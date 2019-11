De Valentina Postelnicu,

Născută pe 2 aprilie 1976, Botoșani, Raluca Turcan este deputat în Parlamentul României, la al patrulea mandat.

A intrat prima dată în Parlament în 2004, pe listele Alianţei Dreptate şi Adevăr, PNL-PD.

Aceasta a fost președintele interimar al PNL din 21 decembrie 2016, în urma demisiei Alinei Gorghiu, până pe 17 iunie 2017.

A fondat, împreună cu Theodor Stolojan, Partidul Liberal Democrat (PLD), în 2007.

După unirea Partidului Democrat cu Partidul Liberal Democrat, prin absorbția celui din urmă, Raluca Turcan a fost numită vicepreşedinte în conducerea partidului. În prezent este prim-vicepreşedinte PNL.

Raluca Turcan a candidat din partea PDL la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 pentru un post de deputat în orașul Sibiu. A câștigat cu aproximativ 47% un nou mandat.

Raluca Turcan este economist și specialist în comunicare și relații publice, însă în Parlament s-a manifestat pe domeniul educației, fiind membru al comisiei de învățământ al Camerei Deputaților.

A absolvit în 1999 Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale, diplomă în economie și SNSPA București, fiind masterand în Comunicare și Relații Publice.

A făcut și un cursul postuniversitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale: Securitate și Bună Guvernare, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, la Colegiul Național de Apărare.

Între 1996 și 1999, a fost bursieră a Institutului Puşkin din Moscova, de unde ar fi obținut o „diplomă în rusă comercială”, potrivit CV-ului său.

„Eu am absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. După admiterea la această facultate, am primit o bursă din partea Guvernului României, din partea ţării mele. Am privit această bursă de câteva luni la Moscova ca pe o şansă de a acumula cunoştinţe”, spunea Turcan despre bursă.

În 2008, într-o emisiune de la Realitatea TV, Raluca Turcan a afirmat, la un moment dat, că are 28 de ani.

Confruntată cu CV-ul său de pe site-ul Camerei Deputaților, din care reieşea că are 32 de ani (fiind născută în 1976), a râs și a susţinut că nu-și mai amintise ce vârstă are.

„Efectiv am uitat”, a spus Raluca Turcan, în emisiune, când moderatorul i-a atras atenția că vârsta pe care tocmai o spusese nu coincidea cu cea de pe site-ul Parlamentului.

Potrivit CV-ului, Raluca Turcan este cetăţean de onoare al Statului Nebraska, SUA.



