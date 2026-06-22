Surpriza lui Nicușor Dan de la Ministerul Economiei. Cine este și ce avere are Marian Bârgău

Cine este Marian Bârgău, propus pentru funcția de ministrul al economiei

Marian Bârgău a ocupat funcția de director general al Administrației Străzilor București, o instituție-cheie aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Inițial, el a fost numit în poziția de consilier al primarului general.

Pe lângă activitatea din administrația publică din București, acesta deține și funcții politice importante în interiorul Partidului Mișcarea Populară. În februarie 2025, Bârgău a fost desemnat vicepreședinte la nivel național al partidului și secretar general al organizației București.

Libertatea a analizat ultimele declarații de avere și de interese depuse de Marian Bârgău și am aflat ce proprietăți, conturi bancare și afaceri deține propunerea lui Adrian Veștea la Ministerul Economiei.

Ce avere are Marian Bârgău

Conform declarației de avere completate de Marian Bârgău în 2022, acesta deține, împreună cu soția sa, Georgiana Mădălina, o cotă de 50% dintr-un teren intravilan cu o suprafață de 402 mp situat în localitatea Domnești, județul Ilfov, achiziționat în anul 2020.

La capitolul clădiri, familia Bârgău are în proprietate:

  • O casă de locuit de 140 mp în localitatea Tegheș (județul Ilfov), dobândită în 2016 (cota-parte 50%).
  • Un apartament de 62 mp în Chiajna (județul Ilfov), cumpărat integral (100%) de viitorul ministru în anul 2012.

De asemenea, din documente reiese că Marian Bârgău a realizat o tranzacție imobiliară importantă. Acesta a înstrăinat un apartament către o persoană fizică pentru suma de 123.500 de euro.

Mașinile pe care Marian Bârgău le are trecute în declarația de avere

În declarația de avere figurează două autoturisme luate prin contracte de vânzare-cumpărare: un Daewoo Cielo fabricat în anul 2004 și un Hyundai Tucson din anul 2021. Oficialul nu a declarat obiecte de artă, bijuterii sau metale prețioase care să depășească valoarea pragului de 5.000 de euro.

În ceea ce privește economiile, Marian Bârgău stă bine la capitolul lichidități. Acesta deține:

  • Un cont curent cu un sold de 330.981 de lei.
  • Un fond de pensii private/investiții în valoare de 13.326 de lei.
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Care erau veniturile anuale trecute de Marian Bârgău în declarația de avere

Marian Bârgău are și credite bancare semnificative, contractate pe perioade lungi:

  • Un credit în lei, deschis în 2016 și scadent în 2046, cu o valoare de 263.392 de lei.
  • Un credit în euro, contractat în 2012 și scadent în 2042, în valoare de 38.700 de euro.

Potrivit declarației de avere completate în 2022, veniturile anuale ale lui Marian Bârgău au provenit din mai multe surse publice din București, unde a cumulat indemnizații și salarii:

  • director general la Administrația Străzilor București: 63.108 lei
  • director general la Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde: 62.521 de lei
  • consilier local la sectorul 1: 13.140 de lei
  • consilier al primarului general (Municipiul București): 9.654 de lei
  • subvenție APIA (Vaslui): 1.185 de lei.

Marian Bârgău mai este asociat în mai multe firme private

Pe lângă activitatea politică din PMP și cea administrativă, în declarație de avere din 2022, Marian Bârgău mai figurat ca asociat în două companii private: Good Luck SRL (Bârlad, Vaslui), unde deține 100 de părți sociale, și Bârgău Marian Agent de Asigurare SRL (Tegheș, Ilfov), unde controlează 95 de părți sociale.

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În ambele societăți ocupa funcția de administrator, însă beneficiile financiare declarate din această calitate sunt, în prezent, zero.

Adrian Veștea a depus în Parlament lista de miniștri

După reuniunea Consiliului Politic de duminică, social-democrații au hotărât să sprijine instalarea în funcție a premierului desemnat Adrian Veștea, invocând necesitatea menținerii echilibrului politic. În același timp, și-au consolidat influența asupra viitorului Executiv prin preluarea unor ministere-cheie și numirea propriilor reprezentanți la conducerea unor domenii precum Interne, Sănătate, Justiție, Muncă și Energie.

Lista completă a miniștrilor din Cabinetul Veștea:

  • Prim-ministru: Adrian-Ioan Veștea (PNL)
  • Viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne: Marian Neacșu (PSD)
  • Viceprim-ministru (fără portofoliu): Alina-Ștefania Gorghiu (PNL)
  • Viceprim-ministru (fără portofoliu): Olivia-Diana Morar (independent)
  • Ministrul finanțelor: Alexandru Nazare (independent)
  • Ministrul transporturilor și infrastructurii: Cristian-Ovidiu-Cătălin Pistol (PNL)
  • Ministrul justiției: Radu Marinescu (PSD)
  • Ministrul apărării naționale: Sorin-Mihai Cîmpeanu (PNL)
  • Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului: Marian Aurelian Bârgău (independent)
  • Ministru delegat pentru transformare digitală: Eduard-Tatian Mititelu (PNL)
  • Ministrul sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)
  • Ministrul educației și cercetării: Monica-Cristina Anisie (PNL)
  • Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)
  • Ministrul afacerilor externe: Luca-Alexandru Niculescu (independent)
  • Ministrul investițiilor și proiectelor europene: Florin-Alexandru Zaharia (independent)
  • Ministrul mediului, apelor și pădurilor: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)
  • Ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale: Petre-Florin Manole (PSD)
  • Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației: Romeo-Daniel Lungu (PSD)
  • Ministrul culturii: Ionuț Vulpescu (PSD)
  • Ministrul energiei: Bogdan-Gruia Ivan (PSD)
  • Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

După ce Adrian Veștea a depus în Parlament lista viitorilor miniștri și programul de guvernare, PNL a publicat un mesaj pe Facebook prin care a precizat fără echivoc că nu face parte din Executivul condus de acesta.

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