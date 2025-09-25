Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Capturat pe 24 februarie

Andri a luptat în Donbas. Poziția lui era un iad complet, nu existau nici măcar cioturi de copaci pentru a se adăposti.

Pereversev a fost capturat de forțele ruse la începutul războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022. El a fost grav rănit de o explozie de grenadă și apoi torturat cu șocuri electrice aplicate pe rănile deschise.

„Nu știu cât timp a trecut. Dar când mi-am revenit, deja mă scoteau din tranșee”, își amintește el. Nu-și mai simțea picioarele, iar rușii au fost surprinși că era în viață, pentru că atunci când s-au dus la el, nu avea puls, inima nu-i bătea.

În timp ce mă cărau, m-am rugat să mă termine, să mă omoare.

A suferit apoi o operație, după care a descoperit cu oroare că medicul îi arsese pe pielea abdomenului sloganul „Slavă Rusiei”.

„A fost făcută cu un instrument de cauterizare, un instrument folosit, printre altele, pentru a închide rănile. Este un dispozitiv mic, cu o buclă fină de sârmă la vârf, care este încălzită cu electricitate, Chirurgul meu mi-a făcut-o”, povestește el.

After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia. pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ — Clash Report (@clashreport) June 9, 2025

„M-am uitat și am rămas fără aer”

„Când mi-au schimbat bandajul, am reușit să mă ridic puțin și să văd. M-am uitat și am rămas fără aer. Era acolo, Slavă Rusiei ars pe pielea mea”, a povestit Pereversev, pentru portalul United24.

O fotografie a acestui abuz a devenit extrem de populară.

„Am spus: «Sunteți cu toții niște ticăloși. O să vă împușc pe toți.»” Reacția gărzilor a fost imediată. „M-au bătut. În timp ce îmi schimbau bandajele, unul dintre ei a început să-și bage degetul în rană. M-a durut îngrozitor”, spune Andri.

Pe lângă această mutilare, a suferit răni în urma exploziei grenadei. O mare parte din intestinele sale a trebuit să fie îndepărtată. Vezica urinară i-a fost ruptă, iar uretra i-a fost secționată.

Tortura ca distracție

Am stat în spital două luni și jumătate. Când am putut să mă trezesc, veneau să se distreze; m-au torturat de distracție!

Andri a petrecut 14 luni în lagăr, pierzând 16 kilograme.

După un schimb de prizonieri, în mai 2023, bărbatul a putut, în sfârșit, să primească ajutor medical. El este tratat în cadrul proiectului „Unburned” („Nearși”), care își propune să ajute ucrainenii cu răni deformante cauzate de război.

I-am promis fiicei mele că mă voi întoarce. Când am mers pe front, nu m-a lăsat să plec. Așa că i-am promis că mă voi întoarce, indiferent de cum mă simțeam. Chiar și fără brațe sau picioare, mă voi întoarce. În fiecare zi îmi spuneam că mă voi întoarce. Să o revăd a fost șocant. La început nu m-a recunoscut!

Sloganul a început să se estompeze

Dr. Oleksandr Turkevici, dermatolog și cofondator al proiectului, folosește o combinație de tratamente cu laser pentru a îndepărta cicatricile.

„În acest stadiu este dificil de spus cât va dura tratamentul, totul depinde de organismul pacientului”, a declarat medicul.

Primele rezultate sunt încurajatoare, inscripția prorusă fiind deja mult estompată. Durata medie a tratamentului este de aproximativ 12 luni.

„Există posibilitatea să putem elimina complet cicatricea. Totuși, acest lucru depinde de anatomia pacientului, starea sa psihică și reacția corpului la anumite proceduri”, a explicat doctorul.

90% dintre militarii ucraineni au depus mărturie că au fost torturați în captivitate

Andrii Iusov, adjunctul șefului comandamentului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război, a subliniat, de asemenea, „încălcarea sistematică de către Rusia a condițiilor de detenție a prizonierilor”.

„90% dintre militarii ucraineni chestionați care au fost eliberați din captivitatea rusă depun mărturie despre încălcări ale condițiilor de detenție într-o formă sau alta. Încălcările condițiilor de detenție, ale standardelor necesare de nutriție și îngrijire medicală sunt un fenomen frecvent în captivitatea rusă. Întreaga comunitate internațională ar trebui să exercite presiuni”, a declarat Iusov.

