relatat că fusese administrată și cea de-a doua doză de pentobarbital, dar Pike nu numai că era în continuare în viață, martorii au auzit-o sforăind zgomotos până la ora 20.53, când microfonul din camera de execuție a fost oprit, iar jurnaliștii au fost escortați afară.

Christa Pike a fost preluată de o ambulanță și transportată la spital, după ce a supraviețuit execuției prin injecție letală. Sursă foto: Profimedia Images

Protocolul Tennessee explică ce trebuie făcut dacă prima doză nu funcționează, dar nu precizează ce urmează dacă deținutul este încă în viață după administrarea celei de-a doua doze.

Avocații ei au cerut oprirea imediată a execuției

În timp ce Pike era încă în viață, avocații ei au început să depună cereri de urgență în instanță. Aceștia au susținut că femeia era supusă unei „agonii inutile” și că ceea ce se întâmpla încălca dreptul constituțional care interzice pedepsele crude și neobișnuite. Au cerut oprirea procedurii și acordarea de îngrijiri medicale.

În cele din urmă, Christa Pike a fost transportată cu ambulanța la spital. Avocații au declarat că femeia era în viață și sforăia puternic după tentativa de execuție, dar că nu primiseră informații despre starea ei după internare.

Un expert spune că nu mai există un caz asemănător

Ceea ce s-a întâmplat în Tennessee este extrem de neobișnuit chiar și în lunga istorie a execuțiilor eșuate din Statele Unite, ba chiar a fost descris drept unul fără precedent. Alte șapte persoane au supraviețuit în trecut unor tentative de execuție după ce echipele nu au reușit să le monteze corect perfuzia și să administreze medicamentele. Dar la Pike medicamentul destinat execuției fusese administrat.

Martorii din presă părăsesc Penitenciarul de Maximă Securitate Riverbend, după ce execuția Christei Pike a fost oprită. Femeia supraviețuise după administrarea a două doze de pentobarbital. Sursă foto: Profimedia Images

Potrivit expertei, nu este cunoscut un alt caz în care un condamnat să fi supraviețuit după ce a primit efectiv substanțele folosite pentru execuția prin injecție letală.

Guvernatorul Tennessee a oprit toate execuțiile din acest an

La câteva ore după eșecul procedurii, guvernatorul Bill Lee a intervenit și a cerut o analiză externă completă pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat în camera de execuție și a anunțat că nicio altă execuție nu va mai avea loc în Tennessee în acest an.

„Executarea unei pedepse impuse legal se numără printre cele mai grave responsabilități ale statului”, a transmis guvernatorul.

Tennessee mai avea o singură execuție programată până la sfârșitul anului.

Incidentul nu este primul de acest fel pentru autoritățile din Tennessee în 2026. În luna mai, statul urma să îl execute pe Tony Carruthers, condamnat pentru răpirea și uciderea a trei persoane în 1994. Procedura a fost abandonată după ce echipa de execuție a încercat mai mult de o oră să îi monteze o perfuzie prin care urma să fie administrat pentobarbitalul.

Crima pentru care Christa Pike a fost condamnată la moarte

Pike a fost condamnată pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani. Cele două erau colege la un centru de formare profesională din Knoxville, iar procurorii au susținut că Pike credea că Slemmer încerca să îi ia iubitul și că, pe 12 ianuarie 1995, a atras-o și apoi a ucis-o violent într-o zonă împădurită.

Tadaryl Shipp, iubitul lui Pike, a recunoscut că el a sculptat pentagrama. Avea 17 ani la momentul crimei și a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate. Christa Pike a fost singura condamnată la moarte.

Avea doar 18 ani când a ucis-o pe Colleen Slemmer

Înaintea execuției, cazul a reaprins și dezbaterea despre aplicarea pedepsei cu moartea persoanelor care aveau doar 18 ani atunci când au comis crima. Pike nu a negat că a ucis-o pe Slemmer. Apărătorii ei au cerut însă ca statul să ia în calcul vârsta extrem de mică pe care o avea atunci, problemele sale de sănătate mintală și acuzațiile privind abuzurile sexuale grave pe care susține că le-a suferit în copilărie, iar Pike a fost diagnosticată cu tulburare bipolară și tulburare de stres posttraumatic.

„Eram un copil de 18 ani, bolnav mintal. Mi-a luat mulți ani să realizez măcar gravitatea a ceea ce făcusem”, a spus Pike înaintea execuției.

May Martinez, mama lui Colleen Slemmer, victima ucisă de Christa Pike, părăsește Penitenciarul de Maximă Securitate Riverbend, după suspendarea execuției programate pentru 30 septembrie 2026. Sursă foto: Profimedia Images

În timp ce avocații lui Pike încercau să îi salveze viața, mama victimei aștepta de cealaltă parte ca sentința pronunțată cu decenii în urmă să fie pusă în aplicare. May Martinez a spus că a așteptat zeci de ani acest moment și că, atunci când oamenii vorbesc despre vârsta lui Pike la momentul crimei, ar trebui să se gândească și la vârsta fiicei sale. Colleen Slemmer avea 19 ani când a fost ucisă.

„Nu trece o zi sau un minut fără să mă gândesc la Colleen”, a spus Martinez.