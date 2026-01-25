De la rădăcini de imigrant la simbol al politicilor dure de frontieră

Bovino, în vârstă de 55 de ani, provine dintr-o familie cu rădăcini în Calabria, Italia. Bunicul său, Vincenzo, a emigrat în SUA la vârsta de 12 ani, în mai 1924, o perioadă marcată de restricții dure împotriva imigrației din sudul și estul Europei. În ciuda acestui trecut, Bovino a devenit simbolul unor metode controversate de aplicare a legii imigrației.

Cu o carieră de 30 de ani în cadrul Patrulei de Frontieră, Bovino a urcat în ierarhie, devenind șef al sectorului El Centro din California în 2020. Deține o licență în conservarea resurselor naturale și două masterate, unul în administrație publică și altul de la Colegiul Național de Război. Deși munca unui grănicer implică adesea sarcini birocratice, Bovino a dorit să o transforme într-o meserie percepută ca eroică, promovând imaginea sa prin videoclipuri cu muzică heavy metal.

Operațiuni controversate și reacții publice

De la debutul său în raidurile urbane, Bovino a condus operațiuni precum „Calul Troian” (Los Angeles, iunie 2025), „Midnight Blitz” (Chicago, septembrie 2025) și „Metro Surge” (Minneapolis, ianuarie 2026). Operațiunile au fost marcate de tensiuni, proteste și acuzații de utilizare excesivă a forței. De exemplu, în timpul unei intervenții recente din Minneapolis, filmată de jurnaliști, un ofițer poate fi văzut pulverizând spray lacrimogen direct în ochii unui protestatar deja la pământ.

Criticile asupra metodelor lui Bovino s-au intensificat după ce s-a aflat că o Curte federală de apel a suspendat o decizie anterioară care interzicea utilizarea forței împotriva protestatarilor pașnici. În Chicago, de exemplu, un elicopter sprijinit de lunetiști a fost folosit pentru a aresta presupuşi membri ai unei bande de crimă organizată, dar intervenția s-a soldat și cu reținerea unor familii și minori fără antecedente penale.

Metodele lui Bovino: între aplauze și controverse

Bovino a fost apreciat de unii oficiali ai administrației Trump, cum ar fi Stephen Miller, consilierul adjunct pentru politică internă, care a cerut creșterea numărului de arestări zilnice ale imigranților ilegali. Într-o operațiune desfășurată în ianuarie 2025, numită „Întoarcerea la expeditor”, Bovino a ordonat raiduri în comitatul Kern, California, soldate cu arestarea a 78 de muncitori peruani. Deși a susținut că majoritatea aveau cazier, o anchetă a CalMatters a arătat că doar unul dintre aceștia avea un trecut penal.

Cu toate acestea, metodele sale au stârnit reacții vehemente. În Chicago, de exemplu, protestatarii au denunțat utilizarea spray-ului cu piper și a forței excesive de către ofițerii săi. Un judecător a cerut chiar ca Bovino să se prezinte zilnic în instanță pentru a răspunde acuzațiilor legate de utilizarea armelor nelegale împotriva protestatarilor. Totuși, o curte de apel a decis ulterior că nu este necesară această măsură.

Rol strategic în administrația Trump, pe fondul unor polemici intense

Apariția publică a lui Bovino, inclusiv uniforma sa verde cu epoleți și nasturi aurii, a fost comparată de unii cu uniformele Gestapo, provocând dezbateri aprinse pe rețelele de socializare. „Pot exista dezbateri politice legitime, dar… compararea forțelor de ordine cu naziștii sau Gestapoul este incredibil de periculoasă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Securitate Internă.

Deși controversat, rolul lui Bovino în intensificarea măsurilor antiimigrație îl face una dintre figurile centrale ale politicii administrației Trump, fiind desemnat inclusiv să selecteze noii lideri ai ICE în orașe precum Denver, Los Angeles, Philadelphia, Phoenix și San Diego. În cuvintele sale, scopul său declarat este de a elimina „scurgerile” societății, inclusiv imigranții ilegali implicați în infracțiuni.

Un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie în vârstă de 37 de ani, miercuri dimineață, 7 ianuarie 2026, în Minneapolis, în timpul unei operațiuni federale. Incidentul a avut loc într-un cartier rezidențial din sudul orașului.

O săptămână mai târziu, pe 14 ianuarie, un alt bărbat a fost împușcat în picior în timp ce încerca să scape de arestare. Ambele incidente au dus la proteste ample în Minneapolis.

Pe 24 ianuarie, un cetățean american în vârstă de 37 de ani a fost împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis, în timpul unei operațiuni de aplicare a legislației antiimigrație.

