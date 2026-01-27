Cine este Tom Homan?

Homan, în vârstă de 64 de ani, are o carieră vastă în domeniul aplicării legii, începută ca ofițer de poliție în New York și continuată ca agent al Patrulei de Frontieră din California în 1984. De-a lungul timpului, a condus eforturile de deportare ale Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) în timpul administrației Obama și a fost imaginea publică a politicilor stricte de imigrație ale lui Trump.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News în timpul campaniei electorale din 2024, Homan a declarat că strategia administrației Trump se va concentra pe „arestări specifice” în cadrul campaniilor de deportare.

„Nu va fi o curățare în masă a cartierelor. Nu va fi construirea de lagăre de concentrare. Am citit tot. E ridicol”, a spus Homan.

Controversele din jurul deciziei

Incidentul de sâmbătă, în care Alex Pretti a fost ucis de forțele federale, a stârnit un val de critici din partea ambelor tabere politice. Pretti a fost acuzat de autorități că ar fi plănuit un atac terorist intern, însă detaliile care să susțină această afirmație nu au fost făcute publice până în prezent.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că Homan va deveni „principalul punct de contact pe teren în Minneapolis”. În același timp, Gregory Bovino, șeful Patrulei de Frontieră, își va continua activitatea la nivel național. Decizia de înlocuire a lui Bovino cu Homan în Minnesota a fost descrisă drept „reciprocă”.

Diviziunile interne din cadrul administrației Trump

Numirea lui Homan reflectă o preferință pentru metodele sale stricte, în contrast cu abordarea mai dură a lui Bovino, susținut de secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem. Disputele interne dintre susținătorii lui Homan și ai lui Noem au fost frecvente în ultimele luni, potrivit unor oficiali americani.

Un parlamentar republican, citat de CNN, a descris decizia președintelui Trump de a-l numi pe Homan drept supraveghetor al operațiunilor din Minnesota ca fiind o „evoluție pozitivă”, menită să reducă tensiunile din zonă. „Știe ce face. Înțelege ce face”, a declarat acesta.

Critici pentru extinderea puterilor ICE

În mandatul său, Homan a fost un susținător al politicilor controversate, precum separarea familiilor de migranți la graniță, și un critic virulent al „orașelor sanctuar”, care limitează colaborarea autorităților locale cu agențiile federale de imigrare.

Sub conducerea sa, ICE și-a extins operațiunile, incluzând percheziții și opriri generalizate, unele dintre ele criticate pentru ignorarea amendamentului patru al Constituției SUA, care protejează dreptul la viață privată.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a lăudat decizia lui Trump, calificând-o drept o „evoluție pozitivă” care ar putea contribui la restabilirea ordinii în Minnesota.

„Țarul frontierei, Homan, se află într-o poziție unică pentru a lăsa totul baltă și a merge în Minnesota pentru a continua să aibă conversații productive cu oficialii statali și locali”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Foștii președinți americani Bill Clinton și Barack Obama au făcut apel la cetățeni să își apere valorile democratice, în contextul uciderii lui Alex Pretti, un asistent medical de 37 de ani, împușcat mortal de un agent federal în Minneapolis. Incidentul a avut loc sâmbătă, în timpul unui protest față de poliția de imigrare (ICE). În același context, cei doi foști președinți l-au criticat dur pe Donald Trump, acuzându-l de minciună și de gestionarea inadecvată a intervenției federale.



