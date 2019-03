Povestea supraviețuirii lui Abhinandan Varthaman, pilotul doborât în timpul unei misiuni și capturat pe teritoriul Pakistanului, a emoționat întreaga Indie.

Vineri, comandorul a fost eliberat de autoritățile pakistaneze, iar acest lucru a contribuit la dezamorsarea uneia dintre cele mai grave crize izbucnite în ultimii zeci de ani între India și Pakistan, care sunt puteri nucleare.

După lăsarea serii, Abhinandan Varthaman a trecut granița, pe jos, prin punctul de frontieră Wagah, dintre India și Pakistan. Pilotul a fost întâmpinat de oficialii indieni și primit acasă, precum un adevărat erou. Ca într-o zi de sărbătoare, sute de oameni au fluturat steagul Indiei și l-au întâmpinat pe pilot cu flori.

Premierul indian Narendra Modi a salutat eliberarea pilotului despre care a spus că a dat dovadă de un „curaj exemplar”.

Potrivit specialiștilor, pilotul, în vârstă de 38 de ani, originar din orașul Chennai, va fi supus unor investigații medicale amănunțite.

India waits for its IAF pilot. With flags in their hands and loud cheers, crowd at Wagah border waits to welcome #AbhinandanVarthaman back home.

